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Дженніфер Лопес зізналася, що пережила після розлучення з Марком Ентоні та чому їхні діти ближчі до мами
Минуло понад 10 років після розлучення Дженніфер Лопес і Марка Ентоні, проте наслідки непростого розставання досі відчуваються в їхній родині. Поки 18-річні близнюки Макс і Емма будують стосунки з батьком на власних умовах, Джей Ло розповідає, як їй довелося самотужки переживати складний період і виховувати дітей із мінімальною допомогою.
Розлучення знаменитостей часто залишаються темою для світських хронік, однак за гучними заголовками нерідко ховаються цілком людські історії. Саме такою стала історія Дженніфер Лопес і Марка Ентоні, які після 10 років шлюбу розійшлися у 2014 році. Сьогодні їхні діти вже дорослі, навчаються у коледжі, а стосунки з батьком, за словами видання Page Six, залишаються не надто близькими.
Видання розповіло, що Марк Ентоні вирішив не тиснути на близнюків і дозволити їм самим визначати, коли та як спілкуватися з ним. Діти час від часу бачаться з батьком, коли самі цього хочуть або потребують. Нещодавно родину навіть помітили разом у Нью-Йорку, вони гуляли та добре проводили час.
Водночас публічні зустрічі співака з дітьми трапляються нечасто. Зокрема, цього року він пропустив їхній випускний. Сама Дженніфер не заперечує проти такого формату спілкування, бо близнюки значно ближчі саме з нею.
Найемоційніше зізнання Джей Ло
В одному з подкастів артистка розповіла, наскільки непростим було материнство після розлучення. Вона зізналася, що виховувала дітей з дуже невеликою сторонньою допомогою та тепер, коли близнюки вже навчаються у коледжі, гостро відчуває наближення періоду, коли залишиться вдома сама.
Співачка також згадала, що після розставання з Ентоні переживала настільки важкий період, що майже втратила віру у кохання та життя. Тоді її опорою стали двоє маленьких дітей та мудра порада покійної письменниці та мотиваційної спікерки Луїзи Хей.
Коли Дженніфер зізналася, що не знає, як рухатися далі, наставниця нагадала їй про танці, якщо під час вивчення хореографії помиляєшся, потрібно просто продовжувати, доки не вийде правильно.
«Завжди продовжуй танцювати» — сказала вона і цю фразу Лопес запам’ятала на все життя та тепер сама передає її своїй аудиторії.
Нагадаємо, що Дженніфер Лопес і Марк Ентоні були одружені з 2004 до 2014 року. У лютому 2008-го в них народилися близнюки Макс і Емма. Після розлучення співачка ще була одружена з Беном Аффлеком, однак нині знову самотня. Марк Ентоні у 2023 році одружився з моделлю Надією Феррейрою, яка влітку 2026-го народила йому восьму дитину.
Історія Джей Ло не лише про непросте розлучення чи складні стосунки колишнього подружжя, а й про материнство, внутрішню силу та здатність починати все спочатку, навіть коли здається, що сил більше немає.