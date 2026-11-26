Дженніфер Лопес і Марк Ентоні / © Associated Press

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Розлучення знаменитостей часто залишаються темою для світських хронік, однак за гучними заголовками нерідко ховаються цілком людські історії. Саме такою стала історія Дженніфер Лопес і Марка Ентоні, які після 10 років шлюбу розійшлися у 2014 році. Сьогодні їхні діти вже дорослі, навчаються у коледжі, а стосунки з батьком, за словами видання Page Six, залишаються не надто близькими.

Дженніфер Лопес із дітьми / © Associated Press

Видання розповіло, що Марк Ентоні вирішив не тиснути на близнюків і дозволити їм самим визначати, коли та як спілкуватися з ним. Діти час від часу бачаться з батьком, коли самі цього хочуть або потребують. Нещодавно родину навіть помітили разом у Нью-Йорку, вони гуляли та добре проводили час.

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Водночас публічні зустрічі співака з дітьми трапляються нечасто. Зокрема, цього року він пропустив їхній випускний. Сама Дженніфер не заперечує проти такого формату спілкування, бо близнюки значно ближчі саме з нею.

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Найемоційніше зізнання Джей Ло

Дженніфер Лопес із дітьми / © Associated Press

В одному з подкастів артистка розповіла, наскільки непростим було материнство після розлучення. Вона зізналася, що виховувала дітей з дуже невеликою сторонньою допомогою та тепер, коли близнюки вже навчаються у коледжі, гостро відчуває наближення періоду, коли залишиться вдома сама.

Співачка також згадала, що після розставання з Ентоні переживала настільки важкий період, що майже втратила віру у кохання та життя. Тоді її опорою стали двоє маленьких дітей та мудра порада покійної письменниці та мотиваційної спікерки Луїзи Хей.

Коли Дженніфер зізналася, що не знає, як рухатися далі, наставниця нагадала їй про танці, якщо під час вивчення хореографії помиляєшся, потрібно просто продовжувати, доки не вийде правильно.

«Завжди продовжуй танцювати» — сказала вона і цю фразу Лопес запам’ятала на все життя та тепер сама передає її своїй аудиторії.

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Нагадаємо, що Дженніфер Лопес і Марк Ентоні були одружені з 2004 до 2014 року. У лютому 2008-го в них народилися близнюки Макс і Емма. Після розлучення співачка ще була одружена з Беном Аффлеком, однак нині знову самотня. Марк Ентоні у 2023 році одружився з моделлю Надією Феррейрою, яка влітку 2026-го народила йому восьму дитину.

Дженніфер Лопес і Марк Ентоні / © Associated Press

Історія Джей Ло не лише про непросте розлучення чи складні стосунки колишнього подружжя, а й про материнство, внутрішню силу та здатність починати все спочатку, навіть коли здається, що сил більше немає.

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