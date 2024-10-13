Френсіс Рут Рош — перша дружина графа Джона Спенсера: якою була заручальна каблучка матері принцеси Діани

Френсіс Рут Берк Рош, дочка четвертого барона Фермоя, народилася другою з трьох дітей у день смерті Георга V — 20 січня 1936 року в Парк-гаусі, королівському маєтку Сандрінгем. Знаменита Френсіс насамперед своїм зв'язком з британською королівською сім'єю, бо була матір'ю принцеси Уельської Діани, першої дружини принца Уельського Чарльза.

Хто така Френсіс Рут Рош

Френсіс Рут Рош — мама принцеси Діани та її майбутній чоловік Джон Спенсер / Фото: Getty Images

Батьком Френсіс був Моріс Рош, 4-й барон Фермой, друг короля Георга VI, а мати Рут Рош, баронеса Фермой, була довіреною особою і фрейліною королеви Єлизавети (згодом королеви-матері). Френсіс від народження носила титул високоповажної дочки барона і була вхожа у високе суспільство Лондона тих часів, а також у британську королівську родину.

Заручини та весілля

Джон, граф Спенсер і Френсіс Рут Рош — батьки принцеси Діани в день оголошення про заручини / Фото: Getty Images

Як і у випадку з Діаною, весілля її матері Френсіс у Вестмінстерському абатстві з чоловіком на 12 років старше за неї (Чарльз теж був старшим за Діану на 13 років) стало світською сенсацією року.

Будучи прекрасною дебютанткою 1954 року, вона вийшла заміж за спадкоємця маєтку Елторп Едварда Джона Спенсера — завидного холостяка, який згодом став восьмим графом Спенсером. На їхньому пишному весіллі у Вестмінстерському абатстві були присутні численні члени королівської родини, включаючи королеву Єлизавету, та понад 1500 гостей.

Френсіс Рут Рош — мама принцеси Діани виходить заміж за Джона Спенсера / Фото: Getty Images

"Як і у Діани, весілля Френсіс у Вестмінстерському абатстві з чоловіком на 12 років старшим за неї стало світською сенсацією року. Життя, повне трагедій. І мати, і дочка побачили, як їхні стосунки руйнуються на тлі публічності. "Була схожість, аж до наших каблучок", — сказала якось Френсіс.

Френсіс Рут Рош — мама принцеси Діани у день свого весілля / Фото: Getty Images

На пальці юної нареченої в день її весілля ми помітили блискучу з діамантами каблучку. Але на знімках пізнішого періоду на її безіменному пальці лівої руки виднілася справді каблучка, схожа на ту, яку обрала на честь своїх заручин її молодша дочка Діана Спенсер.

Френсіс Рут Рош — мама принцеси Діани / Фото: Getty Images

Френсіс Рут Рош — мама принцеси Діани / Фото: Getty Images

Не щасливий, але багатодітний шлюб

У Френсіс та Джона було п'ятеро дітей, а вагітна Спенсер була шість разів. Первісток – дочка Сара — народилася дев'ять місяців по тому, а 1957 року за нею з'явилася друга дочка Джейн. 1960 року в них народився син, якого назвали на честь батька Джоном. Але довгоочікуваний спадкоємець помер лише через 10 годин після народження через ускладнення з легенями. Коли Френсіс з'ясувала, що знову вагітна, то тримала це в секреті, але потім у неї стався викидень. Вона нікому не розповідала про це, і навіть чоловікові. Діана, що народилася в липні 1961 року стала передостанньою дитиною пари, а спадкоємця Чарльза Френсіс народила 1964 року.

Принцеса Діана та її мати Френсіс Шанд Кідд на репетиції весілля її брата Чарльза Спенсера та Вікторія Локвуд у церкві Святої Марії 15 вересня 1989 року в Грейт-Брінгтоні, Нортгемптоншир / Фото: Getty Images

Через три роки 1967-го шлюб Джона Спенсера і Френсіс розпався. Вона пішла від чоловіка до іншого, а він позбавив її опіки над дітьми. Але це вже зовсім інша історія.

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