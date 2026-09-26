Дженніфер Еністон змінила думку про силові тренування: чому так сталося

Дженніфер Еністон змінила думку про силові тренування / © Associated Press

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Ставлення жінок до тренувань змінюється. Якщо раніше головний акцент робили на кардіо та схудненні, то сьогодні все більше людей говорять про м’язову силу, рухливість і здорове старіння. Дженніфер Еністон зізнається, що колись вона не дуже слухала ці поради, проте з віком зрозуміла їхню справжню цінність. Про це розповіло видання PureWow.

За словами акторки, тепер ми маємо значно більше досліджень і доказів того, наскільки важливими є силові тренування для повсякденного життя. Саме тому вона вже кілька років займається за програмою функціонального фітнесу Pvolve. Еністон відкрила її для себе після рекомендації подруги та травми, якої зазнала під час роботи на знімальному майданчику в період пандемії.

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Не лише заради м’язів

Для Дженніфер тренування — це не просто спосіб підтримувати фігуру. Її значно більше цікавить, як тіло почуватиметься через 10, 20 чи 30 років. Функціональний фітнес імітує звичайні рухи, які ми виконуємо щодня, як-от зняти валізу з верхньої полиці, нахилитися за книжками, пройтися сходами чи просто довго гуляти. Мета — навчити тіло робити все це без зайвого навантаження і ризику травм.

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Особливу увагу такі тренування приділяють не лише великим, а й меншим стабілізаційним м’язам, які допомагають підтримувати тіло та впевненіше рухатися. Для акторки ця тема має й особистий сенс, адже її батьки прожили довге життя — до 90 років, але в останні роки її мама втратила рухливість.

«Фізично їхній кінець життя не був радісним, тому я дуже рада, що справді взяла це питання під контроль» — говорить вона.

«Мені казали, а я не слухала»

Еністон не приховує, що про користь силових тренувань вона чула й раніше, проте не надавала їм достатньої уваги. «Мені казали про цінність силових тренувань, я просто не слухала«, — зізнається вона.

Тепер ваги є частиною кожного її тренування. Причому акторка не вважає, що для спорту потрібно обов’язково знаходити цілу годину. Якщо є лише 10 чи 20 хв, вона однаково намагається використати цей час. Її головний принцип простий: краще зробити коротке тренування, ніж очікувати ідеального моменту для довгого.

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Найкращий мотиватор — вона сама

Навіть у Дженніфер Еністон бувають дні, коли зовсім не хочеться тренуватися. Проте тут у гру вступає її внутрішній голос. «Ти почуватимешся краще, просто зроби це«, — каже вона собі та нагадує, що витримати 40, 30 чи навіть 10 хв може практично кожен.

Водночас акторка не ставить перед собою жорстких умов. Якщо після 5 хв вона справді почувається погано, дозволяє собі зупинитися. Проте зазвичай коли спортивний одяг уже вдягнений і тренування розпочалося, з’являється бажання продовжити.

Історія Дженніфер Еністон — не про черговий секрет вічної молодості та необхідність щодня проводити годину у спортзалі, а радше про зміну фокуса, бо тренуватися можна не лише заради того, який вигляд має тіло сьогодні, а й заради того, як воно дозволить нам жити завтра.

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