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- Зірки
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Дружина Маколея Калкіна, акторка Брeнда Сонг, розповіла про секрет своєї молодої шкіри та чому скоротила догляд з 20 до 5 хвилин
Зірка серіалу «Плеймейкерка» Бренда Сонг розповіла про секрети догляду за шкірою, зміни після народження дітей та зізналася, чому вважає спокійне життя одним із найкращих засобів проти зморшок.
Пам’ятаєте серіал «Все тіп-топ, або Життя Зака і Коді», так от минуло вже понад 20 років від прем’єри шоу, а Бренда Сонг, здається, майже й не змінилася. Акторка переконана, що її секрет у тому, що справа не лише у правильному догляді, а й у вмінні не ускладнювати собі життя.
В інтерв’ю виданню NewBeauty 38-річна зірка розповіла, як материнство та насичений графік знімань вплинули на її ставлення до краси. Якщо раніше догляд за обличчям займав у неї близько 20 хв, то тепер — лише 5 хв. І акторка цілком задоволена такими змінами.
5 хвилин для себе — нова розкіш
Бренда зізнається, що раніше її ванна кімната нагадувала справжню лабораторію краси, на полиці стояла ціла вежа з косметичних засобів. Тепер усе значно простіше, приблизно п’ять продуктів замість десятків баночок.
Одним із головних помічників стала багатофункціональна сироватка, яка поєднує 5 засобів в одному. За словами акторки, вона дозволяє отримати переваги колишньої багатоступеневої рутини, без витрат зайвого часу на це.
Ба більше, у Бренди з’явився маленький секрет, іноді вона каже всім, що йде робити догляд за обличчям, хоча насправді вже давно закінчила та просто сидить у ванній кімнаті у тиші. Для мами двох маленьких дітей ці 5 хв спокою — справжня розкіш.
Очищення та SPF
Одне з б’юті-рішень, про яке Сонг шкодує, що не почала практикувати подвійне очищення раніше. У молодості вона стикалася з висипаннями, оскільки недостатньо ретельно очищувала шкіру. Тепер її вечірній ритуал починається з олійного засобу, після якого вона використовує звичайний очищувач.
А ось одне правило акторка не порушувала ніколи, бо вона жодного разу в житті не лягала спати, не змивши макіяж. Навіть якщо була дуже втомлена чи перебувала далеко від дому.
Сьогодні її догляд максимально простий: після знімання — очищувальні серветки, сироватка та зволожувальний крем. Уранці обов’язково додається сонцезахисний засіб. Бренда наголошує, що SPF для неї — надважлива частина догляду, без якої вона не виходить із дому.
Акторка не поспішає до косметолога
Сонг також помітила, що надмірна кількість косметики не завжди означає кращий результат. Навпаки, багатошаровий догляд може перевантажувати шкіру та порушувати її захисний бар’єр. Тепер вона віддає перевагу засобам, компоненти яких добре поєднуються між собою, та робить ставку на зволоження.
Щодо професійних процедур, акторка поки що обережна. Вона зізнається, що пробувала лише легкий хімічний пілінг у дерматолога. Через постійну увагу камер вона не хоче ризикувати із серйознішими втручаннями під час знімального сезону.
Водночас Бренда хотіла б спробувати інтенсивніший пілінг, коли в її графіку з’явиться перерва. Після вагітності вона зіткнулася з мелазмою — формою гіперпігментації, яка може проявлятися темними плямами на шкірі. Тому питання вирівнювання тону обличчя для неї залишається актуальним.
Секрет доглянутої шкіри Бренди Сонг — не у нескінченній кількості баночок або регулярних косметологічних процедурах. Акторка нагадує, що іноді менше справді означає краще.