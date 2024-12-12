Друге весілля принцеси Анни: десять несподіваних фактів про головну подію доньки королеви Єлизавети II

12 грудня 1992 року королівська принцеса Анна – єдина донька королеви Єлизавети II та принца Філіпа – вступила у другий шлюб. Згадуємо цікаві факти про цей день.

1. Принцеса Анна стала першою королівською особою, яка заявила про розлучення (її першим чоловіком був капітан Марк Філліпс, у шлюбі з ним Анна народила двох дітей – Зару та Пітера) і вдруге вийшла заміж.

2. Принцеса познайомилася з конюшим покійної королеви Тімоті Лоренсом наприкінці 1980-х років, коли ще була одружена зі своїм першим чоловіком.

Принцеса Анна та Тімоті Лоренс / Фото: Getty Images

3. Англіканська церква була проти другого шлюбу королівської принцеси. Церква не дозволяла повторний шлюб розлучених, якщо перший колишній чоловік / дружина все ще живі, тому Анна та її другий чоловік Тімоті знайшли варіант і одружилися в шотландській пресвітеріанській церкві.

Церква Креті-Керк в Абердінширі, де вдруге виходила заміж принцеса Анна / Фото: Getty Images

4. На своєму другому весіллі принцеса Анна, якій було на той момент 42 роки, з'явилася не в традиційній білій сукні нареченої, а одягла бежевий жакет і спідницю довжиною трохи нижче колін, порушивши таким чином ще одне королівське правило.

Весілля принцеси Анни та Тімоті Лоренса, 12 грудня 1992 року / Фото: Getty Images

5. До цього дня Анна залишається єдиною представницею британської королівської родини, яка одягла коротку "весільну сукню" на свою церемонію одруження. Ніхто ніколи більше цього не повторював.

6. На весільній церемонії принцеси Анни та Тімоті Лоренса було лише 30 гостей (менше було лише на весіллі принцеси Йоркської Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці 2020 року під час пандемії коронавірусу). Повінчалися Анна й Тімоті в церкві Креті-Керк в Абердінширі в Шотландії.

7. Наречений сер Тімоті Лоренс був одягнений у військово-морську форму.

8. Наречена принцеса Анна здивувала ще й вибором пари туфель – вони були чорні. Також вона взяла з собою невеликий пучок вересу, який гармоніював з квітами в її волоссі, укладеному в її фірмову зачіску "вулик".

Весілля принцеси Анни та Тімоті Лоренса, 12 грудня 1992 року / Фото: Getty Images

9. Діти в цьому шлюбі не з'явилися, але пара досі разом і щаслива. Цьогоріч їхньому союзу вже 32 роки. Живе родина в маєтку Гаткомб-Парк, чудовій королівській резиденції у Глостерширі.

Принцеса Анна та Тімоті Лоренс / Фото: Getty Images

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