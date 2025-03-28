Екшен із перцем: 7 крутих комедійних бойовиків на вечір

Кадр із фільму «Рейс навиліт»

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Хочете відволіктися від рутини та зарядитися позитивом? Тоді ця добірка — саме те, що треба! Ми зібрали 7 екшен-комедій, які гарантовано розсмішать до сліз і подарують незабутній вечір.

Подружні — і просто дружні — баталії таємних агентів, божевільні пригоди невдах-поліцейських і приватних детективів, карколомні бійки у поїзді та навіть в літаку: кожен фільм цієї добірки — гарантована порція адреналіну та гарного настрою.

«Містер і місіс Сміт» (2005)

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Доволі іронічно, що саме на зніманнях цього фільму сформувалася найкрасивіша голлівудська пара, яка згодом пережила найгучніше голлівудське розлучення. Іронія в тому, що Анджеліна Джолі і Бред Пітт грають тут знуджену сімейну пару, де кожен — професійний кіллер, але нічогісінько не знає про реальний «фах» партнера. І так триває доти, доки обоє не отримують завдання вбити… одне одного.

Фільм мав успіх у прокаті, зібравши $487,3 млн за бюджету у $110 млн. А минулого року на Amazon Prime Video вийшов однойменний серіал за мотивами цього легендарного екшену 2000-х.

«Типу круті лягаві» (2007)

«Типу круті лягаві» (вони ж — «Круті фараони») — неймовірно смішний британський комедійний бойовик режисера Едґара Райта за сценарієм, який Райт написав разом із виконавцем головної ролі Саймоном Пеґґом. Лондонський поліцейський Ніколас Ейнджел (Пеґґ) настільки затято та якісно виконує свою роботу, що решта колег на його тлі мають не надто хороший вигляд. Тож начальство вирішує відіслати Ніколаса подалі — у тихе селище Сендфорд, де вже двадцять років не було жодного вбивства. У Сендфорді в Ейнджела з’являється напарник — доброзичливий, але незграбний і наївний констебль Денні Беттермена (Нік Фрост), завзятий любитель бойовиків, який із благоговінням ставиться до колеги «з великого міста». Ейнджел насилу намагається звикнути до тихого й безтурботного сільського життя. Проте, воно таким залишається недовго: незабаром у Сендфорді відбувається серія жорстоких вбивств, замаскованих під нещасні випадки. Ніколас дедалі більше переконується, що це — не таке вже й тихе містечко, тож на них із напарником нарешті чекає справжня робота…

«Мачо і ботан» (2012)

Ще одна комедія про поліцейських-напарників — тільки тепер не британських, а американських. Джона Гілл і Ченнінг Татум грають однокашників, які утім у школі аж ніяк не товаришували, адже перший був класичним ботаном-заучкою, а інший — крутим хлопцем. Але після випуску обоє вступили до поліцейської академії, а коли її закінчили — стали напарниками у велопатрулі. Та коли їм обом запропонували іншу роботу — стати агентами під прикриттям, повернутися у старшу школу як учні й розкрити схему наркоторгівлі, яка там процвітає, — хлопці радо погодилися. І опинилися у вирі водночас неймовірно смішних і неймовірно небезпечних подій. «Мачо і ботан» мав шалений успіх, і за два роки вийшов не менш успішний і смішний сиквел — але тепер вже не про школу, а про колледж.

«Kingsman: Таємна служба» (2014)

Kingsman — це надсекретна незалежна організація, мета якої — захищати Велику Британію від будь-яких загроз. Агент Kingsman Гаррі Гарт (Колін Ферт) із позивним Ґалагед бере під свою опіку Ґері Анвіна (Терон Еджертон), сина свого загиблого друга, щоб дати хлопцю краще життя і підготувати його до служби в агенції. Але невдовзі навчання перетворюється на справжню та дуже небезпечну роботу: агентам Kingsman треба зупинити ексцентричного мільярдера Річмонда Валентайна (Семюел Л. Джексон), який задумав підкорити всю планету.

Серія фільмів Kingsman виникла на основі однойменних коміксів, перший з яких був виданий Marvel Comics 2012 року. Загалом до основної серії, знятої режисером Метью Воном («Карти, гроші, два стволи», «Великий куш»), зараз входять два фільми: «Kingsman: Таємна служба» і «Kingsman: Золоте кільце» (2017), а також в планах третя частина — «Kingsman: Блакитна кров». Окрім того, до франшизи входить приквел «Кінгс Мен» (2021) і спінофф «Арґайл» (2024). Всі фільми серії — мікс неймовірних пригод, фантастичних сюжетів, карколомних трюків і розривних жартів. Тож із «кінгсменами» за нагоди можна провести не один приємний вечір.

«Круті чуваки» (2016)

Шейн Блек був сценаристом легендарної екшен-серії 1980-1990-х «Смертельна зброя» із Мелом Ґібсоном і Дені Ґловером у головних ролях. Згодом він також став і режисером, знявши зокрема «Поцілунок на виліт» (2005) і «Залізну людину 3» (2013). А 2016-го об’єднав свої два таланти — сценариста і режисера — для того, щоб зняти неймовірно смішний і закручений детективний бойовик в стилістиці 1970-х «Круті чуваки». За сюжетом найманий охоронець із складним характером Джексон Ґілі та приватний детектив-невдаха Голанд Марч змушені працювати разом для того, аби розкрити справу про зниклу дівчину, що дивним чином пов’язана з сильними світу цього. Вимушених напарників грають Рассел Кроу і Раян Ґослінґ, а в ролі зниклої дівчини знялася Марґарет Кволлі, юна зірка нещодавньої стрічки «Субстанції».

«Швидкісний поїзд» (2022)

Режисер і продюсер цього фільму Девід Літч справді знається на екшенах: разом із Чадом Стагельскі він зрежесував фільм «Джон Вік» (2014), а також зняв такі блокбастери, як «Дедпул 2» (2018), «Атомна Блондинка» і «Форсаж: Гоббс та Шоу» (2019). І «Швидкісний поїзд» — достойне продовження його екшен-гітів. У цьому фільмі Бред Пітт грає флегматичного кіллера на прізвисько Сонечко, який випадково бере завдання у швидкісному поїзді — підміняє «колегу». Але виявляється, що він — не єдиний кіллер на рейсі. Ба більше — у поїзді чимало професійних вбивць, і всім їм Сонечко, сам того не знаючи, перейшов дорогу… Концентрація гумору і феєричних бійок у фільмі зашкалює — так само, як і кількість зірок. Окрім Бреда Пітта, у стрічці також знялися Аарон Тейлор-Джонсон, Сандра Буллок, Санада Хіроюкі («Джон Вік 4», серіал «Сьоґун»). А також тут є камео Раяна Рейнольдса і Ченнінга Татума.

«Рейс навиліт» (2025)

На перший погляд може здатися, що «Рейс навиліт» знятий буквально за мотивами «Швидкісного поїзда», але це не так. Розробка проєктів йшла паралельно і незалежно один від одного — просто ідея залишити купу крутих кіллерів у замкненому просторі і подивитися, що буде, одночасно прийшла в голову і Девіду Літчу, і продюсерській команді «Джона Віка» на чолі з американським продюсером українського походження Безілом Іваником (окрім «Джона Віка» він, до речі, також продюсував «Манкімена» і обидві частини «Сікаріо»). Отже, у «Рейсі навиліт» події розгортаються у літаку на рейсі Бангкок-Сан-Франциско. Загадкова організація, яка полює на хакера-терориста на прізвисько Привид, відправила на цей рейс найманця-невдаху Лукаса Рейєнса (Джош Гартнетт). Його завдання — вичислити Привида серед пасажирів, знешкодити його та доставити у США. Але є одне «але»: у Привида безліч ворогів — і всі вони дізналися, де й коли його шукати. Тож тепер на рейсі багато професійних вбивць… Критики, які встигли подивитися новинку, вже охрестили цей суперсмішний комедійний екшен «Джоном Віком у літаку» і «високооктановим авіаційним трилером». А побачити «Рейс навиліт» у кінотеатрах України можна вже від 17 квітня.