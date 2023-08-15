Два шлюби королівської принцеси Анни: історії кохання єдиної дочки королеви Єлизавети II

15 серпня королівська принцеса Анна святкує 73-річчя. За своє довге життя єдина дочка королеви Єлизавети II була заміжня двічі і народила двох дітей. Сьогодні розповідаємо про другий шлюб принцеси, який триває вже понад 30 років. І трохи згадуємо перший.

Перший шлюб із капітаном Марком Філіпсом

Вперше Анна вийшла заміж 1973 року, їй тоді тільки виповнилося 23 роки. Зі своїм майбутнім чоловіком принцеса познайомилася на вечірці для любителів коней 1968 року.

Марк Філліпс та принцеса Анна / Фото: Associated Press

Про заручини з капітаном Марком Філіпсом було оголошено 29 травня 1973 року. Філіпс подарував Анні заручну каблучку виготовлену із сапфіру та алмазу від ювелірного будинку Garrard.

А повінчатися пара вирішила у день народження брата Анни – короля Чарльза III – 14 листопада 1973 року у Колегіальній церкві Святого Петра у Вестмінстері. Мабуть, дату принцеса обрала спеціально, щоб помститися братові, який висловлювався про Марка у найбільш непривабливому ключі, заявляючи, що Анна виходить заміж за Філіпса для того, щоб не залишати стайні. Чарльз того дня святкував своє 25-річчя. "Анна не могла вийти заміж за свого коня і тому обрала стайняра", — прокоментував вибір принцеси Чарльз.

Марк Філліпс та принцеса Анна / Фото: Associated Press

У день вінчання на Анні була вишита весільна сукня у тюдорівському стилі з високим коміром і рукавами з середньовічними елементами. Вона була розроблена Морін Бейкер, головною дизайнеркою бренду Susan Small. На голові нареченої була тіара королеви Марії Текської, яка називалася "Франж".

Марк Філліпс та принцеса Анна / Фото: Associated Press

Їхній шлюб тривав 18,5 року, у ньому на світ з'явилися двоє дітей – син Пітер Філліпс та дочка Зара Тіндалл (у дівоцтві Філліпс). Розлучення відбулося 23 квітня 1992 року і незабаром принцеса Анна оголосила, що знову у свої 42 роки збирається заміж вдруге.

Другий шлюб із коммандером (нині — віцеадмірал) Тімоті Лоренсом

Того ж 1992 року принцеса Анна одружилася вдруге. З Тімоті Лоренсом, командиром Королівського флоту, Анна познайомилася, коли він служив на Королівській яхті "Британія". Їхні стосунки зав'язалися на початку 1989 року, через три роки після того, як він був призначений стайнярем королеви Єлизавети II. На той момент принцеса ще була одружена, але очевидно вже готувалася до розлучення.

Друге весілля принцеси Анни відбулося 1992 року, через вісім місяців після того, як вона розлучилася з першим чоловіком. Вони повінчалися в Шотландії, в церкві Crathie Kirk, неподалік від замку Балморал 12 грудня 1992 року. Це була скромна у всіх сенсах церемонія, на якій були присутні лише 30 гостей. Церкву в Шотландії обрали не просто так, на відміну від Англіканської вона дозволяла повторний шлюб розлучених людей за певних обставин.

Принцеса Анна і Тімоті Лоуренс / Фото: Associated Press

На весільній церемонії Анна була одягнена в білий жакет поверх скромної вкороченої сукні до колін і з букетом білих квітів у волоссі. Її заручальна каблучка була з сапфіром кабошон, оточеним трьома маленькими діамантами з кожного боку. Дітей у шлюбі у пари не народилося, але вже майже 32 роки вони живуть разом.

У чому секрет довгого шлюбу пари

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Королівські експерти в один голос стверджують, що секрет щасливого шлюбу Анни та Тімоті криється у веселій вдачі королівської принцеси. Мовляв, почуття гумору в Анни таке чудове, що рятує будь-яку ситуацію, яка може спливти в такому довгому шлюбі. Кажуть, Анна дуже легко ставиться до будь-яких проблем та негараздів, що це допомагає згладжувати кути, а шлюбу так довго залишатися щасливим. За останні кілька років принцесі Анні довелося нелегко, вона поховала спочатку батька принца Філіпа, а через рік і матір королеву Єлизавету II. Очевидно, це принесло багато стресу в її життя, але Анна і Тімоті міцно трималися разом і пережили всі труднощі. Не без почуття гумору, звісно.

Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / Фото: Getty Images

Рекордсменами в королівських шлюбах, звісно, ​​є королева Єлизавета II та принц Філіп, вони прожили понад 74 роки разом. Але, зважаючи на те, що у Анни цей шлюб став другим, вона теж показує непоганий приклад.

Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / Фото: Getty Images

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