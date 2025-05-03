Донателла Версаче / © Associated Press

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2 травня 2025 року Донателлі Версаче виповнилося 70 років. Цю знаменну подію вона зустріла вже не біля керма Модного дому, який заснував її легендарний брат, оскільки випустивши колекцію осінь-зима 2025-2026 вирішила піти з посади креативного директора бренду.

© Associated Press

Однак її відхід — це новий розділ для світу моди, а також і для Versace, оскільки після смерті брата вона продовжила сімейну справу, яка пройшла через культурні зміни та швидкоплинні модні тенденції. Донателла змогла перетворити Дім Versace в один із найвідоміших брендів у світі, проте все це було нелегко і не без наслідків.

Коли Джанні Версаче вбили 1997 року, Донателла, яка взяла на себе творчу частину бізнесу, зіткнулася з величезним тиском. Вона страждала на депресію, що призвело до наркотичної залежності, а потім і надмірного бажання змінити себе — вона надто часто зверталася до косметичної хірургії, що згодом сильно вплинуло на її зовнішність.

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© Associated Press

«Смерть мого брата була настільки жорстокою, що я довгі роки перебувала у важкому стані шоку, не зумівши як слід пережити її. Я була його тінню — ми жили разом, як у професійному, так і в особистому плані», — сказала вона одного разу в інтерв’ю Vogue.

До того, як з нею трапилося це нещастя, Донателла теж любила виділятися, оскільки пофарбувала волосся у білий колір (нібито за рекомендацією брата Джанні), підкреслювала фігуру, носила масивні прикраси та яскравий макіяж. Стиль жінки не змінився, хоча вона і стала старшою і ось кілька доказів цього.

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Донателла Версаче / © Associated Press Донателла Версаче / © Getty Images Донателла Версаче / © Associated Press Донателла Версаче / © Associated Press Донателла Версаче / © Getty Images Донателла Версаче / © Getty Images Донателла Версаче / © Associated Press Донателла Версаче / © Associated Press Донателла Версаче / © Getty Images Донателла Версаче / © Getty Images Донателла Версаче / © Associated Press Донателла Версаче / © Getty Images Донателла Версаче / © Associated Press