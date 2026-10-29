Джеймі Лі Кертіс зізналася, що у 1980-х їй спалили волосся: акторка показала архівне відео

Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

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Мода змінюється, тренди повертаються, а старі фотографії часом нагадують нам, що навіть найвідоміші зірки не завжди мали бездоганний вигляд. Джеймі Лі Кертіс знає про це не з чуток. Акторка, яка давно стала іконою Голлівуду, поділилася архівним відео з 1981 року та розповіла несподівану причину своєї тодішньої короткої білявої зачіски, про це розповіло видання People.

Історія виявилася не зовсім про стильний експеримент. Як зізналася Кертіс, її волосся серйозно постраждало після знебарвлення для знімання у фільмі та наступного хімічного завивання. І хоча відтоді минуло майже 45 років, цей спогад досі викликає в акторки непідробні емоції.

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Несподіване зізнання зірки

Архівний ролик, який Джеймі Лі Кертіс опублікувала в Instagram, повертає нас до її появи на шоу Today 31 жовтня 1981 року. Тоді акторка прийшла на ранковий ефір із коротким світлим волоссям, яке сьогодні легко можна було б сприйняти як свідомий модний вибір.

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Одначе, під час нового візиту до студії Today 28 жовтня 2026 року, їй показали фрагмент того давнього інтерв’ю, реакція акторки була сповнена приємного здивування, бо перед нею постала молода версія самої себе з іншою зачіскою, але тією самою харизмою.

У підписі до відео Кертіс пояснила, що насправді стояло за її тодішнім образом.

«Моє волосся було буквально спалене після знебарвлення для фільму, а потім хімічного завивання. Дивно бачити минуле у сьогоденні. Рада знову бути тут» — написала акторка.

Цей коментар став нагадуванням про те, якою ціною іноді даються екранні перевтілення. Те, що на екрані мало вигляд продуманого образу, за лаштунками може бути наслідком експериментів, які волосся переживає далеко не безболісно.

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Архівне відео Джеймі Лі Кертіс — не лише привід згадати моду 1980-х і посміхнутися з колишніх зачісок. Воно показує, як змінюється наше ставлення до себе з роками, бо те, що колись було невдалим досвідом, сьогодні можна згадувати з гумором і легкістю.

Зрештою, справжній стиль — це не ідеальна зачіска та не відсутність помилок, а здатність залишатися собою, сміятися з минулого та упевнено дивитися вперед. Навіть якщо колись заради ролі довелося пожертвувати волоссям.

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