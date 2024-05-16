Фото топлес, тигри і торт: 5 курйозів на Каннському кінофестивалі

Кінофестиваль у Каннах — місце, де не лише показують найочікуваніші і нетривіальні фільми року, але іноді там ще і трапляються різні дивні речі. Протягом всієї історії цього заходу актори і режисери дуже часто потрапляли в різні конфузні ситуації.

Смілива фотосесія

1954 року на Каннський кінофестиваль, випросивши запрошення, прибула молода, але маловідома акторка Сімона Сілва. Дівчина так хотіла сподобатися публіці і справити враження, що дуже ретельно підготувалася.

Молода красуня своїм зовнішнім виглядом на відкритті завоювала титул "Міс фестиваль" і тому її запросили на фотосесію зі знаменитим актором і сценаристом Робертом Мітчем.

Сілва вирішила, що і цього разу їй потрібно епатувати публіку, тому з'явилася на фотосесію в короткій спідниці, а груди прикрила прозорими хустками. Під час знімання акторка зняла з себе верхню частину вбрання і позувала топлес. Мітчем не очікував такого вчинку від дівчини, але було вже пізно — фотографи встигли їх сфотографувати і на наступний день парочка була на перших шпальтах усіх газет.

Фото: Getty Images

Торт в обличчя

1985 року в дивну ситуацію потрапив культовий кінорежисер Жан-Люком Годар. Того року він на фестивалі представляв свою картину "Детектив", але під час виступу режисера перед публікою, в нього несподівано влетів торт. Всі були шоковані таким невіглаством, але Годар не розгубився і спробував крем, заявивши, що торт був смачним.

Фото: Getty Images

"Дика" вечірка

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1957 року режисер і чоловік Елізабет Тейлор Майкл Тодд прибув до Канн, щоб представити свій фільм "Навколо світу за 80 днів", знятий за романом Жюля Верна. Тодд вирішив закріпити свій успіх і організував для гостей фестивалю гучну вечірку зі справжніми левами і тиграми.

Тварини через величезну кількість гостей і шум і їжу явно нервували, адже в результаті почали кидатися на людей. На вечірці почалася паніка, гості кинулися до виходу, і трапилася велика тиснява. На щастя ніхто тоді не постраждав.

Фото: Getty Images

Сміливий жест від Тарантіно

1994 року режисер Квентін Тарантіно особливо відзначився, адже мало того, що він проігнорував дрескод і з'явився на захід без сорочки, так ще й під час проголошення промови на сцені показав глядачці, первавшій його, середній палець. Як виявилося дама була трохи п'яна, але ось Тарантіно того вечора залишив слід в історії не тільки своєю картиною "Кримінальне чтиво". Кричала жінка, до речі, "quelle daube!" - "яка нісенітниця!".

Фото: Getty Images

Вітер Марсо

Іноді виною конфузних ситуацій стає ні що інше, як не увага до деталей. Наприклад, 2005 року французька акторка Софі Марсо вирішила прийти на Каннський кінофестиваль у легкій сукні і не одягла білизни. Але через порив вітру одна бретелька спала і повністю оголила груди зірки. Софі звичайно ж моментально повернула бретельку на місце, але десятки фотографів не упустили можливість зазнімкувати цей момент.

Софі Марсо в Каннах / Фото: Getty Images

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