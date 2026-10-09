Сандра Буллок / © Associated Press

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Виявляється, задовго до повернення на великий екран із фільмом «Практична магія 2» Сандра Буллок створювала власну магію далеко від знімальних майданчиків — на просторій фермі у Каліфорнії. Акторка Сандра Буллок не просто придбала заміську нерухомість, а перетворила її на масштабний зелений простір, де поєдналися любов до природи, органічне землеробство та її давнє захоплення відновленням будинків, про це йдеться у матеріалі видання People.

Каліфорнійський затишок

авокадо ферма / © Associated Press

У 2007 році Буллок придбала маєток у Велі-Сентер, приблизно за 64 км на північний схід від Сан-Дієго, та заплатила за нього $2,72 млн. На території площею близько 37 гектарів розташовувався головний будинок площею понад 550 кв. м.

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Однак справжньою особливістю маєтку були його зелені простори. Там росли 1200 органічних дерев авокадо, а також цитрусові насадження. Коли акторка придбала землю, на ній уже була ферма авокадо та цитрусових, але саме вона перевела дерева на органічне вирощування.

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Басейн із солоною водою та власні стежки

Маєток поєднував сільський спокій із сучасним комфортом. На території були басейн із солоною водою та спа-зоною, квіткові сади, сонячні та електричні зарядні станції. Простору вистачало й для будівництва додаткових будинків, басейнів та інших споруд.

Буллок також продумала ландшафтний дизайн, а саме, висадила привезені оливкові дерева, облаштувала прогулянкові стежки та створила ставок, який допомагав зберігати воду та використовувати її для зрошення. Усе це перетворило територію на приватний заміський прихисток, де практичність гармонійно поєднувалася з естетикою, про це йдеться у матеріалі видання Cottages & Gardens (переходьте за посиланням, щоб дивитися фото)

Нерухомість — її перше кохання

Сандра Буллок / © Associated Press

Захоплення нерухомістю для Сандри Буллок — значно більше, ніж інвестиція. У подкасті SmartLess у 2021 році акторка назвала її своїм «першим коханням» і зізналася, що якби не обрала акторську кар’єру, то займалася б відновленням будинків.

Їй подобається знаходити цікаві об’єкти, дізнаватися їхню історію, повертати їм характер і шукати нове призначення. Саме такий підхід і визначив долю каліфорнійської ферми.

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У 2022 році Буллок продала маєток за $5,6 млн. Спочатку його виставили на продаж за $6 млн, а покупець знайшовся лише за три тижні після появи оголошення на ринку.

Історія ферми Сандри Буллок — це приклад того, як нерухомість може стати особистим творчим проєктом. Акторка побачила у каліфорнійській землі не просто дорогий актив, а простір із власним характером і потенціалом. І хоча маєток уже має нового власника, створений нею зелений світ із садами, деревами авокадо та продуманим ландшафтом залишається частиною її історії поза Голлівудом.

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