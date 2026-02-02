Дуже суперечливий шлюб: що відомо про стосунки 20-річної принцеси Емми та 61-річного короля Нідерландів

Королева Емма та король Вільгельм III / © Getty Images

Шлюб пари викликав резонанс у суспільстві через величезну різницю у віці, а також тому, що Вільгельм уже мав двох дорослих синів, тож гострої потреби забезпечувати спадкоємність династії і не було.

Історикиня та письменниця — докторка Емі Боїнгтон — розповідає про цей неймовірний інцидент у новому відео на своїй платформі в Instagram (@history_with_amy).

Емма навіть не була його першим вибором — радше четвертим. Він намагався одружитися з оперною співачкою, а також сватався до старшої сестри Емми. Та попри королівський титул, Вільгельм був далекий від образу ідеального нареченого.

Він мав сумнівну репутацію через численні любовні зв’язки й, за чутками, велику кількість позашлюбних дітей. Король також славився своєю мінливістю характеру: одного дня він міг безмежно вас вихваляти, а наступного — наказати знищити.

Вільгельм III зі своєю нареченою принцесою Еммою / © Getty Images

Тож чому він вирішив знову одружитися? І чому саме з такою юною дівчиною? Хоча двоє його синів — Вільгельм та Александр — були вже дорослими, жоден із них не був одружений, і вважалося, що вони навряд чи матимуть дітей. Зрештою, ці побоювання справдилися: обидва сини померли того ж року, коли король одружився з Еммою.

Емма ж була однією з кількох дочок німецького принца з дуже помірними перспективами на шлюб, і її батьки були в захваті від ідеї, що їхня дочка стане королевою. Емма, вихована в люблячій та консервативній родині, без заперечень погодилася з побажаннями своєї родини.

Тож принцеса Емма стала новою королевою Нідерландів і в результаті виявилася ключовою фігурою для збереження династичної спадкоємності. У цих стосунках вона народила доньку Вільгельміну, яка згодом стала королевою Нідерландів. Хоча Емма була дуже молодою, вона напрочуд добре впоралася з ролями королеви та матері.

Королева Емма з дочкою Вільгельміною / © Getty Images

Емма швидко здобула велику популярність у Нідерландах. Коли король Вільгельм помер 1890 року, їхній доньці було лише 10 років, тож королева Емма стала регенткою Нідерландів до повноліття Вільгельміни у 18 років. Емма поставилася до обов’язків регентки з усією серйозністю й правила країною надзвичайно компетентно.

Портрет королеви Емми / © Getty Images

Королева Емма також дуже серйозно ставилася до освіти своєї доньки, аби та, ставши королевою у 18 років, була готова виконувати свій обов’язок. Під час свого правління вона брала Вільгельміну з собою в подорожі провінціями, щоб відвідати місцеві благодійні організації, лікарні, церкви та фабрики, а також ознайомити доньку з її майбутніми обов’язками. Емма підтримувала її протягом усього життя. Королева-мати померла в Гаазі 20 березня 1934 року від ускладнень бронхіту у віці 75 років.

Також нагадаємо, що коли 1879 року принцеса Емма вийшла заміж за короля Вільгельма III, отримала як весільний подарунок діамантове рив’єре (це суцільна лінія каменів без підвісок) від нідерландського народу, складене з тридцяти чотирьох масивних діамантів, а також діамантовий стомакер (це велика прикраса, яку носять на грудях, по центру сукні). Зараз ці діаманти прикрашають тіару, яка зберігається у родині. Однак також за роки свого життя Емма зібрала приголомшливу колекцію прикрас, які зараз носять її нащадки, зокрема принцеса Катаріна-Амалія.