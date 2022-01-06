Дуті куртки, светри та шапки: образи зірок, під час відпочинку у засніжених горах

Дуті куртки, светри та шапки: образи зірок, під час відпочинку у засніжених горах

Пропонуємо надихнутися образами знаменитостей перед майбутніми канікулами в горах.

Традиційно під час зимових свят багато любителів активного відпочинку вирушають у гори, щоб покататися на лижах, сноуборді, просто подихати свіжим повітрям та насолодитися мальовничою природою. Для такого проведення часу не обійтися без спеціального теплого одягу, але у кого брати приклад, як не у знаменитостей, серед яких дуже багато любителів подібного відпочинку.

Тим паче, що після 1924 року розвиток лижних видів спорту серед неспортсменів дав початок новому стилю - апре-скі (après-ski), який з французької буквально перекладається "після лиж". Це одяг, який стане вам у пригоді під час відпочинку в горах: светри з в'язаними візерунками, теплі та щільні спортивні штани, шапки, гігантські хутряні вушанки, дуті куртки та комбінезони, черевики-хайкери.

Ми покопалися в архівах, і знайшли кілька цікавих образів знаменитих акторок, перших леді, принцес та моделей в апре-скі. Вони настільки стильні, що точно стануть натхненням перед поїздкою на засніжені схили, адже тут ми зібрали суворі гірськолижні вбрання 40-х, яскраві з 80-х, а також практичні сучасні.

Софі Лорен, 1978 рік

Італійська зірка позує в Австрії під час знімань фільму Metro-Goldwyn-Mayer "Зоряна мішень". На акторці теплі штани, довгий шарф та теплий светр з оленями.

Софі Лорен / Getty Images

Елізабет Тейлор, 1967 рік

Акторка цілує свого чоловіка Річарда Бертона після приїзду на відпочинок. Тейлор була пристрасною модницею, любила прикраси та хутра, тому навіть для відпустки в горах обрала хутряну дублянку та шапку. Річард одягнув стильний білий кардиган.

Елізабет Тейлор із чоловіком / Getty Images

Грейс Келлі, 1972 рік

Княгиня Монако позує на снігу зі своїми дочками Стефанією та Керолайн під час канікул в Австрії. Грейс та її дочки одягли прості білі кардигани.

Грейс Келлі з дітьми / Getty Images

Бріжит Бардо, 1958 рік

Акторка Бріжит Бардо під час відпочинку в Кортіна-д'Ампеццо — італійському курорті в Доломітових Альпах. На акторці штани, теплі черевики, светр та косинка на голові.

Бріжит Бардо / Getty Images

Жаклін Кеннеді, 1964 рік

На фото перша леді США готується до наступної поїздки підіймачем на горі Пахта. Вона разом із чоловіком, двома дітьми та іншими членами сім'ї Кеннеді проводила різдвяні канікули в Аспені. На Джекі трендові в період 60-х гірськолижні штани, смугаста куртка та хутряна шапка.

Жаклін Кеннеді / Getty Images

Глорія Грем, 1955 рік

Акторка та лауреатка премії "Оскар" позує на лижах у яскравому светрі, штанах та червоних рукавичках.

Глорія Грем / Getty Images

Девід Бові та Іман, 1993 рік

Рок-музиканта та його дружину помітили фотографи у швейцарському селі Гштаад, де вони відпочивали. Девід вчить Іман кататися на лижах. Обидві знаменитості одягнені дуже яскраво: на моделі червона дута куртка, лосини та шапка, а ось Девід вибрав гірськолижний костюм у чорно-синіх кольорах.

Девід Боуї та Іман / Getty Images

Наталі Вуд, 1971 рік

Суперзірка Наталі Вуд на лижних перегонах знаменитостей Benson & Hedges у Ведмежій долині, Каліфорнія. На акторці одягнені класичні лосини зі стрілками, модна куртка з хутряним оздобленням та шапка. Наталі зазнімкували з колегою — актором Клінтом Іствудом.

Наталі Вуд / Getty Images

Ріта Гейворт, 1949 рік

Кіноакторку сфотографували, коли вона каталася на лижах під час зимових канікул у Мюррені, Швейцарія. На Ріті ті самі штани зі стрілками, теплий білий светр апре-скі з високою горловиною, куртка і теплі рукавички. Волосся акторки укладено хвилями, як було модно у 40-х.

Рита Хейворт / Getty Images

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям, 2016 рік

Пара теж любить зимові види спорту та часто відпочиває у засніжених горах. Це фото було зроблене під час їхніх канікул у французьких Альпах. Обидва обрали яскраві гірськолижні костюми.

Кейт та принц Вільям / Getty Images

Принцеса Діана, 1993 рік

Також шанувальницею відпочинку в горах була принцеса Діана. Практично щорічно вона з сім'єю їздила кататися на лижах, наприклад, це фото зроблено у Леху, Австрія, а поряд із Діаною її молодший син Гаррі. На принцесі стильна дута куртка, лосини та біла водолазка.

Принцеса Діана та Гаррі / Getty Images

Читайте також: