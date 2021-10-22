Фільми, в яких під час знімань мало не вбили акторів

Трапляється, що на знімальному майданчику актори перебувають на волосину від смерті, і не через сценарій, а трагічний збіг обставин або недбалість творчої групи. Ось кілька фільмів, у яких акторів мало не вбили.

"Титанік"

На знімальному майданчику оскароносного фільму Джеймса Кемерона "Титанік" мало не втопилася виконавиця головної ролі – Кейт Вінслет. Інцидент стався на зніманнях епізоду, під час якого Роуз і Джек, намагаючись врятуватися, біжать коридором, який затоплює вода, але на їхньому шляху виникає кована решітка, яка закриває шлях на верхні палуби. Саме за неї і зачепилася Вінслет і її мішкувате пальто потягнуло актрису донизу – вона мало не захлинулася. На щастя, знімальна група вчасноі витягла Кейт з води.

"Місія нездійсненна - 6"

Том Круз, який під час знімань завжди охоче виконує трюки, міг загинути на зніманнях шостої частини бойовика "Місія нездійсненна". Стрибаючи з даху одного висотного будинку на дах іншого, актор не розрахував свої сили і зірвався. Від падіння вниз врятувала страховка, але вона не змогла втримати його від удару об стіну – Круз зламав дві кістки гомілковостопного суглоба, через що знімання картини довелося відкласти на кілька місяців.

"Роккі IV"

Під час знімань четвертої картини про Роккі виконавця головної ролі, Сильвестра Сталлоне, мало не вбив Дольф Лундгрен, який грав радянського спортсмена Івана Драго. Під час бою на рингу він так сильно вдарив Сталлоне, що його серце зачепило грудну клітку і вона стала набрякати. Спочатку актор не звернув на це увагу, але ввечері стало так зле, що довелося перевозити актора спочатку до місцевої лікарні, а потім літаком переправляти з Канади, де відбувалися знімання, до США – в госпіталь святого Іоанна в каліфорнійській Санта-Моніці. Там йому розповіли, що внаслідок травми у нього погіршилося кровопостачання та органи почали відчувати дефіцит кисню, тому, не звернися він вчасно за медичною допомогою, все могло б закінчитися печально.

"Безславні виродки"

Фільм Квентіна Тарантіно "Безславні виродки" мало не став останнім для Діани Крюгер, яка грала Бріджит фон Хаммерсмарк, і виною тому був сам режисер, який хотів, щоб у кадрі сцена її смерті виглядала максимально реально. За словами Тарантіно, він заздалегідь домовився про це з актрисою, яка погодилася, але поставила одну умову: епізод повинен бути знятий з першого дубля, другого вона може не витримати. Душив Крюгер сам Тарантіно, саме його руки глядачі бачать в кадрі – він не зважився довірити такий відповідальний крок нікому. І, зрозуміло, епатажний режисер перестрахувався – на знімальному майданчику перебував лікар, який спостерігав за Діаною: якби Тарантіно перейшов межу і актрисі загрожувала справжня небезпека, він би перервав знімання.

"Обладунки бога"

Фільм "Обладунки бога" з Джекі Чаном у головній ролі знімався в далекому 1986 році на території країни, якої вже не існує, – Югославії. Всі трюки Чан виконував сам, без дублерів і страховки, через що, власне, і постраждав. Під час знімань одного з епізодів гілка, за яку під час стрибка вхопився актор, зламалася, і він – з двадцятиметрової висоти – полетів донизу, на камені. Наслідки були жахливими: падаючи, Джекі проломив череп в декількох місцях, причому один з осколків пошкодив головний мозок. Акторові провели складну операцію, вставивши металеву пластину, але повністю відновити слух не змогли – відтоді Чан став гірше чути, але пристрасті до виконання трюків не втратив.

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"Назад у майбутнє - 3"

На зніманнях третьої частини культової епопеї Роберта Земекіса "Назад у майбутнє" трохи не загинув Майкл Джей Фокс. Актор ретельно репетирував роль повішення свого героя, Марті МакФлая, просовуючи пальці між шиєю і мотузкою і таким чином контролюючи її натяг. Однак, коли прозвучала команда "Мотор!", мотузок на його шиї затягнувся набагато сильніше, ніж розраховував актор, він знепритомнів і ледь не помер від механічної асфіксії. Дубль був настільки страшним і достовірним, що режисер вирішив не включати його в остаточний варіант картини.

"Той, що виганяє диявола"

Щоб у сцені бійки матері і її одержимою дочки падіння Кріс, роль якої зіграла Елен Берстін, виглядало переконливіше, режисер картини "той, що Виганяє диявола", Вільям Фрідкін, велів прив'язати до талії актриси мотузку, за яку в потрібний момент смикав його асистент. З першого дубля зняти сцену не вдалося, тому вирішено було зробити ще один. Мабуть, ривок був занадто різким, тому що Берстін відлетіла в бік, як пушинка, і, вдарившись об підлогу, зламала куприк і пошкодила спину, біль переслідує її досі.

Міла Корольова

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