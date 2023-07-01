До дня народження принцеси Діани: кумедні дитячі та юнацькі фотографії

Сьогодні британській принцесі Діані Спенсер – матері принців Вільяма та Гаррі – могло б виповнитись 62 роки.
Вона народилася 1 липня 1961, леді Діаною стала 1975 року, після смерті свого діда, коли її батько успадкував графський титул і став 8-м графом Спенсером.
Навчалася Леді Ді у Швейцарії. Батько відправив її туди навчатися ведення домашнього господарства, шиття та кулінарії. Але Діана страждала від нудьги, мріяла якнайшвидше закінчити навчання і стати самостійною. До того ж їй не подобалася французька, яку теж доводилося вивчати.
1969 року батьки Діани розлучилися, і дівчинка залишилася жити з батьком. Несолодко їй довелося після того, як батько одружився вдруге. Мачуха не злюбила дітей графа Спенсера. У 12 років її віддали на навчання до привілейованої школи для дівчаток у графстві Кент.
До речі, вчитися Діана не любила, натомість із задоволенням відвідувала уроки танців. Вчителі не раз говорили, що дівчинка має талант до музики та танців.
Читайте також: