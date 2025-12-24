Добрі зимові сімейні традиції, які ми усі любимо і на які чекаємо

Різдво / © Credits

Ставити різдвяну ялинку

Це одна із найгарніших та сімейних традицій, якої дотримується багато людей у всьому світі незаледно від релігійних переконань. Ялинки прикрашають часто усією родиною чи роблять прикраси для них самостійно із дітьми.

Ялинка прикрашена гарними іграшками / © Associated Press

Прикрашати дім гирляндами

Яскраві вогники на вікнах і ялинках дарують відчуття затишку і комфорту, а також у непрості часи освітлюють наші оселі і нагадують, що світло обов’язково переможе темряву.

Родина у домі з гирляндами / © Credits

Куштувати штолен

Хтось готує тю ароматну та неймовірно смачну німецьку випічку заздалегідь, але є і ті, хто купує штолен в українських крафтових виробників. Це гарний і ароматний додаток до чаю чи кави, який робить різдвяні прохолодні дні особливими.

Ароматний німецький штолен / © Associated Press

Ходити на ковзанку

Одна із найвеселіших сімейних подій, яку люблять і дорослі та діти, і з нетерпінням чекають.

Зимова ковзанка у Києві / © Associated Press

Відкривати адвент-календарі

Із активним розвитком соцмереж адвент-календарі стали надзвичайно популярними і в Україні, хоча раніше ця традиція не була у нас поширеною. Та зараз багато батьків з радістю створюють подібні календарі для своїх дітей, щоб очікування Різдва для них було особливим часом. Також такі календарі стали чудовим маркетинговим кроком для б’юті-індустрії і багато брендів випускає їх із косметикою.

Адвент-календар / © Associated Press

Робити прикраси своїми руками

Прикраси для дому чи ялинки часто також можна зробити самостійно і для багатьох це стало приємною сімейною традицією. Така забава ідеальний спосіб провести час із дітьми чи друзями та проявити свої таланти.

Прикраса для столу з шишок і засушених цитрусових / © Credits

Дивитися різдвяні фільми

Щороку різноманітні студії і стримінги випускають низку добрих та романтичних різдвяних фільмів. Ці історії, хоч зазвичай і одноманітні та досить наїна, та все ж створюють відчуття затишку і дарують гарний настрій. Такод у грудні завжди гарна ідея передивитися фільм «Сам удома».

Пара дивиться «Сам удома» / © Credits

Плести «павука» із соломи

Особливої популярності набуває несправедливо забута давня різдвяна традиція, коли перед різдвом родини прели різдвяного павука — традиційну соломяну прикрасу-оберіг, що символізує Всесвіт, щастя та добробут.

Різдвяний «павук» із соломи / © Credits

Ходити на вистави до театру

У святкові дня завжди відкривається багато виставок та ярмарків, а у театрах ставиться багато театральних вистав для дітей і дорослих.

Артисти Київського оперного театру виконують концерт «Різдво в укритті» на підземній сцені в Києві / © Associated Press

Носити кумедні светри

Також у нашій країні стали дуже популярними веселі різдвяні светри з малюнками. Знайти такі можна на будь-який гаманець і навіть підібрати сімейні образи.

Пара у кумедних светрах із візерунками / © Getty Images

Пекти пряниковий будиночок

Не всі в Україні печуть такі будиночки, однак ця традиція багатьом подобається, адже подібне ми часто бачимо у фільмах. Приготувати таку ароматну і смачну різдвяну прикрасу доволі просто, а також це багато хто любить робити у сімейному колі.

Різдвяний будинок з печива і глазурі / © Credits

Чекати святого Миколая

Українські діти найбільше завжди чекають не подарунків під ялинкою чи самого Різдва, а саме те, що їм під подушку присе добрий чарівний святий Миколай.

Дівчинка знайшла подарунок під подушкою / © Credits

Вішати вінки на двері

Це красива традиція яка прийшла у нашу країну із Німеччини і щороку стає все популярнішою. Такі вінки вішають на двері, вікна і також їх часто можна побачити у закладах.

Різдвяний вінок на дверях / © Credits

Ставити вдома пуансетію

Яскрава рослина із червоним листям щороку стає надзвичайно популярною у зимовий час і її завжди можна побачити у декорі багатьох закладів чи у продажу. Такі квіти дарують на свята і просто купують у свої домівки, адже це дійсно гарно та святко.

Пуансетія / © Associated Press

Купування подарунків

Звісно ж усі обожнюю отримувати подарунки на Різдво чи Новий рік, тому полювання за ними часто не просте випробування, але для багатьох це вже щорічний ритуал.

Подарунок / © iStock

Готувати 12 страв на Cвятвечір

У кожній країні є свої улюблені страви, які готують на Святвечір, але в Україні багато сімей дотримується давньої традиції і на столі їх має бути дванадцять. Це символізує 12 апостолів і страви мають бути пісними.

Святковий стіл / © Credits

Готувати кутю

Навіть якщо на столі у когось і не 12 страв, то головною завжди має бути кутя. У кожній родині її готують по-своєму, але це традиційна страва, яку обожнюють малі та дорослі.

Кутя з горіхами та родзинками / © Credits

Колядувати

Це давній звичай зимових свят, який є невід’ємною частиною української культури. Особливо колоритно, коли колядники також мають такі атрибути як зірка та коза — символи добробуту та родючості. Подібні дійства обожнюють в Україні, а маски кози та зірки багато хто робить самостійно і це набуває ще більшого символізму.

Дівчина колядує із зіркою

Ставити дідух

Це українська різдвяна прикраса з колосків, яку ставили вдома ще за довго до появи різдвяної ялинки. Дідух — символ урожаю, добробуту, багатства.

Дідух на столі / © Credits

Готувати глінтвейн

Жодна різдвяна ярмарка не минає без цього ароматного і теплого напою, який ідельний для прохолодної зимової погоди.