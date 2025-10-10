Джем, огірки та соуси: що продають зірки та королівські особи

Меган Маркл, Кріссі Тейген і Памела Андерсон

Меган Маркл

Робити гроші на власному імені вміють багато зірок. Ось нещодавно герцогиня Сассекська розповіла у Instagram As Ever, що вони розширили лінійку і тепер в асортименті є абрикосовий джем та апельсиновий мармелад у подарунковій коробці.

Джем As Ever / © instagram.com/aseverofficial

Маркл регулярно постить фотографії та відео показуючи, як сама орудує на кухні із закрутками. Не обходиться і без конфузів, але Меган це тільки на руку, тож її варення розкуповують ще швидше.

Король Чарльз III

Її свекр король Чарльз III, до речі, також успішно продає джеми, і в рази дешевше, ніж американське варення герцогині. Джем короля вже багато років продається в найкращих продуктових магазинах Великої Британії через його маєток у герцогстві Корнуолл.

Джем короля Чарльза

Ціна однієї банки 6,70 доларів у той час, як варення бренду герцогині Меган коштує 14 доларів за маленьку банку. Малинове варення короля Чарльза також можна придбати у сувенірному магазині Сандрінгем.

Бруклін Бекхем

Старший син Девіда та Вікторії Бекхемів — Бруклін — давно захоплений кулінарією. Він продає власний бренд гострих соусів Cloud23, а також у Instagram поділився майстеркласом із приготування домашнього полуничного джему.

Бруклін Бекхем / © instagram.com/brooklynpeltzbeckham

Варення Бруклін поки що не продає, але хто знає, може все ще попереду. На відео, яким у соцмережі поділився Бруклін видно, як він сам чистить і миє полуницю, варить варення і наприкінці подає його на пробу своїй дружині Ніколі Пельтц на подушці хрумкого хліба.

Кріссі Тейген

Модель і багатодітна мати Кріссі Тейген знайшла себе в бізнесі і успішно продає широкий асортимент товарів під своїм брендом Cravings by Chrissy Teigen, включаючи кулінарні книжки, суміші для випічки, упаковані продукти харчування, соуси для пасти і навіть посуд для приготування їжі.

Кріссі Тейген / © Instagram Кріссі Тейген

Варення в її асортименті ми не знайшли, але Кріссі люб’язно прорекламувала джем Меган Маркл, коли та розіслала першу пробну партію деяким знаменитостям як подарунки.

Памела Андерсон

Колишня зірка Playboy вже давно захоплена садівництвом. В останні роки Памела зосередилася на більш відокремленому житті, переїхала до будинку своєї бабусі в Канаді, у невеликому містечку Лейдісміт і тепер у її Instagram можна часто побачити фото з городу. Вирощує Андерсон овочі, зелень та квіти.

Памела Андерсон / © instagram.com/pamelaanderson

А цього літа наприкінці сезону знаменитість запустила обмежену серію консервованих огірків під назвою Pamela’s Pickles. Ціна однієї банки — 38 доларів, гроші Памела жертвує Каліфорнійському центру дикої природи. Рецепт маринаду для цієї серії консервації Памела взяла зі своєї кулінарної книжки, яку вона написала на основі сімейних рецептів.

Девід Бекхем

Ще один захоплений городник та кулінар — Девід Бекхем. На своєму екологічному городі колишній футболіст вирощує овочі та фрукти, а потім готує з них різні страви, вичавлює та консервує соки, робить джеми.

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

У Instagram Девід показував, як готував сливовий за своїм фірмовим рецептом. Якби Девід займався продажем цих баночок, то цілком міг би скласти конкуренцію і королю Великої Британії, і Меган Маркл.