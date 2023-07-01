До дня народження принцеси Діани: кумедні дитячі та юнацькі фотографії

Вона народилася 1 липня 1961, леді Діаною стала 1975 року, після смерті свого діда, коли її батько успадкував графський титул і став 8-м графом Спенсером.

Принцеса Діана Спенсер із чоловіком принцом Чарльзом / Фото: Getty Images

Навчалася Леді Ді у Швейцарії. Батько відправив її туди навчатися ведення домашнього господарства, шиття та кулінарії. Але Діана страждала від нудьги, мріяла якнайшвидше закінчити навчання і стати самостійною. До того ж їй не подобалася французька, яку теж доводилося вивчати.

Принцеса Діана Спенсер, 1962 рік / Фото: Getty Images

Принцеса Діана Спенсер, 1963 рік / Фото: Getty Images

Принцеса Діана Спенсер, 1963 рік / Фото: Getty Images

1969 року батьки Діани розлучилися, і дівчинка залишилася жити з батьком. Несолодко їй довелося після того, як батько одружився вдруге. Мачуха не злюбила дітей графа Спенсера. У 12 років її віддали на навчання до привілейованої школи для дівчаток у графстві Кент.

Принцеса Діана Спенсер, 1965 рік / Фото: Getty Images

До речі, вчитися Діана не любила, натомість із задоволенням відвідувала уроки танців. Вчителі не раз говорили, що дівчинка має талант до музики та танців.

Принцеса Діана Спенсер, 1969 рік / Фото: Getty Images

Принцеса Діана Спенсер, 1970 рік / Фото: Getty Images

Принцеса Діана Спенсер, 1974 рік / Фото: Getty Images

Принцеса Діана Спенсер, 1980 рік / Фото: Getty Images

Принцеса Діана Спенсер, 1981 рік / Фото: Getty Images

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