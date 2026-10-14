Джеймі Лі Кертіс зізналася, що інколи ненавидить свого чоловіка: секрет шлюбу довжиною у 42 роки

Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

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Голлівудські шлюби нечасто витримують випробування десятиліттями, проте Джеймі Лі Кертіс і Крістофер Гест разом уже понад чотири десятиліття. Та, як зізнається оскароносна акторка, секрет їхнього союзу зовсім не у тому, що вони завжди ладнають. Навпаки, у тривалих стосунках трапляються моменти, коли здається, що почуття вичерпалися, а роздратування переросло у справжню ненависть.

В інтерв’ю видання HELLO! Кертіс дала пораду парам і звучить вона просто: «Не йдіть». Вона переконана, навіть тим, хто багато років у шлюбі, знайомі думки про розставання, проте іноді варто дати собі час і ситуація може змінитися.

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«Завтра все може бути інакше»

Джеймі Лі Кертіс і Крістофер Гест / © Associated Press

Акторка пояснила, як це працює у повсякденному житті. Сьогодні партнери можуть ледве терпіти одне одного, а наступного ранку настрій змінюється, надворі сонячно, собака кумедно поводиться, дитина робить щось миле і ви знову дивитеся на кохану людину з ніжністю.

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Саме тому Кертіс закликає не дозволяти тимчасовій образі чи роздратуванню підштовхувати до рішень, про які згодом доведеться шкодувати. Серед важливих складників міцного шлюбу вона називає наполегливість, терпіння та м’якість. А ще — ту саму «хорошу дозу ненависті», про яку говорить із властивою їй відвертістю.

Історія кохання, яка почалася з одного фото

Джеймі Лі Кертіс і Крістофер Гест / © Associated Press

Історія пари розпочалася 1984 року, коли Кертіс побачила фотографію майбутнього чоловіка в журналі Rolling Stone. На знімку Крістофер був у картатій сорочці та усміхався з ледь помітною хитринкою. Акторка показала фото подрузі та впевнено заявила, що вийде за цього чоловіка заміж.

Спочатку її інтерес залишився без відповіді, бо Гест не передзвонив після того, як вона залишила свій номер через його агента. Однак згодом вони випадково зустрілися в ресторані і цього разу знайомство продовжилося.

Пара почала зустрічатися на відстані, поки Гест працював над Saturday Night Live. Уже через чотири місяці після початку роману, у грудні 1984 року, вони одружилися.

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Джеймі Лі Кертіс і Крістофер Гест / © Associated Press

Кертіс і сьогодні вважає, що коханню потрібно допомагати траплятися. Вона радить не боятися робити перший крок, діяти та залишати місце для того, що неможливо спланувати.

За роки спільного життя Джеймі Лі Кертіс і Крістофер Гест створили сім’ю, виховали двох дітей та побудували життя, яким акторка пишається. Її історія не про ідеальний шлюб без конфліктів, а про здатність переживати складні періоди, проте не забувати про ніжність і терпіння. Адже іноді любов — не постійна романтика, а готовність дати одне одному час, перш ніж поставити крапку.

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