Френсіс Шанд Кідд: трагічна історія кохання матері принцеси Діани

20 січня народилася Френсіс Шанд Кідд – мати принцеси Діани. Згадуємо сьогодні історію її життя.

Френсіс Рош народилася 20 січня 1936 року в родині Моріса Роша, 4-го барона Фермоя (друга короля Георга VI) та його дружини Рут Гілл (була фрейліною та близькою подругою королеви Єлизавети II). Вона стала другою дитиною та другою дочкою (після неї народився син Едмунд).

Френсіс Рут Рош — мама принцеси Діани та Джон Спенсер / Фото: Getty Images

1 червня 1954 року 18-річна Френсіс стала дружиною Джона Спенсера, віконта Елторпа, сина та спадкоємця 7-го графа Спенсера. Вінчання выдбулося у Вестмінстерському абатстві, причому на церемонії були присутні королева Єлизавета ІІ з чоловіком принцом Філіпом. 18-річна Френсіс стала наймолодшою нареченою в абатстві після 1893 року.

Френсіс Рут Рош — мама принцеси Діани та Джон Спенсер / Фото: Getty Images

Френсіс прожила часом складне та насичене життя.

Френсіс Рут Рош — мама принцеси Діани та Джон Спенсер / Фото: Getty Images

Як пише Daily Mail, Джон Спенсер був зовні ввічливим і доброзичливим, але насправді виявився грубим тираном, який любив випивати. До того ж, він дуже хотів, щоб його дружина народила йому спадкоємця, а це не виходило. Дитина мала продовжити прізвище Спенсер і успадкувати сімейнийні статки, але це виявилося непростим завданням.

Френсіс народжувала лише дівчаток

Френсіс народила свою першу дитину — леді Сару Спенсер 1955 року, а 1957 року у неї народилася ще одна дочка, леді Джейн Спенсер.

Принц Чарльз та леді Сара Спенсер / Фото: Getty Images

Щоб народилася дитина чоловічої статі, Джон змусив Френсіс шість разів завагітніти. З шести лише чотири вагітності було виношені. До народження леді Діани Френсіс народила хлопчика, який, на жаль, помер за кілька годин після народження. Кажуть, Джон Спенсер не дозволив Френсіс побачити немовля, яке також назвали Джоном. Вона дізналася лише через роки, що він народився з "великим пороком розвитку".

Джон, граф Спенсер та Френсіс Рут Рош — батьки принцеси Діани / Фото: Getty Images

Приблизно через 18 місяців народилася Діана, але, незважаючи на це, в сім'ї Спенсерів панувало велике розчарування через те, що "нова дитина не була довгоочікуваним спадкоємцем чоловічої статі", — писав Ендрю Мортон у своїй книжці "Діана. Справжня історія з її вуст".

Що не так з матір'ю

Через те, що Френсіс народжувала лише дівчаток, старші родичі Джона Спенсера вимагали відповіді на запитання, що не так з матір'ю і чому вона народжує тільки дочок.

Коли їй було 23 роки Френсіс зазнала "інтимних тестів" у клініках на Гарлі-стріт у Лондоні, щоб діагностувати проблему, що вона вважала "принизливим і несправедливим". На той час ще не було відомо, що чоловіки насправді визначають стать майбутньої дитини.

Френсіс Рут Рош та Джон Спенсер — батьки принцеси Діани / Фото: Instagram Чарльза Спенсера

Довгоочікуваний спадкоємець Спенсер

Зрештою Френсіс подарувала сім'ї Спенсерів довгоочікуваного спадкоємця чоловічої статі, і 20 травня 1964 року на світ з'явився Чарльз — нині дев'ятий граф Спенсер.

Незважаючи на те, що тепер у пари була сім'я, про яку вони мріяли, їхній шлюб розпався після того, як Френсіс закохалася в магната, що виробляє шпалери, Пітера Шанда Кідда.

Чарльз Спенсер зі своєю сестрою принцесою Діаною та їхньою матір'ю Френсіс / Фото: Instagram Чарльза Спенсера

1969 року Френсіс і Джон офіційно розлучилися. Дітей суд залишив із батьком. Френсіс невдовзі після цього вийшла за Кідда. Подружжя жило на шотландському острові Сейл, де купили будинок, у Лондоні та в Австралії. Джон Спенсер 1975 році успадкував графський титул, а 1976 теж одружився.

У цій статті ми розповідали, як мати принцеси Діани покинула дітей заради нового коханця і в результаті помирала на самоті. У Френсіс розвинулася хвороба Паркінсона та рак мозку, і вона померла у віці 68 років 3 червня 2004 року у своєму будинку в Шотландії.

Френсіс Рут Рош — мама принцеси Діани / Фото: Getty Images

На її похороні 10 червня були присутні її онуки принц Вільям і принц Гаррі.

Принци Вільям і Гаррі зі своєю кузиною Лорою Феллоуз на похороні своєї бабусі Френсіс Шанд-Кідд у соборі Святого Колумби / Фото: Getty Images

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