Дуже гарна: чим особлива заручальна каблучка шведської принцеси Софії

2014 року у шведській королівській родині сталася радісна подія. Єдиний син королеви Сільвії та короля Карла Густава – принц Карл Філіп – оголосив про свій намір одружитися. І за дружину обрав не дівчину блакитної крові, а звичайнісіньку простолюдинку.

Передісторія стосунків пари

Принцеса Софія і принц Карл Філіп / Фото: Getty Images

До зустрічі зі шведським принцом Софія Гельквіст була моделлю, тренеркою з йоги і загалом доволі амбітною дівчиною, але всі її кар'єрні плани в Нью-Йорку зійшли нанівець, коли вона познайомилася з Карлом Філіпом.

Їхній роман розпочався 2010 року, і докладніше історію кохання цієї пари ми вам уже розповідали. Софія сама повідомила у своїх соцмережах, що перебуває у стосунках з принцом, мабуть, дуже їй хотілося похизуватися.

Пропозиція, від якої не можна відмовитися

Принцеса Софія і принц Карл Філіп у день заручин / Фото: Getty Images

2014-го, через чотири роки після початку стосунків, принц Карл Філіп ухвалив рішення освідчитися своїй коханій. І це стало для Софії, як-то кажуть, великою, але приємною несподіванкою.

"Я прокидався кілька разів напередодні ввечері. Не знаю, чи помітила Софія. Я хотів, щоб це було сюрпризом", – згадував той день принц. Вранці він поставив їй запитання, на яке дуже швидко отримав ствердну відповідь.

Подарував каблучку і порушив традицію

Каблучка принцеси Софії / Фото: Getty Images

Каблучка, яку принц Карл Філіп подарував своїй майбутній дружині на заручини, порушила королівську традицію. Він подарував Софії круглий діамант, оточений дрібнішими діамантами, закріпленими на стрічці в техніці паве.

Відомо, що принц працював над дизайном каблучки спільно з придворним ювеліром В.А. Боліном. Це та сама ювелірна компанія, яка створила каблучку для сестри Філіпа – кронпринцеси Вікторії.

Каблучка принцеси Софії / Фото: Getty Images

Експерти ювелірного дому Steven Stone дали свою оцінку прикрасі: "Розкішна каблучка Софії прикрашена подвійним діамантом. Вона має блискучий центральний діамант, оточений ореолом із дрібніших діамантів". А вартість прикраси оцінювалася на той час у близько 12 500 доларів.

Весілля зіграли через рік

13 червня 2015 року Софія Гельквіст і принц Карл Філіп одружилися. Церемонія вінчання відбулася у церкві Королівського палацу. Софія йшла до вівтаря у сукні від шведської дизайнерки Ida Sjöstedt з крепшовку та італійської органзи, а на її голові була діамантова діадема зі смарагдами, яку подарували королева Сільвія та король Карл Густав – батьки її чоловіка.

Принцеса Софія і принц Карл Філіп у день весілля / Фото: Getty Images

У шлюбі у них народилося четверо дітей – троє синів (Олександр, Габріель і Джуліан) та донька Інес. "Гарний вийшов квартет", – написала нещодавно пара в підписі до фотографії всіх своїх дітей в Instagram.

Принцеса Софія і принц Карл Філіп поділилися новим фото своїх дітей / Фото: Принцеса Софія и принц Карл Філіп/Instagram

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