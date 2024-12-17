Джеймс Вессекський: цікаві факти про єдиного сина герцогині Софі та принца Едварда

17 грудня святкує своє сімнадцятиріччя Джеймс Вессекський – молодша дитина герцогині Единбурзької Софі та принца Едварда, герцога Единбурзького. Що нам відомо про юнака, котрий так рідко з'являється на публічних королівських заходах.

1. Джеймс народився 17 грудня 2007 року у лікарні Фрімлі Парк у результаті операції кесаревого розтину, як і його старша сестра леді Луїза. Він став другою дитиною Софі та Едварда та їхнім єдиним сином. 20 грудня мати та син були виписані з лікарні.

Джеймс Вессекський зі своїми батьками Софі та Едвардом у день виписки / Фото: Getty Images

2. 21 грудня було оголошено імена новонародженого віконта Северна. Його повне ім'я звучить – Джеймс Олександр Філіп Тео, одне з них на честь його діда принца Філіпа, герцога Единбурзького.

3. Хлопчик ріс далеко від загальної уваги. На момент його народження пріоритет первородності за чоловічію лінією означав, що він є вищим у лінії спадкування престолу, ніж його старша сестра Луїза. Ці правила змінилися з ухваленням закону про престолонаслідування 2013 року (введеного до народження принца Джорджа, щоб дозволити старшим дітям залишатися старшими в черзі, незалежно від статі). Зараз Джеймс посідає 15-те місце, а його сестра – 16-те.

Джеймс Весекський / Фото: Getty Images

4. Він був наймолодшим із восьми онуків покійної королеви Єлизавети II та принца Філіпа. Джеймс на 30 років молодший за свого старшого кузена Пітера Філліпса (сина принцеси Анни).

5. Джеймс був охрещений у приватній каплиці Віндзорського замку у квітні 2008 року і став першим королівським немовлям, що вдягнув нову копію королівської хрестильної сукні. Оригінальна сукня 1800-х років збереглася, і більшість королівських немовлят, починаючи з Джеймса, також хрестили у копії цього хрестильного вбрання.

Джеймс Вессекський зі своїми батьками та сестрою Луїзою / Фото: Associated Press

6. У день весілля Софі та Едварда Букінгемський палац оголосив про те, що всі майбутні діти пари іменуватимуться дітьми графа, а не дітьми принца. Таким було бажання молодят. Тому Джеймс носить титул віконта Северна, а від 10 березня 2023 року (коли його батьки стали герцогом і герцогинею Единбурзькими) Джеймс іменується з титулом чемності "граф Вессекський". Водночас титул герцога Единбурзького не є успадкованим і після смерті Едварда може бути переданий не Джеймсу, а іншому члену королівської сім'ї.

Джеймс Весекський зі своїми батьками Софі та Едвардом / Фото: Associated Press

"Ми намагаємося виховувати їх з розумінням того, що їм, швидше за все, доведеться працювати, щоб заробляти на життя... Тому ми ухвалили рішення не використовувати титули HRH (Їхні королівські Високості). Вони мають їх і можуть вирішити використати їх із 18 років, але це вкрай малоймовірно", — сказала Софі в інтерв'ю Sunday Times 2020 року.

7. Джеймс живе зі своїми батьками у сімейному будинку в Бегшот-парку у графстві Суррей, неподалік Віндзора.

8. Джеймс відвідував Eagle House School, підготовчу школу спільного навчання недалеко від Сандгерста, в Беркширі, від 2011 до 2021 року, а потім вступив до приватного коледжу Редлі в Оксфордширі.

Джеймс Весекський / Фото: Associated Press

9. Джеймсу та Луїзі пощастило проводити значну кількість часу з королевою Єлизаветою II та принцом Філіпом у дитинстві. До речі, як і його бабуся Єлизавета II, Джеймс любить Балморал, особливо проводити там літні канікули та влаштовувати сімейні барбекю.

Джеймс Весекський з батьком принцом Едвардом / Фото: Getty Images

10. Джеймс Весекський любить риболовлю. Мабуть, ця пристрасть передалася йому від матері Софі, яка сама — пристрасна рибалка.

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