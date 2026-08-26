Доллі Партон у кіно: ролі, які зробили її справжньою зіркою

Доллі Партон і Сільвестр Сталлоне / © Associated Press

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25 серпня 2026 року Доллі Партон померла у віці 80 років. Її музична спадщина величезна, проте Голлівуд був не менш важливою частиною її кар’єри. Після дебюту у «З дев’яти до п’яти» у 1980 році Партон довела, що її талант значно ширший за музику, про це розповіло видання People.

Цікаво, що сама співачка довго відчувала, що у кіно її сприймають передусім як знамениту Доллі з розкішним волоссям, яскравими вбраннями та харизмою. У 2014 році вона зізналася PEOPLE, що мріє зіграти «одну велику роль», у якій зможе бути саме акторкою. Але, якщо озирнутися назад на її фільмографію, складно сказати, що їй було чого доводити.

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«З дев’яти до п’яти»

1980 рік став для Партон кінематографічним проривом. У комедії вона зіграла Дорі Роудс — секретарку, яка разом із колегами, персонажками Джейн Фонди та Лілі Томлін, вирішує дати відсіч своєму сексистському босу.

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Для першої великої кіноролі це був надзвичайно сильний старт, Партон не загубилася поруч із досвідченими акторками та одразу продемонструвала природне почуття гумору. Саме її Дорі стала однією з найяскравіших героїнь фільму.

Проте ще важливішою для історії кіно стала музична частина, адже Партон написала пісню «З дев’яти до п’яти» безпосередньо під час роботи над фільмом. Звук її акрилових нігтів нагадував друкарську машинку тож співачка перетворила це спостереження на ритм композиції. Пісня стала хітом, отримала номінації на «Оскар» і «Золотий глобус» та принесла Партон дві премії «Греммі».

«Найкращий бордель у Техасі»

У 1982 році Партон знову опинилася у центрі музичної комедії — цього разу у фільмі «Найкращий бордель у Техасі». Її героїня Мона Стенґлі керує легендарним «Chicken Ranch» («Курник») — закладом, який давно став частиною життя місцевої громади.

Коли телерепортер починає публічну кампанію проти борделю, Мона змушена боротися за його майбутнє. Партнером Партон став Берт Рейнольдс, який зіграв шерифа Еда Ерла Додда — людину, яка давно знає Мону та підтримує її.

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Фільм був адаптацією популярного бродвейського мюзиклу, а хімія між Партон і Рейнольдсом стала однією з його головних принад. За цю роль акторка отримала номінацію на «Золотий глобус». А ще для фільму вона перезаписала свою пісню «I Will Always Love You» — ту саму композицію, яка згодом у виконанні Вітні Г’юстон стала світовим хітом.

«Гірський кришталь»

У 1984 році Партон вирішила ризикнути та у комедії «Гірський кришталь» зіграла кантрі-співачку Джейк Фарріс, яка укладає парі: вона здатна перетворити випадкового нью-йоркського таксиста на справжню зірку кантрі.

Цим «випадковим чоловіком» виявляється персонаж Сильвестра Сталлоне. І саме тут починається один із найабсурдніших творчих експериментів Партон, адже вона намагається навчити грубуватого міського таксиста співати, поводитися та мати вигляд кантрі-виконавця.

Фільм не став успішним ані у критиків, ані у прокаті. Проте сьогодні його згадують як своєрідне сумнівне, але приємне задоволення — передусім через харизму Партон і комічну спробу Сталлоне освоїти кантрі.

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«Сталеві магнолії»

У драмі 1989 року вона зіграла Труві Джонс — власницю салону краси у маленькому південному містечку. Навколо Труві збирається компанія жінок, які разом переживають кохання, сімейні конфлікти, хвороби, втрати та інші життєві випробування.

Партон працювала поруч із Саллі Філд, Ширлі Маклейн, Деріл Ганною, Олімпією Дукакіс і молодою Джулією Робертс. Фільм став одним із найвідоміших жіночих проєктів свого часу, а Труві — роллю, за якою Партон найчастіше згадують як серйозну акторку.

«Відверта розмова»

У романтичній комедії «Відверта розмова» 1992 року Партон зіграла Ширлі Кеньйон — жінку з Арканзасу, яка приїздить до Чикаго у пошуках роботи. Через випадковий збіг обставин Ширлі опиняється біля мікрофона радіостанції та починає відповідати на дзвінки слухачів. Її щирі та часом досить прямолінійні поради раптово роблять її популярною. Проблема лише у тому, що ніякого професійного диплома психолога у неї немає.

Ситуацію ускладнює журналіст, який починає розслідувати її справжню історію. Паралельно між героями Партон і Джеймса Вудса виникає романтична лінія. Критики відзначали, що сюжет може бути передбачуваним, але природна комедійна гра Партон робить фільм дуже приємним.

«Селюки в Беверлі-Хіллз»

У комедії 1993 року Партон зіграла саму себе. Фільм був заснований на популярному однойменному телесеріалі, а її поява стала одним із приємних музичних моментів стрічки. Партон не намагалася приховувати свій сценічний образ, навпаки, використала його на повну. Наприкінці фільму вона також виступає з гуртом.

«Міс Конгеніальність 2: озброєна і легендарна»

У 2005 році Партон з’явилася в продовженні «Міс Конгеніальність». Історія її появи у фільмі звучить майже як маленька голлівудська комедія. Сандра Буллок дуже хотіла бачити Партон у проєкті та написала їй листа, де багато разів повторювала слово «будь ласка». Партон, ніби як, відповіла коротко: «Добре». Так музична легенда отримала ще одну яскраву появу на великому екрані, проте цього разу без необхідності тягнути на собі весь фільм.

«Радісний галас»

У 2012 році Партон повернулася до великої ролі у музичній комедії «Радісний галас». Вона зіграла Гі-Гі Сперроу — яскраву, впевнену у собі жінку, яка разом із героїнею Квін Латіфи опиняється у центрі суперництва навколо церковного хору.

Цей фільм дозволив Партон поєднати все, що вона вміла найкраще: комедію, музику та самоіронію. Причому саме вона наполягла, щоб її зовнішність стала приводом для жартів у картині. Партон говорила, що не ображається на жарти про пластичну хірургію, якщо вони справді смішні.

Доллі Партон прийшла у Голлівуд як співачка, яку легко було недооцінити через її надзвичайно впізнаваний образ. Але вона показала, що вміє не просто бути яскравою, вона вміє грати. Саме тому її кінематографічна спадщина сьогодні має вигляд не додатку до музичної кар’єри, а окремою історією про жінку, яка одного разу просто вирішила спробувати себе у кіно та залишилася там назавжди.

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