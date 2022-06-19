Два Даніелі і красиве весілля: історія кохання шведської кронпринцеси Вікторії

Кронпринцеса Вікторія – майбутня королева Швеції, змушена була буквально відвойовувати своє право на особисте щастя. Доля подарувала їй зустріч одразу з двома Даніелями, один з яких став її супутником і в майбутньому стане принцом-консортом. Сьогодні у 12-ту річницю їхнього весілля розповідаємо вам історію кохання цієї королівської пари.

Дитинство і юність принцеси

Вікторія – старша дочка короля Швеції Карла Густава і королеви Сільвії. Вона носить титул герцогині Вестерготландської і є старшою сестрою принца Карла Філіпа і принцеси Мадлен. Титул принцеси Вікторія носила від самого народження, а 1980 року, після конституційної реформи, яка змінила порядок престолоуспадкування, стала спадковою принцесою Швеції, випередивши свого молодшого брата принца Карла Філіпа.

Принцеса Мадлен, принц Карл Філіп і кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

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Народилася Вікторія 14 липня 1977 року в госпіталі Каролінського інституту, в передмісті Стокгольма – Сольне. Вікторія носить титул Її Королівська Високість кронпринцеса. Її батько, король Карл Густав, є чотириюрідним братом британської королеви Єлизавети II, а Вікторія – відповідно, спадкоємицею британського престолу. У черговості спадкування трону Співдружності Націй кронпринцеса перебуває на 205 місці.

У дитинстві принцеса Вікторія страждала на дислексію. Але це анітрохи не завадило їй отримати кілька вищих освіт. Після закінчення школи принцеса навчалася в Західному католицькому університеті у Анже, у Франції, пізніше навчалася в Єльському університеті в США. Вона проходила стажування у шведському посольстві у Вашингтоні і курс навчання в Шведському Національному Соборному Коледжі за програмою врегулювання світових конфліктів і організації миротворчої діяльності. А ще проходила стажування в ООН в Нью-Йорку, працювала в ролі дипломата в Державному департаменті Швеції і закінчила Упсальський університет зі ступенем бакалавра гуманітарних наук.

Кронпринцеса Вікторія з батьками королевою Сільвією і королем Карлом Густавом / Фото: Associated Press

Перше кохання кронпринцеси

Як бачите, робочий графік майбутньої королеви був розписаний за хвилинами ще від часів навчання в коледжі. Про кохання Вікторії було думати ніколи. Але один хлопець все-таки полонив серце принцеси. Його звали Даніель Коллерт. З Вікторією вони навчалися в одній школі, з дитинства були друзями і не помітили, як дружні стосунки переросли в романтичні. Коли 1998 року кронпринцеса поїхала продовжувати навчання до США, Даніель поїхав за нею. Він був першим красенем школи, який мріяв стати актором (зараз він відомий у Швеції кінопродюсер). З Вікторією вони почали зустрічатися в старших класах. Але цей роман принцеса підтвердила лише 2001 року. Батько кронпринцеси – король Карл Густав – був проти цих стосунків і стверджував, що шлюб з простолюдином позбавить його старшу дочку титулу. Чоловік теж не особливо хотів змінювати мрії і прагнув здобути славу в кіноіндустрії. Їхній роман тривав всього кілька років і завершився болісним для Вікторії розставанням 2001 року.

Другий Даніель

Кронпринцеса Вікторія і кронпринц Даніель / Фото: Associated Press

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Через рік преса повідомила, що у неї роман з її персональним спортивним тренером Даніелем Вестлінгом. Він теж був простолюдином і, здавалося б, зовсім не міг претендувати на серце кронпринцеси. Пара намагалася приховувати свої стосунки і на публіці з'явилися разом тільки через два роки – 2003 року. Вони прибули разом на день народження близької подруги принцеси – Кароліни Крюгер.

Вони зустрічалися досить довгий час і, як і раніше, намагалися не афішувати широкій публіці свій роман. Ймовірно, Вікторія турбувалася про те, як на ці стосунки відреагує її батько, який мріяв видати її заміж за принца данського Фредеріка. Але, на подив, цього разу король Карл Густав змінив гнів на милість. Можливо, згадав, як сам взяв у дружини перекладачку з Німеччини Сільвію, яка згодом стала його дружиною і королевою. Словом, шлюб Даніеля Вестлінга і кронпринцеси Вікторії був схвалений парламентом 24 лютого 2009 року.

Що відомо про Даніеля Вестлінга

Кронпринцеса Вікторія і кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

Даніель був народжений під ім'ям Улоф Даніель Вестлінг, але завжди представлявся другим ім'ям. Він народився 15 вересня 1973 року, в день, коли помер монарх країни Швеції Густав VI Адольф, а його онук (батько принцеси Вікторії) був проголошений новим королем. Можливо, цей цікавий збіг дат і посприяв тому, що король Карл Густав дозволив цьому шлюбу відбутися.

Все життя Даніель захоплювався спортом. Та й до праці з дитинства хлопець був привчений. Одразу після закінчення школи Даніель пішов працювати в будинок престарілих, а після служби в армії працював у школі для дітей з особливими потребами. Він закінчив Вищу народну школу Федерації гімнастики Швеції і згодом став фітнестренером. На тренуваннях він і познайомився зі своєю майбутньою дружиною Вікторією, серце якої на той момент було розбите попереднім коханням, і вона марно боролася не тільки з психологічними проблемами, але і з анорексією.

Історія про те, як принцеса закохалася в простого фітнестренера, має не дуже романтичний вигляд. Але на ділі Даніель виявився вельми амбітним хлопцем. 1997 року він заснував власну компанію, відкривши в центрі Стокгольма фітнесклуб Master Training. Сьогодні Даніель є власником компанії Balance Training, у якої є три спортзали в центрі Стокгольма. Не дивно, що після одруження принц Даніель обрав як напрям для своєї представницької діяльності спорт і підприємництво. Серед його хобі – захоплення лижами і гольфом.

Пишне весілля

Кронпринцеса Вікторія і кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

Весілля Даніеля і Вікторії відбулося 19 червня 2010 року, в 34-ту річницю одруження батьків принцеси. Це стало щасливою подією не тільки для кронпринцеси Вікторії, але і її молодшої сестри принцеси Мадлен, вона до того часу вже багато років перебувала в стосунках, але згідно з королівським протоколом не могла вийти заміж, допоки цього не зробить її старша сестра. (До речі, після весілля старшої сестри Мадлен незабаром розірвала свої заручини, дізнавшись, що її коханий Йонас Бергстрем зраджував її з норвезькою гандболісткою).

Кронпринцеса Вікторія і кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

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На королівському весіллі були присутні близько 1200 гостей, включаючи королівських осіб і державних діячів з різних країн, які були присутні на церемонії в Стокгольмському соборі. Весільний бенкет відбувся в Королівському Палаці. Понад пів мільйона шведів зустрічали прапорами весільний кортеж кронпринцеси під час прямування від церкви до замку. Попри те, що Вікторія виходила заміж за простолюдина, її популярність серед шведів значно зросла і продовжує зростати з кожним роком.

Після весілля Даніель отримав титул герцога Вестергетландського. У шлюбі у королівської пари народилося двоє дітей – старша дочка Естель (вона стане королевою після своєї матері) і син Оскар (він посідає третє місце в порядку престолоуспадкування після матері і сестри).

Кронпринцеса Вікторія з чоловіком і дітьми / Фото: Getty Images

Цього року вони святкують дванадцяту річницю від дня свого весілля. І всупереч чуткам про розлучення, які з'явилися нещодавно, Вікторія та Даніель все ще разом.

Шведська кронпринцеса Вікторія і принц Даніель святкують дванадцяту річницю від дня весілля (8 фото)

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