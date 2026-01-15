Джессі Баклі подякувала за домашню кухню на знімальному майданчику — суп, який зірвав овації на "Золотому глобусі"

Джессі Баклі / © Associated Press

На цьогорічному «Золотому глобусі» акторка Джессі Баклі отримала нагороду за найкращу жіночу роль у драматичному фільмі, але справжнім сюрпризом для публіки стала її несподівана згадка про суп.

На 83-й церемонії «Золотого глобуса» святкували досягнення кінозірок минулого року. Джессі Баклі отримала нагороду за роль Агнес у фільмі «Гамнет». Але її промова запам’яталася не лише завдяки емоційним словам на адресу колег, а й завдяки супу.

«Я б хотіла подякувати нашому Томашу, — сказала акторка на сцені. — Під час знімань він зник на якийсь час, і одного дня я знайшла його біля його вантажівки, де він різав картоплю, цибулю та м’ясо і водночас приніс свій величезний чавунний казан із Польщі, щоб приготувати суп. І цей суп почав з’являтися на майданчику».

Судячи з усього, цей простий, але надзвичайно смачний гуляш підкорив серця всієї команди. «Він був неймовірно смачний», — додала Баклі, яка не приховувала щирої подяки.

Гуляш

Гуляш — традиційний угорський суп або рагу з м’яса, овочів і паприки. Ця страва ситна й водночас багата на поживні речовини. Томаш у своїй Instagram-історії показав варіант супу з куркою, морквою, картоплею та іншими овочами, вочевидь, за методом «очисти холодильник».

Супи, як-от гуляш, ідеальні для зимового періоду. Вони не лише зігрівають, а й забезпечують організм клітковиною, антиоксидантами та іншими поживними речовинами, які підтримують імунітет. Найкраще те, що подібні супи навіть смачніші наступного дня, а залишки можна зберігати в холодильнику чи морозильнику, щоб у вас був швидкий і корисний обід або вечеря.

Необов’язково бути кінозіркою, щоб насолодитися знаменитим супом. Можна спробувати:

угорський яловичий гуляш — класичний варіант з паприкою та овочами;

гуляш зі свинячого серця — ще один варіант, який гріє та насичує;

суп-гуляш з грибів — легкий варіант із грибами, але не менш смачний.

Головне правило — не бійтеся експериментувати з овочами та м’ясом і додавати улюблені спеції.

Гуляш — це більше, ніж просто їжа. Це символ того, як прості, щирі речі здатні створювати незабутні миті в житті навіть у світі гламурних церемоній. У холодну пору року затишна тарілка гуляшу може стати вашою особистою нагородою та нагадати, що комфорт і тепло — часто в найпростіших речах.