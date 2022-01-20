Фатальний спуск: знаменитості, які постраждали на гірськолижних курортах

Новина про трагічну загибель французького актора Гаспара Ульєля на гірськолижному курорті в Савої шокувала багатьох людей – його зіркових колег та шанувальників. Ми вирішили згадати інших відомих людей, які постраждали після невдалих зіткнень на гірських схилах.

Гаспар Ульєль

Гаспар Ульєль / Getty Images

Гаспар Ульєль, який прославився завдяки ролі молодого Ганнібала Лектера у картині Пітера Веббера "Ганнібал: Сходження", трагічно загинув у віці 37 років під час катання на "синіх" трасах середнього рівня складності на гірськолижному курорті Ла Розьєр на південному сході Франції. Вже відомі подробиці трагедії – Гаспар катався без захисного шолома і зіткнувся з іншим лижником, який був у повному екіпіруванні. Актор вдарився головою і одразу ж знепритомнів. Він був доправлений гелікоптером до лікарні в Греноблі, де незабаром помер від отриманих травм. Представниця курорту розповіла журналістам про те, що погода цього дня була хороша, сніговий покрив рівний, а траса, де їхав Гаспар Ульєль, була середньої складності. І якби він був у шоломі, очевидно, трагедія б не сталася.

Йоган Фрізо

Йоган Фрізо / Getty Images

Другий син королеви Нідерландів Беатрікс і Клауса фон Амсберга, рідний брат короля Віллема-Олександра, який править зараз, 17 лютого 2012 року потрапив під лавину на австрійському гірськолижному курорті Лех під час катання поза трасою зі своїм другом. Його знайшли вже у критичному стані та доправили до лікарні в Інсбруку. Пізніше команда лікарів-рятувальників заявила, що принц провів під лавиною 25 хвилин, і це призвело до зупинки серця, яка тривала протягом 50 хвилин, з урахуванням часу, який знадобився на серцево-легеневу реанімацію. Внаслідок цього мозок принца був серйозно пошкоджений через кисневе голодування і в ньому відбулися незворотні процеси. Австрійські лікарі заявили, що Фрізо не мав шансів вийти з коми. 1 березня принца літаком санітарно-медичної служби було евакуйовано з австрійського шпиталю до одного з реабілітаційних центрів у Лондоні, де його сім'я мешкала протягом кількох років. 19 листопада 2012 року було оголошено, що принц перебуває у стані пильної коми. 9 липня 2013 року принца Фрізо було перевезено до резиденції Гейс-тен-Бос у Гаазі, щоб провести там літо зі своєю родиною. А за місяць, у серпні 2013-го, Фрізо помер через ускладнення, пов'язані з пошкодженням головного мозку. Йому було 45 років.

Сонні Боно

Шер та Сонні Боно / Getty Images

Американський співак та композитор Сонні Боно (перший чоловік співачки Шер) загинув 5 січня 1998 року внаслідок нещасного випадку на озері Тахо у Неваді. Спускаючись на лижах з гори на курорті Heavenly Mountain Resort в Саут-Лейк-Тахо, що в Каліфорнії, чоловік зіткнувся з деревом. Йому було 62 роки. Після смерті Боно його четверта дружина Мері Боно сказала, що Сонні приохотився до ліків, які відпускаються за рецептом (у першу чергу, вікодіна і валіума), і що, на її думку, причиною нещасного випадку стало вживання наркотиків її чоловіком. Однак за результатами експертизи, в його організмі не було виявлено ні наркотиків, ні алкоголю.

Мішель Трюдо

13 листопада 1998 року молодший брат прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо – Мішель Трюдо – загинув у сніговій лавині в горах Британської Колумбії. Йому було 23 роки. Тоді на схилах були присутні ще троє інших лижників. Службовим вертольотом національного парку всі вони були врятовані з провінційного парку в дикій місцевості на північний схід від Нельсона, Британська Колумбія. Там, як припускають, молодий Трюдо був збитий з лижної траси лавиною і віднесений вниз до озера Кокані, де, ймовірно, він потонув. Його тіло не було знайдено.

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Після загибелі Мішеля сім'я Трюдо розпочала 2000 року кампанію за безпеку лижників. У рамках цієї кампанії Джастін став президентом Канадського лавинного фонду Canada Avalanche Foundation та брав участь у заснуванні Канадського центру допомоги жертвам лавин. Він також входив до ради директорів молодіжної волонтерської служби "Катимавік", пізніше обіймав посаду її президента.

Міхаель Шумахер

Міхаель Шумахер / Getty Images

Історія німецького автогонщика Міхаеля Шумахера багато років була у всіх на вустах. 29 грудня 2013 року Шумахер із сином Міком та його друзями виїхали на гірськолижну трасу курорту Мерібель у французьких Альпах. Відомо, що Міхаель виїхав за межі траси і близько 20 метрів проїхав непідготовленим схилом, де спіткнувся об невидимий під свіжим снігом камінь, упав і вдарився правою стороною голови об виступ скелі. Удар був такої сили, що шолом Міхаеля розколовся. Пілот був доправлений гелікоптером до лікарні в містечку Мутьє, після чого його перевезли до клініки у Греноблі. На момент події йому було 44 роки. Спочатку повідомляли про те, що травма не серйозна, але під час транспортування у Міхаеля сталася раптова серцево-судинна недостатність, довелося зробити вимушену посадку, щоб підключити Шумахера до апарату штучної вентиляції легень. Спортсменові зробили дві нейрохірургічні операції і ввели у штучну кому. Стан спортсмена оцінювався як критичний. Стверджувалося, що якби Шумахер був без шолома, він би помер. У проведеному тоді розслідуванні з'ясували, що порушень у роботі гірськолижної траси та несправностей використаного Шумахером інвентарю, які могли б призвести до нещасного випадку, не було.

Міхаель Шумахер / Getty Images

9 вересня 2014 року Міхаель Шумахер повернувся додому, де почав проходити реабілітацію. У грудні 2016 року стало відомо, що родина Шумахера витратила на його лікування 16 млн євро і змушена була продати будинок у Норвегії та літак спортсмена. А 2021 року на стрімінговій платформі Netflix вийшов документальний фільм, у якому дружина та син Шумахера підтвердили, що він не здатний до самостійного пересування та повноцінного спілкування з оточуючими. На його лікування на той момент було витрачено 20 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 27 мільйонів доларів).

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