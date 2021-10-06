Гарна навіть у мішку з-під картоплі: маловідома фотосесія Мерілін Монро, яка вас здивує

Вона була справжньою зіркою, адже змогла показати свою неймовірність навіть у такому вбранні.

Кар'єра Мерілін Монро була не дуже довгою, але все ж ця красива дівчина встигла знятися не лише в десятках фільмів, але і в безлічі фотосесій. Серед робіт Мерілін можна зустріти і знімання в купальниках, ню-портрети, і фотосесії в розкішних сукнях, але найбільше дивує одне незвичайне і чомусь маловідоме знімання 1951 року.

Тоді 24-річна Монро позувала для Ерла Тайзена, фотографа журналу Look, в мішку з-під картоплі. Чому молода зірка кіно одягла таке вбрання, існує кілька версій.

Одна з історій свідчить, що Монро піддалася критиці через провокаційну червону сукню, в якій вона з'явилася на вечірці, яка відбувалася в готелі Beverly Hills. Вбрання мало глибоке декольте, що викликало обурення у журналістки, яка теж була присутня на тій вечірці. Нібито жінка назвала Монро "дешевою і вульгарною", а також сказала, що акторка мала б ліпший вигляд у мішку з-під картоплі, ніж в цьому вбранні.

Мерилін Монро / Getty Images

Ситуація спонукала студію Twentieth Century Fox, на яку працювала Монро, скористатися цією історією і організувати фотосесію, в якій молода акторка дійсно позувала в мішку з-під картоплі. Швидше за все, в цьому разі вбрання було зшите художником з костюмів Вільямом Травіллом, який також створив для Монро її культові образи в восьми фільмах, включно з рожевою атласною сукнею у фільмі "Джентльмени віддають перевагу білявкам" і розвіювану білу сукню в фільмі "Сверблячка сьомого року".

Друга версія історії говорить, що хтось (невідомо хто) сказав, що Монро була б чудовою навіть в мішку з-під картоплі. Після такого коментаря студія Twentieth Century Fox вирішила організувати фотосесію, щоб довести, що це правда.

Мерилін Монро / Getty Images

Хай там як, сукня з мішковини мала чудовий вигляд на акторці, і вона в будь-якому разі вийшла із ситуації переможницею, зважившись на таке знімання, адже фото в цьому образі були у всіх газетах країни. Саме вбрання було досить коротким, з написами Idaho potato (картопля Айдахо) і торочкою. Образ зірка доповнила кольє, укладанням, червоною помадою і босоніжками на платформі.

А ось, що стосується фермера з Айдахо, у мішку з-під картоплі якого позувала Монро, так після цього знімання його продажі чудово виросли. На знак подяки за таку рекламу фермер надіслав акторці мішок картоплі у подарунок. Але сама Мерілін розповідала потім, що картоплю на студії просто розтягнула її команда, а їй самій нічого не дісталося.

Мерилін Монро / Getty Images

Також цей образ голлівудської білявки залишив свій відбиток і в моді. 2012 року дизайнери Доменіко Дольче і Стефано Габбана явно надихнулися образом Монро, коли створювали свою весняно-літню колекцію на 2013 рік. Кілька моделей під час показу продемонстрували саме сукні, що дуже нагадували вбрання Мерілін. Хоча самі дизайнери заявили, що надихалися Сицилією.

Показ Dolce & Gabbana, колекція весна-літо 2013 / Getty Images

Показ Dolce & Gabbana, колекція весна-літо 2013 / Getty Images

Показ Dolce & Gabbana, колекція весна-літо 2013 / Getty Images

Читайте також:

Найвідоміша "гола" сукня: історія відвертого вбрання Мерілін Монро

У корсеті танцівниці і на рожевому слоні: історія рідкісних архівних фото Мерілін Монро

Мерілін Монро в купальниках: згадуємо, якою була знаменита акторка

Мерілін Монро — зірка Голлівуду (25 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання