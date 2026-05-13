Дженна Д’юен розповіла про красу, материнство та життя після 40 років

Видання NewBeauty присвятило Дженні Д’юен діджитал-обкладинку травня, і розмова з нею виявилася значно глибшою за типове інтерв’ю про косметику чи кар’єру.

44-річна акторка, танцівниця та мама трьох дітей говорить про красу не як про «ідеальність», а як про спосіб підтримувати себе у насиченому житті. Її щоденне життя — це одночасно сім’я, робота, знімальний майданчик, логістика дитячих графіків і постійна спроба знайти хоча б трохи часу для себе.

Кар’єра не — пріоритет

Попри успішну професійну історію, Дженна чітко визначає свій «північний орієнтир» — сім’ю та партнера.

Вона зізнається, що постійно відстежує, які сфери життя починають «просідати», коли інші стають надто активними. Це безперервний внутрішній баланс між амбіціями, материнством і потребою залишати простір для себе.

І, можливо, саме ця чесність робить її настільки сучасною, адже вона не намагається мати вигляд жінки, яка «все встигає».

Окремим емоційним моментом для Дженни став її 44-й день народження. Вона описує це як раптове внутрішнє «переосмислення власного життя». І водночас дивне, але дуже сильне відчуття, що все найкраще ще попереду. Це не ностальгія та не криза віку, радше новий рівень прийняття себе.

Б’юті-рутина

Дженна Д’юен / © Associated Press

Дженна Д’юен давно відома своєю любов’ю до світу краси. Вона навіть жартує, що в іншому житті точно працювала б у б’юті-індустрії. Сьогодні її підхід до догляду — це поєднання мінімалізму, ефективності та сучасних процедур.

Серед її фаворитів — процедура XERF, яка працює на ліфтинг та підтягнення шкіри. Саме антивіковий догляд зараз став для акторки особливо важливим. У макіяжі вона робить ставку на продукти, які дають природний ефект, як от тональна основа, блиски для губ, консилер, рум’яна та гель для фіксації брів.

Окреме місце в її бʼютірутіні займає догляд за волоссям. Акторка називає справжньою незамінною річчу круглу щітку для укладання, яка створює ефект професійної зачіски навіть після природного висихання волосся.

Вона також зізналася, що на неї має певний вплив бʼюті хитрики старшої доньки. Саме підліткова культура багато в чому формує сучасні тренди і сама Дженна захопилася деякими популярними з ним. У результаті блиски буквально «розкидані по всьому будинку».

Історія Дженни — це не «ідеальне життя», а здатність залишатися живою навіть із великим щоденним навантаженням. Вона «не продає» образ жінки, яка все контролює, навпаки, говорить про втому, хаос, постійне балансування та потребу підтримувати себе маленькими ритуалами.

Ми живемо у часи, коли сучасна жіночність дедалі менше про бездоганність і дедалі більше про чесність, гнучкість і вміння дозволити собі бути різною.

