Два роки без королеви: 12 несподіваних фактів про Єлизавету II

8 вересня 2024 року виповнюється два роки від дня смерті королеви Єлизавети II – монархині, яка правила Великою Британією найдовше в історії. Цього пам'ятного дня ми вирішили пригадати деякі цікаві факти про королеву, яка на багато років залишиться в серцях підданих.

Букінгемський палац оголосив про смерть 96-річної Єлизавети ІІ в офіційній заяві від 8 вересня 2022 року. "Королева мирно померла в Балморалі сьогодні вдень", – йшлося в повідомленні. Цієї миті новим королем Великої Британії став її старший син – король Чарльз III, коронований 6 травня 2023 року у Вестмінстерському абатстві.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

1. У Єлизавети було кілька незвичайних прізвиськ. У дитинстві її батько, мати та сестра називали її "Лілібет". А коли принцеса вийшла заміж за принца Філіпа 1947 року, він став називати її "моя капусточка", але, звісно, лише у приватній обстановці.

2. Від дитинства вона любила їсти сандвічі з джемом ("джемовий пені") за пообіднім чаєм. Королеві було п'ять років, коли вона вперше їх спробувала, і продовжувала їх їсти протягом усього життя. Це сандвіч, намащений вершковим маслом, малиновим або полуничним джемом і розрізаний на маленькі кружальця розміром зі стару англійську монету пенні, звідси й назва.

3. Королева була гарною водійкою. Вона навчилася їздити в 19 років і була єдиною людиною у всій Британії, якій дозволялося керувати автомобілем без прав. А також їй не потрібен був паспорт, адже вона королева.

Королева Єлизавета II за кермом / Фото: Getty Images

4. Вона любила гарний джин. Королівський шефкухар Даррен Макгрейді якось розповідав, що королева випивала чотири порції напою на день. Єлизавета II також любила поєднувати джин з лікером "Дюбонне", іноді пила вино і полюбляла сухий мартіні (особливо під час перельотів).

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

5. Протягом багатьох років у королеви Єлизавети було понад 30 коргі. Вона любила собак, все життя ними опікувалася, і в останню путь її також проводжали коргі – два її пси Міка та Сенді, про яких зараз піклується невістка королеви – Сара Йоркська.

Маленька принцеса Єлизавета і коргі / Фото: Getty Images

6. Королева була одружена лише один раз. Вважається, що вона була таємно заручена з принцом Філіпом протягом трьох років, і палац чекав, поки Єлизаветі виповниться 21 рік, щоб офіційно оголосити про їхні заручини.

7. Єлизавета купила тканину для того, щоб пошити свою весільну сукню (її автором став дизайнер Норман Гартнелл), на військові купони, запроваджені після Другої світової війни. Кожній людині в Англії було дозволено мати певну кількість купонів на одяг, але оскільки вона була королівською особою, їй було дозволено мати 200 додаткових купонів.

Весілля королеви Єлизавети II і принца Філіпа / Фото: Associated Press

Весілля Єлизавета та Філіп зіграли 1947 року. Вони прожили у шлюбі 73 роки і виростили чотирьох дітей. Філіп помер 9 квітня 2021 року у віці 99 років.

8. Крім собак коргі, королева любила коней і кінні перегони. Це була її пристрасть на все життя. Вона їздила верхи практично до самої смерті.

Королева Єлизавета II верхи на поні / Фото: Getty Images

9. Монархиня також "володіла" декількома незвичайними тваринами, яких їй часто дарували з інших країн і які утримувалися в Лондонському зоопарку. Колись їй подарували кілька лінивців із Бразилії, а ще вона "володіла" принаймні одним слоном, крокодилом, кенгуру, ведмедем, двома бегемотами та численними кіньми, подарованими їй урядами або іншими королівськими сім'ями. Технічно їй належав кожен лебідь, що плавав водними шляхами Великої Британії.

10. Монархиня була прихильницею "Абатства Даунтон" і не пропускала жодної серії цієї історичної драми. Їй також подобалися англійські мильні опери "Жителі Іст-Енду", "Доктор Хто", поліцейська драма "Суто англійські вбивства" та "X-Фактор". Однак достеменно невідомо, чи дивилася вона серіал Netflix "Корона" – вигадану версію історії її життя.

11. Був один продукт, який королева Єлизавета не переносила, – це часник. Жодна страва, яку їй подавали, не містила його, і цибулю вона теж не дуже любила. До речі, королева Камілла наслідує приклад своєї померлої свекрухи і також не їсть часник. "Вона завжди їла, щоб жити, а не жила, щоб їсти", – сказав якось шефкухар Єлизавети.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

12. Королева Єлизавета не любила бороди і вимагала, щоб у її найближчому оточенні їх голили. Але був один виняток – її улюблений онук принц Гаррі, якому монархиня часто дозволяла не голити бороду.

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