Джессіка Честейн показала трендовий відтінок волосся цієї осені

Джессіка Честейн / © Getty Images

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З приходом осені нам часто хочеться змін, наприклад, оновити гардероб, додати теплих відтінків у макіяжі чи нарешті зважитися на нову зачіску. Джессіка Честейн пропонує одразу два рішення, а саме, короткий боб і осяяний золотистий блонд, який має дорогий вигляд і чудово пасує до осінньої палітри, про це розповіло видання Woman&Home.

Замість холодного блонду — тепле золото

Новий колір акторка продемонструвала на Відкритому чемпіонаті США 12 вересня. Відтінок, який автори називають «cinder-toffee blonde», нагадує теплу золотисто-бурштинову карамель. Він насичений та водночас світлий, помітно відрізняється від холодних, майже крижаних блондів, які були популярними раніше.

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Колір створив колорист Ліам Кейсі, а за нову стрижку відповідав стиліст Ренато Кампора. Особливо ефектний вигляд має контраст із природним рудим волоссям Честейн, адже акторка фактично отримала абсолютно новий образ без складних стилістичних хитриків.

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Теплий золотистий блонд м’яко підсвічує обличчя, робить риси ніжнішими та додає волоссю візуальної глибини. А короткий боб підсилює сучасність образу, проте залишає його водночас елегантним.

Ідеальний колір під осінній гардероб

Джессіка Честейн / © Getty Images

На US Open Честейн з’явилася в образі в коричневих тонах і саме тут її нове волосся зіграло напрочуд виграшно. Золотистий блонд додав світла монохромному вбранню та створив красивий контраст із насиченою осінньою палітрою.

Стиліст Ренато Кампора зазначає, що новий колір може не просто змінити зовнішність, а й вплинути на відчуття себе, а саме, освіжити обличчя, підкреслити риси та додати впевненості.

Цей варіант підійде як натуральним блондинкам, які хочуть зробити колір теплішим і цікавішим, так і тим, хто готовий до кардинальної трансформації. А якщо додати до нього актуальний короткий боб, осінній образ буде завершеним.

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