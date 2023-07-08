Фамільна прикраса: чим особлива весільна тіара Зари Тіндалл

Цього року Зара Тіндалл та її чоловік Майк відсвяткують 12-ту річницю від дня свого весілля, яке відбулося 30 липня 2011 року у церкві Кенонгейт, в Единбурзі, у Шотландії.

Як і будь-яке королівське весілля, торжество єдиної дочки принцеси Анни – Зари Філіппс – не обійшлося без розкішної весільної сукні та тіари. У випадку із Зарою – фамільною та дуже особливою. Про неї сьогодні детальніше і розповімо.

Весілля Зари Тіндалл / Фото: Associated Press

Весільна сукня Зари

Наречена йшла до вівтаря у сукні з пишною спідницею кольору слонової кістки та довгою фатою. Вбрання було розроблене Стюартом Парвіном, одним із улюблених кутюр'є її бабусі – королеви Єлизавети II. Воно ідеально підкреслювало пишний бюст та талію нареченої. Сукня була на широких фатинових бретельках та з широкою стрічкою під грудьми. А весільний образ Зари доповнював гарний букет білих квітів та французький манікюр, а також родинна тіара на голові.

Весілля Зари та Майка Тіндаллів / Фото: Associated Press

Сентиментальна тіара

Зара, як і будь-яка королівська наречена, йшла до вівтаря в тіарі. Це була діамантова тіара бандо, яка раніше належала Алісі Баттенберг – її прапрабабусі та матері принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети II. Зарі прикраса була позичена її матір'ю – принцесою Анною. Одягнувши саме цю тіару, Зара, мабуть, хотіла продемонструвати зв'язок зі своїм дідом Філіпом.

Весілля Зари Тіндалл / Фото: Associated Press

Весілля Зари Тіндалл / Фото: Associated Press

Судячи зі стилю, тіару було зроблено на початку 20 століття. Принцеса Аліса вперше з'явилася на фотографіях у цьому виробі приблизно 1914 року. А 1947 року Аліса подарувала тіару як весільний подарунок своїй невістці – принцесі Єлизаветі – майбутній королеві Єлизаветі II. Вже значно пізніше тіара потрапила до дочки Єлизавети – принцеси Анни. 1972 року королева подарувала її своїй дочці на честь її заручин із Марком Філіпсом.

Весілля Зари Тіндалл / Фото: Associated Press

Тіара зроблена з діамантів із центральним елементом у вигляді лаврового вінка та двома елементами жимолості. Сьогодні ювелірні експерти оцінюють прикрасу у 280 000 фунтів стерлінгів (майже 349 тисяч доларів).

Тіара – один із головних атрибутів на будь-якому королівському весіллі, і раніше ми вже розповідали вам, які тіари одягали на весілля королівські наречені.

Весілля Зари Тіндалл / Фото: Associated Press

Весілля Зари Тіндалл / Фото: Associated Press

За 12 років шлюбу сім'я Зари та Майка поповнилася трьома дітьми. Пара виховує двох дочок та сина.

Весілля Зари Тіндалл / Фото: Associated Press

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