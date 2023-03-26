Дорого і красиво: які тіари одягали на весілля королівські наречені

Королівське весілля – особливий захід. Майже кожна наречена, яка виходить заміж за члена королівської родини, зазвичай вирушає до вівтаря в тіарі. Сьогодні ми вирішили розповісти вам про королівські тіари детальніше.

Принцеса Уельська, тіара Cartier Halo або тіара "Німб"

Кейт Міддлтон вийшла заміж за принца Вільяма 29 квітня 2011 року. В день весілля на ній була біла весільна сукня від Alexander McQueen і тіара Cartier, яку для такого важливого дня люб'язно позичила їй королева Єлизавета II.

Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Тіара була створена ювелірами Cartier 1936 року на замовлення Короля Георга VI для його дружини, матері королеви Єлизавети II – Єлизавети Боуз-Лайон. Тоді ще принц Альберт доручив Картьє створити для своєї дружини Єлизавети щось приголомшливе з діамантів і платини, які він придбав за три тижні до того, як став королем Великої Британії. Тіара складається з 739 діамантів та 149 алмазів.

Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Королеві Єлизаветі II прикрасу подарували на її 18-річчя 1944 року, але в ній тоді ще принцеса не з'являлася на публіці. Експерти вважають, що це пов'язано з тим, що подарували їй прикрасу у повоєнний час, і було недоречно носити її на публіці. Однак сестра Єлизавети – принцеса Маргарет – була іншої думки щодо цього і часто позичала прикрасу у старшої сестри.

Весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма / Фото: Associated Press

Герцогиня Сассекська Меган, тіара Bandeau

Коли одружувався молодший брат Вільяма – принц Гаррі, його майбутню дружину Меган Маркл королева Єлизавета II теж не обділила і позичила їй тіару Bandeau, яка раніше належала її бабусі – королеві Марії і була створена 1923 року. Тіара складається з 11 секцій, виготовлена з діамантів, опалів, платини, а в її центрі розташована брошка – весільний подарунок королеві Марії від міста Лінкольн. Вартість тіари оцінюється у 514 тисяч євро. І вона чудово гармонувала з сукнею нареченої від Givenchy.

Весілля Меган і Гаррі / Фото: Associated Press

Саму королеву Марію востаннє бачили в цій тіарі на публіці 1949 року, коли вона дивилася пантоміму в Королівській ложі лондонського казино.

До слова, принц Гаррі у своїй книжці "Запасний" розповів, що коли його наречена Меган вперше приміряла цю тіару, це викликало захоплення. "Це було красиво, здавалося, зроблено для Мег", – написав Гаррі. Мабуть, на примірці у Меган того дня було кілька тіар, можливо, навіть тіара Спенсерів, у якій виходила заміж мати Гаррі – Діана Спенсер.

Тіара, яку носила на весіллі Меган Маркл / Фото: Associated Press

Принцеса Єлизавета, тіара Queen Mary Fringe

Майбутня тоді королева Великої Британії принцеса Єлизавета виходила заміж за принца грецького і данського Філіпа 1947 року. До вівтаря наречена йшла в сукні кольору слонової кістки з мереживною вуаллю і довгим шлейфом, яку пошив придворний кравець Норман Гарнелл. У день весілля голову Єлизавети прикрашала діамантова тіара, яка належала її матері, королеві Єлизаветі.

Принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

Тіара Queen Mary Fringe була замовлена бабусею королеви – Марією Текською і пізніше передана її матері Єлизаветі Боуз-Лайон 1936 року. Наречена обрала цю тіару як щось позичене для весілля, і коли перукар одягав її на голову принцеси, тіара зламалася. Хтось би подумав, що зламана тіара перед весіллям – поганий знак, але тільки не Єлизавета. Її мати заспокоїла наречену фразою: "Є ще дві години часу та інші тіари".

Весілля королеви Єлизавети II та принца Філіпа / Фото: Associated Press

Ситуацію врятував королівський ювелір, який швидко приніс тіару до майстерні і полагодив її. Наречена змогла одягнути її та вирушити до абатства на церемонію вінчання.

Принцеса Беатріс Йоркська, тіара Queen Mary Fringe

Через 73 роки в цій самій тіарі йшла до вівтаря онука королеви Єлизавети II – принцеса Беатріс Йоркська. Вона наділа не лише тіару, в якій виходила заміж її бабуся, але одягла й одну з її суконь, яка також була пошита Норманом Гарнеллом – кравцем королеви.

Сукня королеви Єлизавети II, в якій вийшла заміж її онука принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Хоча весілля Едо й Беатріс було скромним, якщо порівнювати з іншими королівськими весіллями, оскільки відбулося в розпал пандемії коронавірусу, весільний образ нареченої обговорювався ще довго.

Принцеса Уельська Діана, тіара Спенсерів

Весілля Діани Спенсер принца Чарльза було дуже масштабною королівською подією. До вівтаря наречена йшла в пишній сукні, вкритій мереживом, із дуже довгим шлейфом, яку створили дизайнери Девід та Елізабет Емануель. Фату на голові Діани утримувала сімейна тіара Спенсерів.

Тіара Спенсерів / Фото: Getty Images

Спенсери були аристократичним англійським кланом, історія якого налічує сторіччя. І цій тіарі на час весілля було близько ста років. Вона має цікаву історію, і докладніше про неї ми вже розповідали. У ній виходила заміж мати Діани – Френсіс Берк Рош. Але, як відомо, цей шлюб не приніс Френсіс щастя, і вона втекла від чоловіка, залишивши дітей. Також на свої весілля діадему одягали старші сестри принцеси Уельської – леді Сара й леді Джейн. А ось племінниця леді Кітті Спенсер (донька брата Діани Чарльза) відмовилася надіти родинну коштовність на своє весілля. Експерти кажуть, це пов'язано з тим, що тіара асоціювалася з "болісними" спогадами.

Весілля Діани Спенсер і принца Чарльза / Фото: Associated Press

Принцеса Йоркська Євгенія, Гревільська смарагдова тіара

Молодша сестра принцеси Беатріс – Євгенія – вийшла заміж у сукні з відкритою спиною та довгим шлейфом від бренду Peter Pilotto. Від фати принцеса відмовилася, бо хотіла продемонструвати шрам на спині, що залишився від операції з лікування сколіозу, а от тіару наділа. На її голові красувалася Гревільська смарагдова тіара (кажуть, саме цю тіару на своє весілля хотіла Меган Маркл).

Весілля принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка / Фото: Associated Press

Платинова тіара була створена 1919 року в майстерні дому Boucheron, вона належала Маргарет Гревілл, світській левиці та близькій подрузі королеви Марії. Після смерті жінки, згідно з її заповітом, ця тіара перейшла до королеви-матері Єлизавети, так вона й опинилася в королівській скриньці і була позичена вже королевою Єлизаветою II своїй онуці на весілля.

Тіара, в якій вийшла заміж принцеса Євгенія / Фото: Associated Press

Королева Іспанії Летиція, Прусська тіара

Журналістка Летиція Ортіс вийшла заміж за спадкового принца Феліпе 2004 року. В день весілля наречена була в сукні, створеній Мануелем Пертегасом, та у Прусській тіарі, яка передавалася з покоління до покоління від матері до доньки, доки не потрапила до рук свекрухи Летиції – королеви Софії, а потім і до самої Летиції.

Весільна тіара королеви Летиції / Фото: Getty Images

Королева Софія, мати принца Феліпе (а нині короля Філіпа VI) теж носила цю тіару на своєму весіллі з королем Хуан Карлосом I 1962 року. Діадема була подарована королеві Іспанії Софії її матір'ю, королевою Греції Фредерикою. Створено прикрасу було 1913 року для принцеси Вікторії Луїзи Прусської, матері Фредерики.

Шведська кронпринцеса Вікторія, фамільна тіара

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

Заміж за фітнес-тренера Даніеля Вестлінга спадкоємиця шведського трону виходила 2010 року. Вона обрала сукню від шведського бренду Par Engsheden, дизайнер якого вже неодноразово створював сукні для принцеси, і була у фамільній діадемі (цю ж фату та діадему на весілля одягала мати Вікторії – королева Сільвія 1976 року).

Королева Софія та король Карл Густав I / Фото: Getty Images

Софія Геллквіст, тіара Palmette

Коли 2015 року одружився єдиний син короля Карла Густава і королеви Сільвії – принц Філіп, його наречена Софія йшла до вівтаря в гарній білій сукні від шведського дизайнера Ida Sjöstedt зі шлейфом, мереживними рукавами і трохи відкритими плечима.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

Сукню наречена доповнила тіарою Palmette та діамантовими сережками. Пізніше в цій самій тіарі принцеса неодноразово виходила у світ.

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

Королева Бельгії Матильда, діамантова тіара

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Матильда виходила заміж за принца Філіпа 1999 року. В день весілля на нареченій була сукня від дизайнера Едуарда Вермелена з Дому моди Natan і діамантова тіара, яку Матильді позичила королева Паола. Також образ доповнювала фата, яку ще сама королева Паола (мати принца Філіпа) одягала на власне весілля з королем Альбертом II.

Зара Тіндалл, тіара Аліси Баттенберг

Зара Тіндалл / Фото: Associated Press

Донька принцеси Анни та онука королеви Єлизавети II йшла до вівтаря в сукні кольору слонової кістки з пишним подолом і довгою фатою. Вбрання було розроблене Стюартом Парвіном, одним з улюблених кутюр'є її бабусі Єлизавети II. А на голові у неї була тіара, яка раніше належала матері принца Філіпа, принцесі Греції та Данії – Алісі Баттенберг.

Зара Тіндалл / Фото: Associated Press

Власницею цієї тіари згодом стала дружина принца Філіпа – королева Єлизавета II, а 1972 року вона подарувала її своїй доньці принцеса Анні на честь її заручин із Марком Філіпсом. 2011 року, коли вже донька Анни виходила заміж, вона позичила прикрасу нареченій.

Принцеса Анна, тіара Queen Mary Fringe

Весілля принцеси Анни / Фото: Getty Images

Королівська принцеса, донька королеви Єлизавети II, виходила заміж 1973 року і йшла до вівтаря (до речі, в день народження свого старшого брата Чарльза) в сукні, створеній Морін Бейкер, головною дизайнеркою компанії готового одягу Susan Small. А на голові у принцеси Анни була тіара королеви Марії, та сама, в якій виходила заміж її мати Єлизавета II 1947 року. Марія Текська, як ми вже знаємо, носила цю тіару, а потім прикраса перейшла до рук дружини її сина – Єлизавети Боуз-Лайон, і згодом – до онуки, принцеси Єлизавети, яка позичила її доньці Анні.

Королева Марія / Фото: Getty Images

Сара Фергюсон, герцогиня Йоркська, Йоркська діамантова тіара

Сара Фергюсон / Фото: Associated Press

Сара вийшла заміж за середнього сина королеви Єлизавети II – принца Ендрю – 1986 року. На своє весілля Фергі наділа два головні убори. Коли вона вийшла з машини, готуючись зустріти свого принца, на ній була квіткова тіара замість діамантової. А коли Сара під час вінчання промовила своє "так", вона зняла квіткову тіару, під якою виблискувала діамантова діадема. Тіара була подарунком королеви Єлизавети та принца Філіпа, відома як Йоркська діамантова тіара, і була замовлена королевою спеціально для весілля.

Сара Фергюсон і принц Ендрю / Фото: Getty Images

Вона мала вигляд хитромудрого закрученого візерунка з дорогоцінного каміння різного розміру і була увінчана каменем у п'ять карат. Тіара була частиною комплекту з відповідними кольє, браслетом і сережками, які Сара надівала у свій особливий день. Оскільки тіару було зроблено спеціально для Сари, після весілля королева дозволила герцогині Йоркській залишити її собі.

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Принцеса Маргарет, Полтіморська тіара

Молодша сестра королеви Єлизавети II – принцеса Маргарет – виходила заміж 1960 року. Пишну весільну сукню для неї створив дизайнер Норман Гартнелл. Також на нареченій була Полтіморська тіара.

Принцеса Маргарет / Фото: Associated Press

Ця діадема була виготовлена 1870 року і називалася Полтіморською, оскільки спочатку належала леді Полтімор. У неї цю тіару викупила королева Вікторія, а принцесі Маргарет подарувала її бабуся, королева Марія. Унікальність діадеми в тому, що легким рухом руки вона перетворювалася на намисто та 11 брошок.

Принцеса Іман, тіара Chaumet

Старша донька королеви Ранії та короля Йорданії Абдалли II вийшла заміж у пошитій на замовлення весільній сукні Dior і діамантовій тіарі. Це витончена тіара Chaumet, яка колись належала її бабусі по батьківській лінії, принцесі Муні Аль Хусейн.

Принцеса Іман / Фото: Getty Images

Прикраса була замовлена паризькому ювелірному дому Chaumet і вважається подарунком матері короля Абдалли, принцеси Муні Аль-Хусейн. А ось коли мати Іман – королева Ранія – виходила заміж за короля Абдаллу 1993 року, вона не мала на голові тіару.

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