Джеффрі Дамер / © Associated Press

Ми зібрали узагальнені біографічні дані, судові матеріали та психологічні пояснення з різних джерел, зокрема сайту FBI, щоб розглянути життєві обставини Дамера, які могли вплинути та призвести до фатальних дій.

Джеффрі Дамер в окружному суді округу Мілуокі під час слухання звинувачень, висунутих проти нього, 25 липня 1991 року в Мілуокі, штат Вісконсин / © Associated Press

Ранні роки

Джеффрі народився 21 травня 1960 року в Мілуокі, штат Вісконсин.

Його батько, Лайонел Дамер, був хіміком-дослідником і мав академічну освіту. Він зосереджувався на роботі, часто занурювався у лабораторну діяльність, що призводило до емоційної дистанції з родиною.

Мати, Джойс Дамер, мала серйозні психологічні та неврологічні проблеми. Під час вагітності у неї була сильна емоційна криза, епізоди тривожності та фізичні напади, які інколи вимагали медикаментозного втручання. За різними джерелами, вона приймала значну кількість сильних препаратів, зокрема седативних і знеболювальних, щоб контролювати свій стан. Тож існує думка, що саме сильний стрес під час вагітності та вживання медикаментів могли впливати на формування нервової системи Джеффрі.

Згідно з матеріалами The New York Times, життя родини було нестабільним, між батьками було багато конфліктів, спостерігалася тривожна атмосфера та часті сварки, які створювали емоційно напружене середовище. Згодом у своїх мемуарах, опублікованих у 1994 році, Лайонел описував дитинство сина як період поступового «емоційного згасання».

Лайонел Дамер, батько Джеффрі Дамера, разом зі своєю дружиною Шарі — мачухою Джеффрі, у перший день суду 30 січня 1992 року в Мілуокі / © Associated Press

З раннього віку Джеффрі був соціально ізольованим, важко знаходив друзів і проявляв інтерес до анатомії тварин і кісток. За даними A&E Television, він часто знаходив трупи тварин уздовж доріг, наприклад, збитих машинами птахів, дрібних ссавців та інших, і приносив їх додому.

Замість того щоб сприймати це як щось відразливе, Джері збирав рештки у прихованих місцях, очищав кістки від м’яких тканин, спостерігав за структурою скелета, а інколи експериментував із збереженням частин тіл у хімічних речовинах.

Його батько, помітив інтерес сина та вирішив не забороняти його, а направити у «наукове річище». Він познайомив Джеффрі з основами таксидермії (збереження та підготовка тіла тварини для наукових або експозиційних цілей). Спочатку це мало вигляд освітнього, майже наукового інтересу, який батько сприймав як потенційно корисне захоплення. Але для Джеффрі це поступово ставало не просто навчанням, а емоційно важливою діяльністю, пов’язаною з відчуттям контролю над чимось неживим.

Травматичні події та розвиток особистості

Джеффрі Дамер слухає засідання в окружному суді Мілуокі після обрання присяжних, 29 січня 1992 року / © Associated Press

Однією з переломних точок його дитинства вважається операція через грижу у віці близько 4 років. Пізніше сам батько припускав, що після цього Джеффрі став замкненіший та емоційно відсторонений.

У матеріалах Psychology Times зазначається, що цей період можна відзначити як можливе формування його майбутньої тривоги щодо тілесної цілісності. Проте важливо підкреслити, що це лише гіпотези, а не доведені причинно-наслідкові зв’язки.

У підлітковому віці Джеффрі пережив один із ключових етапів свого емоційного становлення — розпад сім’ї, який суттєво посилив його соціальну ізоляцію та внутрішню замкнутість.

Розлучення батьків стало для нього не просто формальною зміною сімейного стану, а надломом у відчутті стабільності. У цей період родина фактично розпалася на окремі частини, батько, був зосереджений на новому житті та роботі, мати перебувала у складному психоемоційному стані та також налагоджувала власне життя, а сам Джеффрі залишився у просторі, якому бракувало постійного дорослого нагляду та емоційної підтримки.

За власними спогадами, у підлітковому віці він часто залишався сам на сам у будинку, інколи навіть на декілька днів. Ця самотність не була короткочасною, вона ставала способом життя. У цей же період, Джефф почав регулярно вживати алкоголь. Це знижувало його рівень тривожності та емоційної напруги, тимчасово приглушувало почуття самотності, а головне, це була спроба контролювати внутрішні переживання без зовнішньої підтримки. Замість того щоб компенсувати самотність новими знайомствами, Джеффрі дедалі більше занурювався у власний внутрішній світ.

Психологічні особливості

13 січня 1992 року Джеффрі Дамер входить до зали суду в Мілуокі / © Associated Press

Джеффрі Дамер залишає залу суду після попереднього слухання, 22 серпня 1991 року / © Associated Press

За даними EBSCO, у шкільні роки хлопчик був замкнутим, мав труднощі з соціалізацією та демонстрував дивну поведінку, він імітував напади, щоб привернути до себе увагу.

Поступово у нього формувалося захоплення смертю та контролем над неживими об’єктами. Вважається, що він міг відчувати сильне відчуження від людей та компенсувати це фантазіями про повний контроль над об’єктом прив’язаності.

У підлітковому віці у нього почали з’являтися сексуальні фантазії, пов’язані з домінуванням і смертю. Сам Джеффрі пізніше визнавав, що не міг обговорювати все це чи розповісти комусь, бо вважав власні думки соціально неприйнятними, він це розумів, однак замовчування лише посилювало внутрішню ізоляцію та самотність.

Перший злочин

Джеффрі Дамер входить до зали суду, 13 січня 1992 року. / © Associated Press

Перше убивство сталося у 1978 році, коли Даммер зустрів 18-річного автостопника Стіві Гікса. Ця подія стала початком його кримінальної історії, хоча подальші дії не одразу мали серійність.

Навпаки, у його житті настала довга перерва, яка тривала майже до кінця 1980-х років. Цей період можна описати як фазу «зовнішньої нормалізації», він намагався вести соціально прийнятне життя, певний час навчався та змінював середовище, частково дистанціювався від небезпечної поведінки. Однак під цією «маскою» внутрішні проблеми не зникли, а радше залишалися прихованими.

Після першого злочину Джеффрі вступив до армії США. Проте цей етап не став для нього рятівним фактором. Під час служби у нього були проблеми з дисципліною, самотність навіть у колективі, проблеми з адаптацією та часте вживання алкоголю.

Військове середовище, яке зазвичай передбачає чіткі правила та соціалізацію, не змогло компенсувати його внутрішню самотність. Зрештою, служба завершилася достроково, та він був звільнений через проблеми, з алкоголем і поведінкою.

Після завершення служби Джеффрі повернувся до цивільного життя, проте його соціалізація залишалася вкрай нестабільною. Він не зміг утриматися на постійній роботі, часто змінював місце проживання, залишався усамітненим та уникав різних міжособистісних зв’язків.

Важливою характеристикою цього етапу було те, що Джеффрі існував ніби у двох паралельних реальностях: зовнішня — спроби працювати, жити, дотримуватися соціальних норм, і внутрішня — ізоляція, фантазії, алкоголь як спосіб регуляції стану.

Серія злочинів (1987–1991)

Джеффрі Дамер з’явився в окружному суді для своєї першої явки на слухання звинувачень, висунутих проти нього, 25 липня 1991 року / © Associated Press

Найвідоміша частина біографії Джеффрі Дамера припала на період між 1987 і 1991 роками, коли він вчинив більшість своїх убивств.

Згідно з матеріалами A&E Television та EBSCO, його жертвами були переважно молоді чоловіки, яких він зустрічав у громадських місцях. Він знайомився з молодими чоловіками найчастіше у барах, на вулиці чи місцях нічного життя молоді.

Починав зі звичайної розмови, щоб не викликати підозри. Далі пропонував гроші чи невеликі послуги, як от, фотосесію. Поводився спокійно та абсолютно неагресивно, це створювало враження «звичайної» чи навіть сором’язливої людини.

Після того як контакт було налагоджено, Джеффрі пропонував піти до нього додому, часто казав що у нього є алкоголь, і можна спокійно спілкуватися чи «відпочити». На цьому етапі його жертви зазвичай добровільно погоджувалися піти.

Коли ж вони опинялися наодинці, він поступово втрачав для них роль «безпечної людини». Повністю контролював ситуацію, ізолював жертву від можливості втечі чи виклику допомоги. Далі відбувалося насильницьке вбивство, яке було частиною його повторюваного сценарію.

Арешт і судовий процес

23 липня 1991 року, поліцейські вилучають сумки з речовими доказами з квартири Дамера, де були знайдені частини тіл / © Associated Press

Поліцейський Мілуокі фотографує кістки, знайдені на провулку за багатоквартирним будинком, у вівторок, 23 липня 1991 року, де поліція виявила кілька частин тіла в сусідній квартирі Дамера / © Associated Press

У 1991 році одна з потенційних жертв Дамера зумів утекти та звернутися по допомогу до поліції. Цей момент став ключовим у завершенні його злочинної діяльності, оскільки саме після втечі слідство отримало перший сигнал, що за звичайним «інцидентом» стоїть серія систематичних убивств.

Після повідомлення поліції правоохоронці прибули до квартири Дамера, де провели обшук, під час якого слідчі виявили людські останки та фрагменти тіл, які були збережені у різних частинах квартири, фотографії жертв, зроблені самим Дамером, особисті речі жертв, медичні та хімічні речовини, які могли використовуватися для оброблення тіл, інструменти, які вказували на розчленування та приховування злочинів.

Цей обшук фактично зруйнував багаторічну можливість Дамера приховувати свою діяльність. Після арешту він був допитаний слідчими та поступово почав давати детальні зізнання. У ході розслідування він визнав причетність до серії вбивств і пояснював свої дії психологічними проблеми та внутрішніми імпульсами.

Серійний вбивця Джеффрі Дамер на фотографії шерифа округу Мілуокі 1982 року / © Associated Press

Згідно з матеріалами судового процесу FBI, Дамер визнав себе винним у 17 доведених убивствах. Суд визнав його винним і здатним нести відповідальність за свої дії. У результаті він отримав 15 довічних вироків без права на умовно-дострокове звільнення. Згодом до вироку було додано ще один епізод, пов’язаний із попереднім убивством, це підсилило загальну кримінальну картину справи.

У суді Дамер відкрито визнав свою провину та заявив, що усвідомлює «хворобливість і зло» власних вчинків, однак пояснив їх наслідками психічних порушень. Попри це, експертиза та сторона обвинувачення дійшли висновку, що він усвідомлював свої вчинки та міг їх контролювати.

Соціальний вплив

Джеффрі Дамера супроводжують до окружного суду Мілуокі, 29 січня 1992 року / © Associated Press

Джеффрі Дамер підходить до столу захисту під час першого дня відбору присяжних на суді, 27 січня 1992 року / © Associated Press

Випадок Джеффрі Дамера суттєво вплинув на американську систему правосуддя та дискусію щодо недоліків роботи поліції, ігнорування зникнень представників маргінальних груп суспільства та проблеми психіатричної оцінки небезпечних осіб.

У 1994 році його було вбито у в’язниці. Дамер разом із двома іншими ув’язненими був призначений на прибирання у тюремному приміщенні та під час роботи залишився без постійного нагляду персоналу. У якийсь момент інший увʼязнений напав на Дамера, з металевим предметом, частиною обладнання з тренажерної зони. Удар був нанесений раптово та з близької відстані, після чого Джеффрі отримав смертельну травму голови.

Його смерть стала наслідком тюремної напруги та його надзвичайної «відомості» серед ув’язнених. А через характер злочинів він перебував у високому ризику насильства з боку інших в’язнів, ба більше, спочатку навіть утримувався окремо від інших.

Психологічний профіль Джеффрі від Джона Дугласа

Психолог криміналіст Джон Дулас у своїй роботі з серійними злочинцями «FBI Behavioral Science Unit» вважав, що поведінка вбивці — «психологічний відбиток», який відображає спосіб його мислення, рівень контролю імпульсів, сексуальні та владні мотиви, ступінь фантазійності і соціальну адаптацію.

У випадку Джеффі він розглядав його не як «хаотичного психічно хворого», а як організованого, але емоційно нестабільного злочинця. За класифікацією Дугласа, Дамер належить до організованого типу серійного злочинця, ознаками цього є:

планування зустрічей з жертвами

вибір соціальних місць, наприклад, бари та вулиця

здатність контролювати свою зовнішню поведінку

приховування слідів злочинів

Проте ключова відмінність Дамера, це поєднання організованості з глибокою психологічною руйнацією. Дуглас підкреслював, що організований злочинець — не означає «нормальний», це радше людина, яка навчилася маскувати свою патологію.

Також можна виділити його бажання контролю, а не лише самого насильства, Дуглас вважає, що його мотив був не тільки сексуальний. Сексуальність була змішана з контролем і головним було не задоволення, а повне володіння іншою людиною. Жертва не мала бути «суб’єктом», а «об’єктом».

Джеффрі Дамер дає інтерв’ю у виправній колонії Колумбія в Портеджі, штат Вісконсин, 12 січня 1993 року / © Associated Press

Окрім того, велику роль відігравали його фантазії, злочини починалися задовго до першого вбивства через фантазійний розвиток. Дуглас описує це певною схемою:

ранні фантазії про самотність посилення контролю в уяві потреба «реалізувати вигаданий сценарій» поступова втрата здатності зупинитися

У таких випадках фантазія стає внутрішнім світом, який заміщує реальність. Криміналіст не вважав самотність причиною злочинів, але вона була каталізатором. Це створило умови, де фантазійний світ став важливішим за реальний.

Одна з найважливіших ідей Джона Дугласа — серійний злочинець не просто вбиває людей, він «фіксується» на певному типі контролю над ними. У Дамера ця фіксація проявлялась як бажання «зберегти» жертву для себе та мати контроль над нею, не відпускати її чи «викидати».

Звідси й поведінка, яку він сам описував, збереження частин тіл і спроби «утримати» людину навіть після смерті. У термінах криміналіста це не «канібалізм як такий», а крайня форма об’єктної фіксації.

З часом Даммер вже не міг зупинитися вбивати через зниження емоційної реакції на насильство. Перший злочин викликав певний психологічний зсув, а повторення зменшувало внутрішній бар’єр. У якийсь момент фантазія ставала «нормою» поведінки, а це створило цикл: фантазія — реалізація — коротке полегшення — повернення фантазії.

У Джеффрі не було класичної «агресивної злоби», радше емоційна пустота та спроба її заповнити. Це важлива різниця, бо замість ідеї «я хочу знищити», ним керувало бажання «я не хочу бути сам».

Криміналіст Джон Дуглас одним із перших запропонував думку саме з історії Джеффрі Дамера, що не має «однієї причини», яка стала поштовхом до страшних подій. Він говорить, що такі випадки виникають на перетині особистісної вразливості, фантазійного світу та відсутності соціальних обмежень.

Історія Джеффрі Дамера залишається складним прикладом взаємодії психічних розладів, соціальної самотності та особистісної дезадаптації. Вона не дає простих відповідей та не може бути зведена до одного чинника.

Джеффрі Дамер, 1991 року / © Associated Press

Сучасна кримінальна психологія розглядає його випадок як багатофакторний, де біологія, сімейне середовище, психічні стани та соціальні умови переплелися у трагічний сценарій.