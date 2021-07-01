До ювілею принцеси Уельської: хто грав Діану в кіно

1 липня 2021 року принцесі Уельській виповнилося б 60 років.

Цього дня її сини принци Вільям і Гаррі повинні бути присутніми на відкритті статуї принцеси Діани на честь її ювілею, встановлена вона буде в Кенсінгтонських садах. Безсумнівно, принцеса Діана залишила глибокий слід в історії, і багато кінематографістів знімали фільми про життя королівської принцеси. Сьогодні згадуємо найбільш культові картини, які вже вийшли на екрани і розповідаємо про ті, які публіці тільки належить побачити.

Наомі Воттс, фільм "Діана: історія кохання"

Навін Ендрюс і Наомі Воттс / Associated Press

Це біографічна драма режисера Олівера Гіршбігеля з британською актрисою Наомі Воттс у головній ролі. Фільм розповідає про два останні роки життя принцеси Діани і заснований на книзі Кейт Снелл Diana: Her Last Love.

Це історія кохання принцеси Уельської і пакистанського кардіохірурга Хасната Хана, яка трапилася вже після розлучення Діани з принцом Чарльзом. Стрічка була представлена в Лондоні 5 вересня 2013 року. Треба відзначити, що костюмери, гримери та стилісти чудово попрацювали над образом актриси — Наомі Воттс дійсно дуже схожа на Діану.

В основі картини лежить, як ми вже зазначили, історія кохання принцеси і лікаря, показані їхні романтичні стосунки, а також те, як Діану переслідували папараці, що в кінцевому підсумку завело взаємини пари в глухий кут. Хаснат не хотів пов'язувати себе путами з жінкою, через яку в його житті почався б хаос. Також у фільмі показано знайомство Діани з єгиптянином Доді аль-Фаєдом, з яким принцеса вирушила до Парижа, щоб змусити Хана ревнувати. Саме ця поїздка виявилася фатальною для принцеси Уельської. Діана і Доді опівночі загинули в автомобільній аварії на в'їзді в тунель Альма. Хаснат дізнався про загибель принцеси о 4 ранку телефоном, після чого вранці вирушив до Кенсінгтонського палацу, щоб покласти квіти. Разом із букетом чоловік залишив зворушливу записку.

Незважаючи на хорошу гру Наомі Воттс і красиву історію кохання, про яку навіть мало хто знає, критики залишилися незадоволені цим фільмом.

Емма Коррін, серіал "Корона", 4-й сезон

Емма Коррін / Getty Images

25-річна британська актриса грає роль молодої Діани в четвертому сезоні серіалу "Корона". Емма бездоганно перевтілилася в роль своєї героїні на екрані. Публіка і критики залишилися в захваті. Але чи знаєте ви, що цю роль дівчина отримала випадково? В інтерв'ю Variety Емма Коррін розповіла, що спочатку не проходила жодних кастингів на роль принцеси Уельської. Вона просто жила в Лондоні, ходила на різні прослуховування і проби, і одного разу кастинг-директорка серіалу Ніна Голд попросила дівчину допомогти почитати текст (знімали якраз сцену розмови Камілли з Діною). Емма читала текст принцеси і отримала гонорар за цей робочий день. Але напередодні актриса порадилася зі своїм агентом і вирішила підготуватися до такої роботи ґрунтовніше: вона займалася зі своєю мамою (логопедом за професією) і перед камерою продемонструвала весь свій талант. Як би дивно це не звучало, але всім, хто перебував тоді в тій кімнаті, Коррін сподобалася, і пізніше її затвердили на роль Діани. Свою роль актриса зіграла блискуче, вона не тільки прославилася на весь світ, а й завоювала кілька престижних нагород: "Золотий глобус", SAG Awards і ще багато інших. Саме вона роз'їжджала Кенсінгтонським палацом на роликах, а також постала в кадрі в розкішній весільній сукні — точній копії сукні Діани. На її виготовлення пішло чотири місяці і п'ять примірок. У кадрі в сукні Емма Коррін пробула менше хвилини.

Елізабет Дебікі, серіал "Корона", 5-й і 6-й сезони

Елізабет Дебікі / Associated Press

У п'ятому і шостому сезоні серіалу "Корона" принцесу Діану зіграє австралійська актриса Елізабет Дебікі, яка прославилася завдяки ролі Джордан Бейкер у фільмі "Великий Гетсбі". Елізабет 30 років, вона виросла в родині танцівників і хотіла стати балериною. Але через високий зріст (190 см) вибрала професію актриси. Зріст принцеси Діани був 178 см, і вперше її зіграє актриса вище неї. Знімання 5-го сезону почалися в червні 2021 року, тому глядачі зможу оцінити гру Дебікі тільки в 2022 році.

Джулі Кокс, фільм "Закохана принцеса"

1996 року на екрани вийшла картина, в центр сюжету якої лягла історія таємного роману Діани з гравцем в поло — капітаном Джеймсом Г'юїттом. Фільм був заснований на біографії Анни Пастернак і розповідає про період, коли взаємини принцеси Діани з чоловіком принцом Чарльзом були настільки складні, а їхній шлюб почав тріщати по швах, що вона шукала підтримки у чоловіків на стороні. Капітан Джеймс Г'юїтт був тим, хто давав Діані уроки верхової їзди. Дружні стосунки переросли в роман, який пара змушена була приховувати від публіки. До речі, згодом саме Джеймса багато хто називав батьком принца Гаррі (молодшого сина Діани), який, на думку публіки, дуже схожий на Г'юїтта.

Женев'єв О'Райлі, фільм "Діана: останні дні принцеси"

У 2007 році на екрани вийшов фільм режисера Річарда Дейла, який називався "Діана: Останні дні принцеси", а головну роль зіграла ірландська актриса Женев'єв О'Райлі. Фільм був заснований на реальних подіях і розповідав про останні два місяці життя принцеси Діани. У фільмі показали інтерв'ю з реального життя з близькими для принцеси Діани людьми і останнє літо в її житті. Видання The New York Times відзначило, що творцям фільму вдалося не обожнювати Діану, а зобразити її недосконалою героїнею, яка і сама дуже потребувала любові, а також вміла маніпулювати.

Крістен Стюарт, фільм "Спенсер"

Крістен Стюарт / Associated Press

Це художній фільм чилійського кінорежисера, відомого за фільмом "Джекі" (про життя Жаклін Кеннеді), Пабло Ларраїна про принцесу Діану. У прокат стрічка вийде восени 2021 року. Дія картини розгортається протягом трьох днів на Різдво в маєтку Сандрінгем, на початку 90-х років. Саме в цей час Діана ухвалює рішення розлучитися з Чарльзом.

Ми ще не бачили гру Крістен, а в Мережі з'явилося лише кілька її фотографій в образі принцеси Уельської. Але відомо, що режисер вважає Стюарт неймовірно талановитою і різносторонньою акторкою, а сама Крістен серйозно підійшла до ролі і займається з педагогом, оскільки, каже, їй складно було освоїти британський акцент. Багато шанувальників принцеси незадоволені тим, що її зіграє американка Стюарт. Але режисер переконаний в успіху стрічки. У центрі драми будуть не тільки стосунки між Діаною і Чарльзом, а й розуміння принцеси, хто вона така і чого насправді хоче.

"Вона (Діана) — жінка, яка протягом фільму розуміє, що хоче знову бути тією, якою вона була до зустрічі з Чарльзом. Йтиметься про пошук себе, про те, що, можливо, найважливішим для неї було бути самою собою. ось чому фільм називається "Спенсер" — це прізвище Діани до її заміжжя з Чарльзом ", — розповідає режисер. Крістен Стюарт говорила в одному з інтерв'ю, що дуже схвильована цією роллю і відчуває величезну відповідальність.

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