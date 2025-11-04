Джон Кеннеді-молодший і Керолін Бессетт: трагічна історія кохання улюбленої пари Америки дев’яностих

Джон Кеннеді-молодший і Керолін Бессетт / © Getty Images

У 1990-х роках світ стежив за парою, яку називали найстильнішою і найкрасивішою, — Джоном Ф. Кеннеді-молодшим і Керолін Бессетт. Вони були після принцеси Діани, ймовірно, одними з найпереслідуваніших папараці знаменитостей, про яких постійно писали в пресі та охрестили їх «золотою парою Америки».

Джон Ф. Кеннеді-молодший був сином убитого президента США Джона Кеннеді та першої леді Жаклін Кеннеді. Він ніколи не знав життя поза публічною увагою. Народившись через три тижні після обрання батька президентом, Джон-молодший переїхав до Білого дому із сім’єю у віці лише двох місяців і практично одразу став об’єктом пильної уваги ЗМІ. Керолін була донькою інженера Вільяма Бессетта та Енн Мессіни, адміністраторки у системі державних шкіл Нью-Йорка. Вона отримала ступінь у сфері початкової освіти, потім спробувала себе в якості моделі і в результаті влаштувалася продавчинею в Calvin Klein, де піднялася кар’єрними сходах до посади директорки з реклами у флагманському магазині компанії в Нью-Йорку.

Здавалося б, що життя цих двох людей зовсім різні й несхожі, але 1992 року вони зустрілися. Знайомство Джона і Керолін відбулося у VIP-примірювальній у Calvin Klein, де дівчина працювала. Керолін того дня продала Джону кілька костюмів, але також погодилася дати номер телефону, за яким він зателефонував кілька днів по тому. Проте роман розпочався не блискавично, оскільки на той час Джон мав стосунки з акторкою Деріл Ганною. Відомо, що він і Керолін періодично зустрічалися з перервами, але офіційні стосунки почали тільки після того, як Кеннеді розійшовся Ганною.

Попри те, що пара вже почала виходити в світ, Джон так і не познайомив Керолін зі своєю матір’ю, яка померла 19 травня 1994 року, але при цьому він був знайомий з матір’ю дівчини. Така позиція бойфренда, за словами їхніх знайомих, нібито її дратувала і вона потім шкодувала, що так і не зустрілася з Джекі Кеннеді.

Але не тільки це було було каменем спотикання в їхніх стосунках, оскільки ЗМІ не раз фотографували їх за суперечками та сварками на вулиці, а якось вони навіть практично билися в Центральному парку Нью-Йорка. Увага преси не подобалася Керолін, оскільки її невпинно переслідували папараці, про неї писали те, чого вона не говорила — немає ніяких записів, вона ніколи не виступала публічно, не дала жодного інтерв’ю. Є лише світлини, зроблені на заходах або фотографами на вулиці, а також із її прогулянок із Джоном або з їхнім собакою на окличку Фрайдей.

Але, попри таке життя, вона погодилася вийти за нього заміж, хоча і не одразу. Кеннеді зробив Бессетт пропозицію 1995 року під час риболовлі, а Керолін відповіла, що подумає і нібито не давала відповіді близько трьох тижнів. Весілля все ж таки відбулося і за бажанням нареченої було дуже скромним і камерним, і без преси. Джон Кеннеді-молодший і Керолін Бассет одружилися 21 вересня 1996 року на острові Камберленд в американському штаті Джорджія, в маленькій церкві, де було близько 40 гостей. Наречена йшла до вівтаря в простій, але ніжній і позачасовій сукні-комбінації на тонких бретельках вартістю 40 000 доларів, створеній її другом Нарцисо Родрігесом — колишнім дизайнером Calvin Klein. Потім гості вирушили до готелю, де весело святкували.

Але таємне весілля лише загострило ситуацію — публіка хотіла знати про них все. Преса стала ще сильніше переслідувати пару і папараці буквально сиділи у засідці у них на вулиці біля будинку. Кеннеді-молодший благав фотографів залишити їх у спокої, але нічого не допомагало і в решті-решт Керолін відсторонитися від публічного життя, що викликало хвилю нових домислів і пліток: таблоїди писали про зради, скандали, наркотики. Але вони не ховалися від світу — продовжували жити своє життя в Нью-Йорку в престижному районі Трайбека, ходили в місцеві ресторани, спортзали і часто відпочивали в парку з друзями, проте тиск світу, зокрема преси, був фактором, який отруював їхнє життя і псував стосунки. У 1999 році Джек і Керолін почали відвідувати сімейного психолога.

Та літо 1999 року стало останнім для обох. 16 липня літак, на якому Джон Кеннеді-молодший летів на весілля своєї двоюрідної сестри Рорі Кеннеді з Керолін та її старшою сестрою Лорен на борту, зник. Кеннеді купив свій літак лише за три місяці до катастрофи, мав невеликий досвід пілотування та буквально за день до фатального польоту зняв гіпс із ноги, що була травмована і він все ще кульгав. Пошуки зниклих тривали кілька днів і завершилися 21 липня, коли знайшли частини літака, а тіла Джона, Керолін і Лорен знайшли водолази. Їх підняли з води, обстежили і констатували, що всі троє померли при зіткненні. Тіла кремували і 22 липня прах був розвіяний в морі з есмінця ВМС США. Після низки процедур і обстежень було оголошено, що ймовірною причиною катастрофи стала помилка пілота.

Лорен було 34 роки, Керолін — 33 роки, а Джону Кеннеді-молодшому — 38 років.

Історія кохання Джона Кеннеді-молодшого і Керолін Бессетт буде показана в серіалі «Американська історія кохання», який має вийти на День святого Валентина.