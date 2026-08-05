Емма Вілліс розповіла про щоденні звички, які зберігають її молодість і допомагають у 50 мати вигляд на 35 років

Емма Вілліс / © Getty Images

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За словами самої Емми, у молодості вона майже не приділяла уваги догляду за шкірою. Телезірка зізнається, що нерідко навіть лягала спати, з незмитим макіяжем, а сонячні ванни були одним із її найбільших захоплень, про це розповіло видання HELLO!

Проте наприкінці своїх тридцяти років вона почала помічати перші вікові зміни. Спочатку не надавала їм значення, але вже після сорока відчула, що шкіра потребує зовсім іншого підходу. Здавалося, що щоразу, коли вона дивилася у дзеркало, то помічала нову проблему, зізнавалася телеведуча. Саме тоді Емма вирішила переглянути власні звички та створити просту, але ефективну систему догляду.

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Простий догляд замість десятків баночок

Емма Вілліс / © Associated Press

Емма переконана, що догляд за шкірою не повинен бути надто складним. Вона зізнається, що свого часу її буквально збивали з пантелику десятки косметичних засобів, активних компонентів і модних б’юті-трендів. Саме тому сьогодні вона обирає мінімалістичний підхід, продукти мають бути зрозумілими, працювати та не перевантажувати рутину.

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Особливу увагу телеведуча приділяє догляду за зоною навколо очей, шиєю та декольте — ділянкам, які найчастіше першими видають вік.

Колаген і добавки стали частиною ранкового ритуалу

Ще одна звичка, без якої Емма не уявляє свій день, — колаген. Вона додає порошковий колаген до ранкової кави та каже, що це стало для неї таким самим обов’язковим ритуалом, як і сам напій.

Крім того, телеведуча приймає вітамін D3 разом із K2, омега-3 із коензимом Q10, а також інші добавки, які, за її словами, допомагають підтримувати здоров’я організму.

Водночас варто пам’ятати: ефективність і доцільність приймання будь-яких дієтичних добавок залежить від індивідуальних потреб, тому перед їхнім використанням необхідно проконсультуватися з лікарем.

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Здоров’я важливіше за красу

Емма Вілліс / © Associated Press

Емма не приховує, що буквально захоплена темою здорового способу життя. Вона регулярно відвідує сауну, проходить різноманітні оздоровчі процедури та називає велнес-клініки своєю ідеальною відпусткою.

Разом із чоловіком, музикантом Меттом Віллісом, вона побувала в австрійському центрі довголіття, де пройшла комплексне медичне обстеження, консультації зі спеціалістами та аналізи, щоб краще зрозуміти потреби свого організму. Телеведуча зізнається, що чим старшою стає, тим довше хоче жити.

Емма та Метт Вілліси / © Associated Press

Під час ретриту Емма займалася функціональними тренуваннями, реформер-пілатесом, проходила лімфодренажні процедури та масаж живота.

Силові тренування

Попри насичений графік, телеведуча майже не пропускає фізичну активність. Разом із персональним тренером вона робить ставку насамперед на силові вправи. До її програми тренувань входять пліометрика, стрибки на скакалці, бокс, веслування та інтервальні навантаження.

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Емма Вілліс / © Associated Press

Окрім занять у спортзалі, Емма любить тривалі піші походи. Вона вже вчетверте бере участь у благодійному пішому маршруті вздовж Юрського узбережжя Великої Британії. Такий підхід допомагає не лише підтримувати форму, а й зміцнювати кістки, м’язи та серцево-судинну систему.

Історія Емми Вілліс ще раз доводить, що догляд за собою — це не пошук «чарівної» сироватки, а сукупність щоденних звичок. Регулярні фізичні навантаження, збалансоване харчування, турбота про здоров’я, якісний сон і простий догляд за шкірою працюють значно краще, ніж постійна гонитва за новими б’юті-трендами.

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