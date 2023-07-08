Фамільна прикраса: чим особлива весільна тіара Зари Тіндалл

Цього року Зара Тіндалл та її чоловік Майк відсвяткують 12-ту річницю від дня свого весілля, яке відбулося 30 липня 2011 року у церкві Кенонгейт, в Единбурзі, у Шотландії.
Як і будь-яке королівське весілля, торжество єдиної дочки принцеси Анни – Зари Філіппс – не обійшлося без розкішної весільної сукні та тіари. У випадку із Зарою – фамільною та дуже особливою. Про неї сьогодні детальніше і розповімо.
Весільна сукня Зари
Наречена йшла до вівтаря у сукні з пишною спідницею кольору слонової кістки та довгою фатою. Вбрання було розроблене Стюартом Парвіном, одним із улюблених кутюр'є її бабусі – королеви Єлизавети II. Воно ідеально підкреслювало пишний бюст та талію нареченої. Сукня була на широких фатинових бретельках та з широкою стрічкою під грудьми. А весільний образ Зари доповнював гарний букет білих квітів та французький манікюр, а також родинна тіара на голові.
Сентиментальна тіара
Зара, як і будь-яка королівська наречена, йшла до вівтаря в тіарі. Це була діамантова тіара бандо, яка раніше належала Алісі Баттенберг – її прапрабабусі та матері принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети II. Зарі прикраса була позичена її матір'ю – принцесою Анною. Одягнувши саме цю тіару, Зара, мабуть, хотіла продемонструвати зв'язок зі своїм дідом Філіпом.
Судячи зі стилю, тіару було зроблено на початку 20 століття. Принцеса Аліса вперше з'явилася на фотографіях у цьому виробі приблизно 1914 року. А 1947 року Аліса подарувала тіару як весільний подарунок своїй невістці – принцесі Єлизаветі – майбутній королеві Єлизаветі II. Вже значно пізніше тіара потрапила до дочки Єлизавети – принцеси Анни. 1972 року королева подарувала її своїй дочці на честь її заручин із Марком Філіпсом.
Тіара зроблена з діамантів із центральним елементом у вигляді лаврового вінка та двома елементами жимолості. Сьогодні ювелірні експерти оцінюють прикрасу у 280 000 фунтів стерлінгів (майже 349 тисяч доларів).
Тіара – один із головних атрибутів на будь-якому королівському весіллі, і раніше ми вже розповідали вам, які тіари одягали на весілля королівські наречені.
За 12 років шлюбу сім'я Зари та Майка поповнилася трьома дітьми. Пара виховує двох дочок та сина.
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