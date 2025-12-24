ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
49
Час на прочитання
4 хв

Добрі зимові сімейні традиції, які ми усі любимо і на які чекаємо

Різдво — час для родини і сімейних традицій. На перший погляд може здатися, що це прості та буденні речі та ритуали, які кожен із нас робить у грудні, але ми насправді це обожнюємо і щороку з нетерпінням чекаємо.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Різдво

Різдво / © Credits

Ставити різдвяну ялинку

Це одна із найгарніших та сімейних традицій, якої дотримується багато людей у всьому світі незаледно від релігійних переконань. Ялинки прикрашають часто усією родиною чи роблять прикраси для них самостійно із дітьми.

Ялинка прикрашена гарними іграшками / © Associated Press

Ялинка прикрашена гарними іграшками / © Associated Press

Прикрашати дім гирляндами

Яскраві вогники на вікнах і ялинках дарують відчуття затишку і комфорту, а також у непрості часи освітлюють наші оселі і нагадують, що світло обов’язково переможе темряву.

Родина у домі з гирляндами / © Credits

Родина у домі з гирляндами / © Credits

Куштувати штолен

Хтось готує тю ароматну та неймовірно смачну німецьку випічку заздалегідь, але є і ті, хто купує штолен в українських крафтових виробників. Це гарний і ароматний додаток до чаю чи кави, який робить різдвяні прохолодні дні особливими.

Ароматний німецький штолен / © Associated Press

Ароматний німецький штолен / © Associated Press

Ходити на ковзанку

Одна із найвеселіших сімейних подій, яку люблять і дорослі та діти, і з нетерпінням чекають.

Зимова ковзанка у Києві / © Associated Press

Зимова ковзанка у Києві / © Associated Press

Відкривати адвент-календарі

Із активним розвитком соцмереж адвент-календарі стали надзвичайно популярними і в Україні, хоча раніше ця традиція не була у нас поширеною. Та зараз багато батьків з радістю створюють подібні календарі для своїх дітей, щоб очікування Різдва для них було особливим часом. Також такі календарі стали чудовим маркетинговим кроком для б’юті-індустрії і багато брендів випускає їх із косметикою.

Адвент-календар / © Associated Press

Адвент-календар / © Associated Press

Робити прикраси своїми руками

Прикраси для дому чи ялинки часто також можна зробити самостійно і для багатьох це стало приємною сімейною традицією. Така забава ідеальний спосіб провести час із дітьми чи друзями та проявити свої таланти.

Прикраса для столу з шишок і засушених цитрусових / © Credits

Прикраса для столу з шишок і засушених цитрусових / © Credits

Дивитися різдвяні фільми

Щороку різноманітні студії і стримінги випускають низку добрих та романтичних різдвяних фільмів. Ці історії, хоч зазвичай і одноманітні та досить наїна, та все ж створюють відчуття затишку і дарують гарний настрій. Такод у грудні завжди гарна ідея передивитися фільм «Сам удома».

Пара дивиться «Сам удома» / © Credits

Пара дивиться «Сам удома» / © Credits

Плести «павука» із соломи

Особливої популярності набуває несправедливо забута давня різдвяна традиція, коли перед різдвом родини прели різдвяного павука — традиційну соломяну прикрасу-оберіг, що символізує Всесвіт, щастя та добробут.

Різдвяний «павук» із соломи / © Credits

Різдвяний «павук» із соломи / © Credits

Ходити на вистави до театру

У святкові дня завжди відкривається багато виставок та ярмарків, а у театрах ставиться багато театральних вистав для дітей і дорослих.

Артисти Київського оперного театру виконують концерт «Різдво в укритті» на підземній сцені в Києві / © Associated Press

Артисти Київського оперного театру виконують концерт «Різдво в укритті» на підземній сцені в Києві / © Associated Press

Носити кумедні светри

Також у нашій країні стали дуже популярними веселі різдвяні светри з малюнками. Знайти такі можна на будь-який гаманець і навіть підібрати сімейні образи.

Пара у кумедних светрах із візерунками / © Getty Images

Пара у кумедних светрах із візерунками / © Getty Images

Пекти пряниковий будиночок

Не всі в Україні печуть такі будиночки, однак ця традиція багатьом подобається, адже подібне ми часто бачимо у фільмах. Приготувати таку ароматну і смачну різдвяну прикрасу доволі просто, а також це багато хто любить робити у сімейному колі.

Різдвяний будинок з печива і глазурі / © Credits

Різдвяний будинок з печива і глазурі / © Credits

Чекати святого Миколая

Українські діти найбільше завжди чекають не подарунків під ялинкою чи самого Різдва, а саме те, що їм під подушку присе добрий чарівний святий Миколай.

Дівчинка знайшла подарунок під подушкою / © Credits

Дівчинка знайшла подарунок під подушкою / © Credits

Вішати вінки на двері

Це красива традиція яка прийшла у нашу країну із Німеччини і щороку стає все популярнішою. Такі вінки вішають на двері, вікна і також їх часто можна побачити у закладах.

Різдвяний вінок на дверях / © Credits

Різдвяний вінок на дверях / © Credits

Ставити вдома пуансетію

Яскрава рослина із червоним листям щороку стає надзвичайно популярною у зимовий час і її завжди можна побачити у декорі багатьох закладів чи у продажу. Такі квіти дарують на свята і просто купують у свої домівки, адже це дійсно гарно та святко.

Пуансетія / © Associated Press

Пуансетія / © Associated Press

Купування подарунків

Звісно ж усі обожнюю отримувати подарунки на Різдво чи Новий рік, тому полювання за ними часто не просте випробування, але для багатьох це вже щорічний ритуал.

Подарунок / © iStock

Подарунок / © iStock

Готувати 12 страв на Cвятвечір

У кожній країні є свої улюблені страви, які готують на Святвечір, але в Україні багато сімей дотримується давньої традиції і на столі їх має бути дванадцять. Це символізує 12 апостолів і страви мають бути пісними.

Святковий стіл / © Credits

Святковий стіл / © Credits

Готувати кутю

Навіть якщо на столі у когось і не 12 страв, то головною завжди має бути кутя. У кожній родині її готують по-своєму, але це традиційна страва, яку обожнюють малі та дорослі.

Кутя з горіхами та родзинками / © Credits

Кутя з горіхами та родзинками / © Credits

Колядувати

Це давній звичай зимових свят, який є невід’ємною частиною української культури. Особливо колоритно, коли колядники також мають такі атрибути як зірка та коза — символи добробуту та родючості. Подібні дійства обожнюють в Україні, а маски кози та зірки багато хто робить самостійно і це набуває ще більшого символізму.

Дівчина колядує із зіркою

Дівчина колядує із зіркою

Ставити дідух

Це українська різдвяна прикраса з колосків, яку ставили вдома ще за довго до появи різдвяної ялинки. Дідух — символ урожаю, добробуту, багатства.

Дідух на столі / © Credits

Дідух на столі / © Credits

Готувати глінтвейн

Жодна різдвяна ярмарка не минає без цього ароматного і теплого напою, який ідельний для прохолодної зимової погоди.

Глінтвейн / © Credits

Глінтвейн / © Credits

Дата публікації
Кількість переглядів
49
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie