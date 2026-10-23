Дженна Ортега зізналася, чому не любить манікюр у повсякденному житті

Дженна Ортега / © Associated Press

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Ми звикли бачити Дженну Ортегу в образах, які неможливо сплутати з жодними іншими. Чорний колір, готична романтика, драматичний макіяж і трохи містики — акторка перетворила темну естетику на свою візитівку. Особливо після ролі Венздей Аддамс, яка зробила її однією з найупізнаваніших зірок свого покоління, про це розповіло видання People. Під час промотурів своїх проєктів акторка продовжує експериментувати з готичним гламуром і переносить кінематографічну драматичність у світ високої моди.

Одначе є нюанс, адже те, що ми бачимо на екрані та червоних доріжках, зовсім не обов’язково відображає її повсякденні вподобання. В інтерв’ю для видання Vogue, Дженна зізналася, що поза роботою віддає перевагу максимально простому догляду.

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«У повсякденному житті я дуже практична, ціную комфорт. Я людина, яка не любить зайвих клопотів із доглядом«.

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І хоча під час розмови нігті акторки були нафарбовані чорним, у звичайному житті вона воліє залишати їх без покриття.

Менше догляду — більше комфорту

Дженна Ортега / © Associated Press

У світі, де манікюр давно став повноцінним модним аксесуаром, а нігтьові дизайни змінюються швидше за тренди у макіяжі, позиція Ортеги звучить досить актуально. Вона не відмовляється від ефектних образів, просто не вважає, що вони мають цілодобово супроводжувати її.

Для акторки краса не обов’язково означає складні ритуали, бездоганне покриття чи постійне стеження за кожною деталлю. На роботі — перевтілення, експерименти та сміливі рішення, а у повсякденності — простота та свобода від зайвих турбот.

Цей контраст лише підкреслює, наскільки різний може мати вигляд особистий стиль. Адже навіть якщо певна естетика стає частиною публічного образу, це не означає, що людина має постійно у ній жити.

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Водночас Ортега визнає, що роль Венздей залишиться важливою частиною її історії. «Вона мала надзвичайно великий вплив на моє життя. І це завжди буде те, про що люди згадуватимуть, коли бачитимуть мене» — говорить акторка.

Природна краса — не ідеальність

Дженна Ортега / © Associated Press

Ставлення Дженни до краси формувалося не лише завдяки роботі у кіно та модній індустрії. Раніше акторка відверто розповідала про невпевненість у власній зовнішності, зокрема через досвід з візажистами. У 2022 році, коли Ортега стала амбасадоркою Neutrogena, вона згадала неприємний випадок. За словами акторки, один із візажистів не зміг правильно підібрати тон засобів для її шкіри та зауважив, що веснянки роблять обличчя «брудним» тож їх потрібно приховати.

Тоді ці слова боляче зачепили Дженну. Вона зізналася, що певний час соромилася своїх веснянок і не хотіла показувати обличчя. Згодом акторка змінила ставлення до власної зовнішності та навчилася цінувати те, що колись намагалася приховати. Проте той досвід залишився в її пам’яті.

Саме тому Ортега наголошує на важливості позитивних і різноманітних образів у медіа. На її думку, бренди та інфлюенсери, які впливають на сприйняття краси, мають допомагати людям приймати свою унікальність, а не нав’язувати єдиний стандарт зовнішності.

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