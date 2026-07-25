Елеонора Ексерджян: хто така наречена Семюеля Чатто та майбутня королівська особа

Елеонора Ексерджян / © Getty Images

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Заручини та особлива каблучка для майбутньої нареченої

29-річний кераміст і онук принцеси Маргарет освідчився художниці та кінорежисерці Елеонорі Екседжян, якій також 29 років, у середині липня. Він подарував коханій зовсім особливу заручальну каблучку з порцеляни, яку виготовив вручну самостійно, тим самим порушивши давню королівську традицію.

«Я дуже радий повідомити, що ми з Еллі заручені. І ми неймовірно щасливі», - написав він у соцмережі Instagram.

Каблучка Елеонори Ексерджян / © instagram.com/samchatto

Семюель посідає аж 30-те місце в черзі на британський престол, є старшим сином племінниці королеви Єлизавети II, леді Сари Чатто та її чоловіка Деніела Чатто. Король Чарльз був проінформований про заручини і дуже радий цій новині.

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Хто така Елеонора і яке її походження

Батьки Елеонори - професор Девід Ексерджян та Сьюзан Мур. За повідомленнями Daily Mail, дівчина належить до вірменської знаті. Народилася вона 1996 року в районі Вестмінстера в Лондоні в сім'ї відомого історика мистецтва та знаменитого мистецтвознавця.

Її батько, професор Ексерджян, розпочав свою кар'єру в аукціонному будинку класу люкс Christie's, а згодом став редактором шанованого міжнародного художнього журналу Apollo. Потім він перейшов в академічне середовище, обіймаючи посади штатного наукового співробітника в коледжах Балліол та Корпус-Крісті Оксфордського університету, а також викладача в Інституті мистецтв Курто в Лондоні.

Наразі він є почесним професором історії мистецтва та історії кіно в Лестерському університеті, спеціалізуючись на італійському Відродженні.

Елеонора Ексерджян / © Getty Images

Мати Елеонори, Сьюзан Мур, протягом 40 років працювала художнім критиком та кореспонденткою з арт-ринку у Financial Times, а пізніше стала також заступницею редактора в Apollo.

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Раніше вона також працювала у виданнях The Spectator, The Standard та журналі Country Life, а тепер використовує свої письменницькі навички, як біографка мистецтва XX століття.

Сьюзен також заснувала некомерційну організацію Slow Art Workshop 2017 року, в рамках якої організуються майстер-класи, які проводять куратори та дилери, для ентузіастів, що дозволяють побачити витвори мистецтва поблизу та потримати їх у руках.

Подружжя живе в будинку, внесеному до списку пам'яток архітектури II категорії, вартістю 2,2 мільйона фунтів стерлінгів, який вони придбали 2001 року і який датується XIV століттям, у мальовничому селі Олдвінкл у графстві Нортгемптоншир.

Елеонора також має брата - Олександра Ексерджяна, він мистецтвознавець і працює доцентом кафедри класичної філології та історії мистецтв в Єльському університеті в США.

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Становлення та навчання дівчини

Елеонора виросла у Великій Британії, але має вірменське коріння. Її дід, полковник Нубар Мартін Ексерджян, який належав до цього ж родоводу, зробив видатну кар'єру в британській армії та був нагороджений за свої заслуги у Другій світовій війні.

Культурне та ерудоване сімейне походження Елеонори, безсумнівно, вплинуло на її подальший вибір професії художниці та кінорежисерки, а також на її роман із не менш творчим нареченим.

Елеонора Ексерджян та Семюель Чатто / © Getty Images

Вона вивчала образотворче мистецтво в Единбурзькому університеті, де, як передбачається, познайомилася із Семом, який вивчав історію мистецтв 2021 року. Їхні спільні фотографії з'явилися в публічному просторі від 2022 року. Також вони обидвоє навчалися у Королівській школі малюнка у Лондоні, а тепер ділять художню студію у Західному Суссексі.

Весільні плани

На жаль, Семюель Чатто не розповів жодних подробиць його майбутнього весілля з художницею, але очікується, що його відвідають члени британської королівської родини.

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