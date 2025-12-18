Ендрю більше не принц, а сусіди Уельських обурюються: найгучніші королівські скандали року

Королівські скандали року / © Getty Images

Реклама

Князь Альбер II відмовився підписувати закон про легалізацію абортів

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

Чоловік княгині Шарлін наклав вето на закон про легалізацію абортів у Монако, що спричинило низку обурень з боку громадськості. Альбер II відмовився підписати законопроєкт про легалізацію абортів після того, як його було ухвалено майже одноголосно, скориставшись рідкісним правом суверенного князя. Цей законопроєкт передбачав дозвіл добровільного переривання вагітності на терміні до 12 тижнів (або до 16 тижнів у разі зґвалтування) та зниження віку згоди батьків з 18 до 15 років. Хоча законопроєкт був ухвалений Національною радою 19 голосами проти 2, князь Монако Альберт II відмовився його підписувати. Батько чотирьох дітей (двоє з яких були народжені поза шлюбом) прокоментував своє рішення так:

«Я вважаю, що нинішня система висловлює те, ким ми є, враховуючи роль католицької релігії в нашій країні, забезпечуючи водноча бсезпечну та гуманну підтримку. Я розумію, наскільки делікатною є ця тема і які емоції вона може викликати».

В цей час аборти в Монако є незаконними, за винятком випадків зґвалтування, серйозних деформацій плоду або серйозного ризику для матері.

Реклама

Скандал ВВС з титулом принцеси Уельської

Принцеса Уельська / © Getty Images

Під час трансляції на ВВС служби з нагоди Дня перемир’я в Стаффордширі, яку відвідала дружина принца Вільяма Кетрін, диктор назвав принцесу Уельську, майбутню королеву-консорт — Кейт Міддлтон — замість того, щоб назвати її згідно з титулом, який вона носить, — принцеса Уельська.

Миттєво телеканал зіткнулася з негативною реакцією публіки на цей інцидент, який стався, коли принцеса покладала вінок на заході до Дня перемир’я.

2022 року Кейт стала принцесою Уельською після того, як монархом став король Чарльз, а її чоловік принц Вільям успадкував титул принца Уельського від батька. Від того часу Кетрін перестала іменуватися герцогинею Кембриджською (титул, який вона отримала разом із Вільямом від королеви Єлизавети II 2011 року в день їхнього весілля), а почала носити новий титул — принцеса Уельська Кетрін. Пізніше ВВС публічно попросили вибачення у принцеси, визнавши помилку.

Принцеса Євгенія Йоркська та російські санкції

Принцеса Євгенія Йоркська / © Getty Images

Цього року не пощастило не тільки батькові Євгенії — Ендрю Маунтбеттен Віндзору, якого король позбавив усіх титулів і почестей, а також найголовнішого титулу «принц» наданого Ендрю під час народження.

Реклама

Ім’я його дочки принцеси Євгенії виявилося вплутаним у скандал, пов’язаний із Росією. Художню галерею Hauser & Wirth, де принцеса Євгенія працює директоркою від 2015 року, звинувачують у порушенні антиросійських санкцій після «постачання картини московському колекціонеру», про це писав The Times. Компанію звинувачують у постачанні предметів розкоші «особі, пов’язаній із Росією». Угоди, ймовірно, були здійснені в період від квітня до грудня 2022 року. І хоча немає жодних припущень, що принцеса Євгенія мала якийсь стосунок до передбачуваної угоди, її ім’я виявилося заплямовано в цій історії.

Незадоволені нові сусіди Кейт та Вільяма Уельських

Кейт і Вільям Уельські / © Associated Press

Наприкінці цього року принц і принцеса Уельські та їхні троє дітей переїхали з котеджу Аделаїда до нового будинку Форест-Лодж із вісьмома спальнями та великою зеленою територією. Однак цей переїзд сильно засмутив потенційних сусідів Кейт та Вільяма, а також просто любителів собак. Вся справа в тому, що у зв’язку з переїздом було остаточно закрито паркування та в’їзд через ворота у Віндзор-Грейт-Парк, за які місцеві жителі платили 110 фунтів стерлінгів на рік і куди багато хто приїжджав вигулювати своїх собак.

«У зв’язку з майбутнім оголошенням частини Великого парку зоною відчуження доступ через ворота Кренборн буде назавжди зачинений», — йдеться в повідомленні. Згідно з планами Міністерства внутрішніх справ, порушникам, які проникають на територію, загрожуватиме арешт.

Місцеві жителі розповіли журналістам The Sun, що вони розчаровані таким рішенням, адже багатьом сусідським собакам подобалося гуляти цим парком. Знайшлися і ті, хто заявив, що повністю підтримує ідею того, що безпека Вільяма, Кейт та їхньої сім’ї над усе, тому слід подбати про те, щоб вони могли жити тут щасливо.

Реклама

Принц Ендрю позбавлений титулів «принца», «герцога» та інших почестей

Принц Ендрю і король Чарльз III / © Associated Press

Король Великої Британії Чарльз III ухвалив тверде рішення позбавити свого середнього брата Ендрю практично всіх титулів та почестей, а також військових звань та інших королівських привілеїв. Це пов’язано зі скандалом, в якому був замішаний Ендрю, а саме його зв’язком із покійним опальним фінансистом Джеффрі Епштейном, який продавав секс із неповнолітніми жінками своїм впливовим друзям і клієнтам, серед яких був і колишній принц. Хоча провину свою син королеви Єлизавети II не визнав, але тепер він позбавлений всього, чого досяг у військовій кар’єрі, і не тільки.

Сара Фергюсон теж залишилася без титулу та дому

Сара Фергюсон / © Associated Press

Колишня дружина Ендрю Сара Фергюсон теж встигла оскандалитися разом з ексчоловіком. У пресу потрапили її листи Епштейну, де вона перепрошувала за те, що зреклася публічно від дружби з ним. Листи давні, але випливли тільки зараз. Через це від співпраці з Сарою відмовилася більшість патронованих нею благодійних організацій, видавництво не випускатиме її нової дитячої книжки, а також вона втратила титул «герцогиня Йоркська», адже його втратив і Ендрю і тепер шукає собі нове місце проживання. Король виселяє колишнього принца та його ексдружину з Royal-Lodge і тепер кожен з них облаштовуватиме своє життя окремо.

Син норвезької кронпринцеси готується до суду

Маріус Хойбі / © Getty Images

Маріуса Хойбі — старшого сина кронпринцеси Метте-Маріт — звинувачують у 32 злочинах, велика частина з яких пов’язана із сексуальним насильством.

Пасинок спадкового принца Норвегії Гокона завдає безліч проблем своїй матері та вітчиму — майбутньому королю. Він був змушений навіть публічно прокоментувати цю подію журналістам, сказавши:

Реклама

«Ми продовжимо виконувати свої обов’язки якнайкраще, як і завжди. Усі, хто бере участь у цій справі, ймовірно, вважаютьї її складною та важкою».

А адвокат Маріуса у своїй заяві сказав, що його клієнт визнає себе винним у деяких менш тяжких злочинах, але заперечує найсерйозніші звинувачення. «Він не згоден зі звинуваченнями у зґвалтуванні та домашньому насильстві», — заявив він у коментарі Reuters.

Маріус Хойбі та кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Маріус — син кронпринцеси Метте-Маріт від її попередніх стосунків, які були до шлюбу з кронпринцем Гоконом. Він ніколи не мав королівського титулу і не займав місця в лінії наслідування престолу, а 2017 року було оголошено, що він не обійматиме публічну посаду.

У принца Гокона та принцеси Метте-Маріт є двоє спільних дітей — 21-річна принцеса Інгрід Олександра та 19-річний принц Сверре Магнус, які посідають друге та третє місце у черзі на престол.