Домашнє порно і божевільне кохання Памели Андерсон: історія найскандальнішого секс-відео

У лютому про найзнаменитішу блондинку у світі та її першого чоловіка вийде мінісеріал. Чому ця історія настільки резонансна і до чого тут ображений електрик, читайте у нашому матеріалі.

Памела Андерсон — суперзірка та секс-символ 90-х, що прославилася завдяки ролі рятівниці у спокусливому червоному купальнику із серіалу "Рятувальники Малібу" та безліччю відвертих фотосесій для різних глянців, серед яких був і Playboy. Кожен крок і кожен роман дівчини на піку її слави обговорювався в пресі, особливо після початку стосунків з одіозним рокером гурту Mötley Crüe Томмі Лі.

Памела Андерсон та Томмі Лі / Getty Images

Пара познайомилася напередодні Нового року в нічному клубі Sanctuary у Лос-Анджелесі, куди Томмі Лі прийшов зі своєю тодішньою пасією – акторкою та моделлю Боббі Браун. Побачивши Памелу, музикант почав загравати з нею, дівчина дала йому свій номер, і так все почалося. Спочатку Томмі довго телефонував ефектній блондинці, але вона відмовляла в побаченні, тому він кидає Браун і вирушає слідом за Памелою в Канкун — курорт у Мексиці, куди акторка полетіла на знімання. Там у пари сталося перше побачення, через 96 годин після якого вони одружилися.

Памела Андерсон та Томмі Лі одружуються / Getty Images

Клятвами Пем і Томмі обмінялися на пляжі 19 лютого 1995 року, а замість обручок набили собі татуювання з іменами одне одного. Після повернення до США вони почали жити разом у розкішному маєтку в Малібу. Через місяць після весілля молодята розпочали ремонт у будинку та наймають різноробочих. Поводилися знаменитості жахливо, постійно вигадуючи нові безглузді завдання для працівників, водночас самі цілими днями байдикували вдома, валялися біля басейну, пили алкоголь і курили марихуану. Згідно з опублікованою 2014 року статтею у Rolling Stone, в один момент Памела і Томмі звільнили чимало людей, які робили їм ремонт, і відмовилися платити за роботу, назвавши її неякісною, і одним із тих, кому зірки не заплатили, був електрик Ренд Готьє.

За словами чоловіка, наймачі винні були йому 20 тисяч доларів, але йому так набридла робота на них та їхні вимоги, що він був готовий просто піти. Однак Готьє і підрядник повернулися в маєток пари, щоб забрати свої інструменти, Томмі Лі направив на них дробовик, зі словами: "Забирайтеся до біса з моєї власності". Готьє така поведінка знаменитості дуже розлютила, він почувавася дрібним і нікчемним, тому вирішив кривднику помститися.

Будинок Памели Андерсон і Томмі Лі / Getty Images

Оскільки Готьє працював у домі та його на території, він знав, що у гаражі Лі захований величезний сейф, але що зберігає у ньому рок-зірка, електрик не уявляв. Також Готьє не мав уявлення, що в цьому самому сейфі пара зберігала секретне домашнє відео, яке вони самі зняли під час медового місяця. І, звичайно, він ніяк не міг знати, що ця касета зруйнує йому життя.

До плану помсти Готьє підійшов серйозно. Декілька днів на тиждень протягом усього літа 1995 року він приїжджав до триповерхового будинку Андерсон і Лі і просто спостерігав. План у грабіжника-початківця був досить простим: приїхати до будинку зірок вночі, накинути на спину плед із білого тибетського яка і доповзти до гаража рачки. На думку Готьє, на камерах стеження, які він сам встановив, він повинен був нагадувати кудлатого собаку, який був у Памели та Томмі. Як би шалено це не звучало, але його план спрацював. Чоловік уночі витяг на візку величезний сейф із гаража найзнаменитішої пари у світі. Вважалося, що злочинець мав спільників, але він нікого з них не видав.

Сейф Готьє розпиляв і знайшов там різні коштовності, бікіні, в якому Памела була на пляжному весіллі, нібито зброю, а також славнозвісну касету та інтимні фото пари. Зараз історією про секс-відео зірок вже не здивуєш, адже подібні випадки були з Кім Кардашян та Періс Гілтон, а також до Мережі витікали інтимні фото голлівудських акторок Ванесси Гадженс, Блейк Лайвлі та Скарлетт Йоганссон, але 1995 року все це було геть новим, тому, переглянувши касету, чоловік зрозумів, що стане завдяки ній мільйонером. Від кінця 80-х він крутився в порноіндустрії (знімався сам, знав акторок, студії, працював за кадром), тому знав, куди і кому нести свою знахідку – Майклу Моррісону – порноактору, продюсеру та режисеру. Вони зробили кілька копій касети, а оригінал знищили, щоб позбутися доказів.

Моррісон обійшов кілька студій у спробі продати запис, але скрізь продюсери швидко з'ясовували, що вона вкрадена, а Лі та Андерсон не давали згоди на поширення. Зрештою вони знайшли спонсора, який виділив їм гроші. Моррісон вирішує розповсюджувати відео через Інтернет і це, попри те, що був він 1995 року лише близько в 40 мільйонів людей у світі. Також вони продавали копії відео на касетах. Шахраї створили кілька сайтів, але відео на них не було, щоб подивитися ролик, спочатку потрібно було переказати гроші на рахунок, вказаний на сайті.

Але, якщо ви, читаючи це дивуєтеся від того, чому Лі та Андерсон не повідомили в поліцію, то все просто – вони навіть не знали, що їх пограбували. Від моменту зникнення касети, яку грабіжники назвали "Вкрадений медовий місяць", минуло кілька місяців, а пара дізналася про те, що за деталями їхнього інтимного життя спостерігає пів країни, аж у січні 1996 року. Вони подали заяву до поліції та найняли приватного детектива, щоб з'ясувати, що сталося і як відео потрапило у світ. Детектив таки знайшов Готьє і Моррісона, але на той момент існувало вже багато копій касети, тому будь-які їхні дії були марними — відео поширювалося надто швидко: люди копіювали касети, перепродували, розповсюджували в Інтернеті, про історію писали ЗМІ і тим більше викликали цікавість, тепер побачити секс Памели та Томмі хотіли всі, навіть ті, хто зазвичай еротичні фільми не дивився. Лі та Андерсон намагалися позиватися до всіх, хто поширює їхнє відео, але це все було марно.

Памела Андерсон та Томмі Лі / Getty Images

Саме в цей момент касета потрапляє до рук Сета Варшавського – порнографа, засновника Internet Entertainment Group та сайту Club Love. Його порносайт транслював "Вкрадений медовий місяць" протягом п'яти годин, тому вже, напевно, не було людей, які не бачили секс акторки та рокера. У результаті Варшавський запропонував подружжю підписати контракт на авторські права з Club Love, і вони погодилися, аби хоч якось зупинити розповсюдження. Контракт був підписаний 25 листопада 1997 року, і тепер запис не міг транслюватися та продаватися більше ніде, окрім цього сайту та офіційних DVD. Найімовірніше пара недооцінювала силу Мережі та, підписуючи контракт, ніяк не могла припустити, що за перші 12 місяців заробить на легальному продажу касети 77 мільйонів доларів. Готьє, однак, не побачив із цієї суми жодної копійки. Після фіаско з касетою Готьє та Моррісон назавжди пішли з порноіндустрії. Готьє деякий час тинявся по друзях і страждав від параної, потім переїхав на узбережжя і продовжив працювати електриком. Іноді він розповідає історію про те, що колись вкрав касету з будинку Памели Андерсон, але йому ніхто не вірить. Моррісон 1997 року втік до Європи, але 2004-го повернувся до США, де через два роки помер.

У результаті ролик за участю Томмі Лі та Памели Андерсон започаткував секс-відео зірок і зробив їхнє гламурне та закрите життя більш земним та звичайним. А щодо самої пари, то довго разом вони не пробули, і розлучилися 1998 року, в період судових розглядів у акторки стався викидень, який вона дуже важко пережила, але потім наважилася ще на дві вагітності і народила двох синів – Брендона і Ділана. Розійшлося подружжя дуже бурхливо, адже після чергового скандалу Томмі, який мав серйозні проблеми з алкоголем, застосував фізичну силу, і Памела викликала поліцію. Рокера вивели із сімейного маєтку у наручниках. 2008 року вони знову ненадовго сходилася, але одного дня Томмі напився і побився зі старшим сином. На цьому Памела поставила на їхніх стосунках остаточну крапку.

Історія Памели Андерсон і Томмі настільки незвичайна, скандальна і навіть трагічна, що незабаром буде увічнена ще й серіалом "Пем та Поммі", який зняв онлайн-відеосервіс Hulu. 8-серійний серіал охопить усі подробиці стосунків суперзірок, з акцентом на сумнозвісне секс-відео та суд. У серіалі зіграли Лілі Джеймс у ролі Памели та Себастіан Стен у ролі Томмі. Прем'єру заплановано на 2 лютого 2022 року.

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