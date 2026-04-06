Едоардо Мапеллі Моцці: 15 цікавих фактів про чоловіка принцеси Беатріс

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Associated Press

1. Едоардо Алессандро Мапеллі-Моцці народився 19 листопада 1983 року в Портлендській лікарні у Вест-Енді в Лондоні. Що цікаво в цій самій лікарні народилася принцеса Беатріс, а також її сестра принцеса Євгенія. Навіть дружина принца Гаррі — Меган Маркл — народжувала тут свого первістка.

2. Едоардо син Алессандро Мапеллі-Моцці — британського олімпійця та члена раніше титулованої італійської дворянської родини, родовий маєток якої розташований у провінції Бергамо в Італії.

Едоардо Мапеллі-Моцці / © Associated Press

3. Едоардо Мапеллі Моцці має графський титул. І хоча дворянські титули офіційно не визнаються в Італійській Республіці, їх все ж таки можна використовувати з ввічливості. Спадковий титул графа в Королівстві Італія присвоєно сім’ї Мапеллі-Моцці 1913 року королем Віктором Еммануїлом III.

4. Мати Едоардо — Нікола Вільямс-Елліс — онука з батьківської лінії бізнесмена та політика Ліберальної партії сера Роберта Абрахама Берроуза.

5. Мапеллі-Моцці має старшу сестру, Наталію Еліс Йеоманс (народилася 1981 року), і молодшого зведеного брата, Албемарла «Албі» Шейла (народився 1991 року).

6. Мапеллі-Моцці навчався у школі «Дракон» в Оксфорді, потім у коледжі Редлі в Оксфордширі, перш ніж здобути ступінь магістра політології в Единбурзькому університеті.

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Getty Images

7. Едоардо є засновником та генеральним директором компанії Banda Property, що займається девелопментом нерухомості та дизайном інтер’єрів. Заснував компанію Едо, коли йому було 23 роки.

8. До заручин із британською принцесою Едоардо був заручений з американською архітекторкою Дарою Хуанг 2017 року, яка народила йому сина Крістофера 2016 року. Але заручини Мапеллі-Моцці раптово розірвав.

9. Він освідчився Беатріс під час їхньої відпустки в Італії у вересні 2019 року. І подарував на заручини каблучку з діамантом, яку розробив разом із британським ювеліром Шоном Ліном.

Каблучка принцеси Беатріс / © Getty Images

10. Він став членом британської королівської родини 2020 року після весілля з принцесою Йоркської Беатріс. Він одружився зі старшою дочкою експринца Ендрю і племінницею короля Чарльза III на скромній церемонії в Королівській каплиці Усіх Святих у Королівській Ложі у Віндзорі. Її відвідали королева Єлизавета II та принц Філіп.

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Instagram британської королівської сім'ї

11. Мапеллі-Моцці є співзасновником британсько-руандійської благодійної організації «Крикет вселяє надію», яка прагне використовувати крикет як «інструмент позитивних соціальних змін» у Руанді, Східна Африка. Ідея створення благодійної організації належить вітчиму Мапеллі Моцці, Крістоферу Шейлу, британському бізнесменові та політику-консерватору, який помер, перш ніж зміг втілити її в життя.

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Associated Press

12. Зі своєю майбутньою дружиною Едоардо був знайомий з дитинства. Його сім’я протягом десятиліть була близькими друзями батьків принцеси — Ендрю Майнтбеттен-Віндзора та Сари Фергюсон.

13. Беатріс та Едоардо виховують двох дочок — Сієнну (народилася у вересні 2021 року) та Афіну (народилася у січні 2025 року), а також сина Крістофера, який для принцеси є нерідною дитиною.

Едоардо і принцеса Беатріс із сином Крістофером / © Associated Press

14. Спочатку пара жила у чотирикімнатній квартирі в Сент-Джеймському палаці, але, як повідомляється, наприкінці 2022 року вони переїхали до маєтку в Котсуолдсі.

15. Мапеллі-Моцці, як і принцеса Беатріс, страждає на дислексію.

