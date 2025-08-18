Драма особистого життя королеви Вікторії: як принц Альберт принижував дружину за зачиненими дверима

Королева Вікторія і принц Альберт / © Getty Images

Є докази того, що у Вікторії та Альберта були доволі палкі стосунки. Королева була дуже пристрасною жінкою, яка швидко впадала в лють, і Альберт просто не міг впоратися з її емоціями. У Королівському архіві є низка фотографій листів, які Альберт написав дружині після деяких їхніх сварок, і ці листи документують, що вони сварилися через щось дуже незначне, і вона злилася, а він був дуже нечутливим — вибігав з кімнати та ігнорував її, а потім сердито писав їй листа, документуючи все, що вона зробила неправильно, а потім чекав, поки вона вибачиться.

Також принц завжди був доволі зверхнім, наприклад, він пише це: «У мене немає вибору, окрім як залишити тебе, коли я бачу, що розмова набуває такого оберту. Я виходжу з кімнати й віддаляюся до себе, щоб дати тобі час прийти до тями. Потім ти йдеш за мною, щоб поновити суперечку та виговоритися». Отже, Вікторія вочевидь хотіла розв’язати проблему, але Альберт цього не зробив. В іншому гнівному листі він вичитує її, кажучи: «Ти знову втратила самоконтроль абсолютно даремно».

Здавалося, що Альберт завжди вважав, ніби він має рацію, а вона була емоційною й нестабільною. Він також змусив свою дружину вести зошит, у якому вона мала записувати всі свої спалахи гніву, егоїзм та втрату самоконтролю. Потім Вікторія повинна була віддавати цей зошит Альбертові, і він читав її «зізнання», а тоді видавав їй сертифікат про поліпшення. В одному з таких випадків він сказав: «Цього разу я можу дати тобі дуже хороший сертифікат, і мені приємно спостерігати твоє власне вдосконалення».

У цьому сенсі це справді не був шлюб рівних — він вважав себе інтелектуально й морально вищим за неї, навіть попри те, що вона була королевою. І ця нерівна динаміка між ними давала змогу Альберту почуватися важливим, бо, звісно, вона була вищою за нього, бо була королевою. Це також означало, що вона завжди принижувала себе в його присутності й поводилася як підлегла.

Говорячи про розмову з нею, він сказав: «Я намагаюся щосили бути терплячим, але відчуваю жахливе марнування дорогоцінного часу та енергії, які слід було б спрямувати на користь іншим». Це його дружина і королева, і він каже, що розмова з нею те саме, що марнувати час. А в інших випадках він також дуже критично відгукувався про її материнські навички, кажучи, що вона погана мати. У листі від жовтня 1856 року він каже: «Справді шкода, що ви не знаходите розради у товаристві своїх дітей».

Альберт також міг насварити її на публіці, він принижував її здатність ухвалювати рішення і створював враження, що вона не була хорошою королевою. На жаль, такий тип поведінки та поводження з жінками був дуже поширеним на той час. У вікторіанському суспільстві чоловіки вважалися інтелектуально й морально вищими, і тому відповідальність за «направлення» своїх дружин до кращого життя покладалася на них. І тому, хоча між ними був лише один рік різниці, він виступав у ролі вчителя, а вона — учениці. А після смерті Альберта, коли Вікторія писала своїй дочці, вона сказала наступне: «Я всім зобов'язана дорогому татові. Він був моїм батьком, моїм захисником, моїм наставником і радником у всьому і вся. Моя мати, я можу майже сказати, а також мій чоловік».

І тому ви можете бачити, що він культивував у Вікторії це відчуття, що вона ніщо без нього, що вона не може ухвалювати жодних рішень щодо нього і що в нього є інтелектуальне право голосу в усьому.

Також, на думку історикині, Альберт боровся з тим фактом, що Вікторія перевершувала його в усьому, окрім шлюбу. Це справді тривожило його, унаслідок чого він часто принижував дружину, щоб почуватися краще. Він був невпевненою у собі людиною, і це проявляється в інших сферах його життя. При дворі він наполягав на суворому дотриманні етикету — він зробив його ще жорсткішим: заборонив фрейлінам сидіти в його присутності, і їм не дозволяли розмовляти з ним, доки він сам не заговорить з ними першим. Це підкреслювало його королівський статус, через який він відчував невпевненість. Принц не мав жодного друга серед усіх, хто жив у палаці. Придворні леді писали в своїх мемуарах, що Альберта ненавиділи через його сухість і незграбність у спілкуванні з жінками, тоді як Вікторію обожнювали за її щирість і цікавість до людей навколо.

Альберт також вважав себе дуже розумним і розуміючим в політиці, і коли Британія була втягнута в Кримську війну, він, начебто, написав 50 томів інструкцій уряду, але той повністю проігнорував його поради. Він не мав права наказувати чи давати такі поради. Відповідь Вікторії була набагато гуманнішою і успішнішою, бо вона написала прості листи подяки військам, висловлюючи їм подяку за їхню жертву. Потім їх надрукували в газетах, і це був величезний PR-успіх для королівської родини.

Природна чарівність і життєрадісність Вікторії дуже подобалися публіці, і, можливо, це, викликало в Альберта заздрість. І що ж він робив наодинці? Він знову намагався контролювати Вікторію і примушував її почуватися неповноцінною. Та попри все це Вікторія була абсолютно зачарована чоловіком упродовж усього їхнього шлюбу і після нього.