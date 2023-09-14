Гаррі проти королівської родини: найгучніші скандали "запасного" принца

Принц Гаррі довгі 34 роки жив у королівській сім'ї і, як кажуть, зовсім не тужив. Він користувався всіма її благами та перевагами, навчався у найкращих навчальних закладах, гуляв, бешкетував і веселився і все його начебто влаштовувало, доки він не зустрів Меган Маркл.

Вони почали зустрічатися 2016 року, через рік оголосили про свої заручини, а ще через рік зіграли розкішне королівське весілля. Тоді ніхто з королівських шанувальників ще навіть не підозрював, що одного дня принц заявить, що змушений залишити рідну країну та дім, щоб врятувати свою дружину та свою родину.

Меган і Гаррі в день заручин / Фото: Associated Press

У січні 2020 року, через два роки після весілля і рік після народження первістка – принца Арчі – Гаррі та Меган офіційно оголосили, що залишають посаду членів королівської родини, що працюють і хочуть жити незалежним життям. Від того часу їхні стосунки з сім'єю та так званою Фірмою залишаються дуже натягнутими. А покійна бабуся Гаррі – королева Єлизавета II – так і не дочекалася моменту їхнього повернення до сім'ї, хоча дуже цього прагнула.

Принц Гаррі розповів про нагромаджені образи на свою сім'ю вперше в інтерв'ю Опрі Вінфрі. А потім випустив скандальну книжку своїх мемуарів, у яких ще раз розклав усе "по поличках". Отже, розберемося, в чому принц звинувачує своїх королівських родичів.

Звинувачення у відсутності підтримки

Принц Гаррі з братом Вільямом та батьком Чарльзом / Фото: Getty Images

Незважаючи на те, що члени королівської сім'ї, здавалося б, мають найкращий штат співробітників, Гаррі стверджує, що йому не надали належної психологічної підтримки, коли померла його мама принцеса Діана, а також коли він повернувся зі служби з Афганістану. Хоча Гаррі зізнався, що його старший брат Вільям радив йому поговорити з терапевтом на цю тему, він все ж таки стверджує, що не відчував належної підтримки. Коли Діана померла, принцові Гаррі було майже 13. Складний підлітковий вік. А королівська сім'я ніколи не вирізнялася своєю емпатією, живучи за правилом: "Ніколи не скаржся, ніколи не пояснюй". Принц Гаррі не вписувався в цю догму.

Принцеса Діана з синами Вільямом та Гаррі / Фото: Getty Images

У своїй автобіографії "Запасний", опублікованій у січні 2023 року, Гаррі розповів, що його батько Чарльз навіть не обійняв його, щоб втішити, коли йому розповіли, що сталося з матір'ю.

"Тато не обійняв мене. Він не вмів виявляти емоції в нормальних обставинах, як можна було очікувати, що він виявить їх у такій кризі?" — написав він у своїй книжці. Вже набагато пізніше, коли Гаррі було за двадцять років, він почав працювати з психологом, опрацьовуючи цей досвід.

Конфлікт Гаррі із пресою та папараці

На репортерів принц був злий ще від моменту смерті матері Діани, яка загинула, як відомо, коли за нею гналися фотографи в паризькому тунелі під мостом Альма. Принц Гаррі не просто недолюблював ЗМІ через те, що ті постійно лізли в його життя і провокували його на скандальні вчинки в молодості. Він у своїй книжці заявив, що деякі члени королівської сім'ї були співучасниками того, що особисті історії сім'ї зливались у пресу.

Принц Гаррі та королева Камілла / Фото: Associated Press

"Ці певні учасники вирішили лягти в ліжко з дияволом, чи не так? — щоб реабілітувати свій імідж. Якщо вам потрібно це зробити або ви хочете це зробити, ви вирішите це зробити — ну це вибір. Це залежить від вас. Але в той момент, коли ця реабілітація станеться на шкоду іншим — мені, іншим учасникам моєї родини — ось де я проводжу межу", — написав герцог. Натякав він таким чином на королеву Каміллу, другу дружину свого батька Чарльза та її "імідж". За нею, нагадаємо, багато років закріпився шлейф жінки-коханки, яка розбила сім'ю Чарльза та Діани. І хоча це зовсім не так, у принца Гаррі явно залишилася на Каміллу якась особиста ворожість і образа.

Критика його дружини Меган Маркл

Принц відверто заявляв, що сім'я не могла повірити, що на нього звернула увагу така розумна і красива жінка як Меган. І справді, американська акторка змішаної раси зуміла дати принцу Гаррі всю ту любов і підтримку, якої він не отримав від своєї родини, а натомість отримала титул, славу і, як наслідок, багатомільйонні контракти після повернення до свого звичного життя в США.

Меган та Гаррі з членами королівської родини / Фото: Associated Press

Гаррі розповідав, що його брат принц Вільям не підтримав його вибір і ставив під сумнів те, що Меган стане гідною кандидатурою за дружину Гаррі. Герцог і герцогиня Сассекські також заявили, що Фірма була вкрай марна і нехтувала її проблемами психічного здоров'я, особливо, коли вона відчувала схильність до самогубства, коли була вагітна первістком принцом Арчі. Гаррі, звичайно, не міг допустити, щоб його дружина страждала, тому через вісім місяців після народження сина вони вирішили виїхати з Лондона, спочатку до Канади, а потім і до США. У своєму документальному фільмі для Netflix подружжя детальніше розповіло про цей непростий шлях.

Расизм у королівській сім'ї

Ще в інтерв'ю Опрі пара розповіла, що один зі старших членів сім'ї цікавився кольором шкіри сина пари, коли Меган була ним вагітна. Публічно Сасекські не назвали ім'я людини, яка це говорила, але підтвердили, що це була не королева Єлизавета II і не принц Філіп. Пізніше Гаррі заявив, що ніколи відкрито не звинувачував членів королівської родини в расизмі, але сказав, що вони більше винні у "несвідомій упередженості".

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

У королівській сім'ї, звичайно, це ніяк не коментували, але Єлизавета II зробила стриману заяву з формулюванням: "Незважаючи на те, що деякі спогади можуть різнитися, до них ставляться дуже серйозно, і сім'я обговорюватиме їх у приватному порядку". Пізніше стало відомо, що авторкою цієї фрази була принцеса Уельська Кейт.

Кейт та Меган / Фото: Associated Press

Меган і Кейт посварилися ще на весіллі Сассекських через те, що не могли домовитися. Предметом суперечки стали колготки для дочки Кейт – принцеси Шарлотти. Меган хотіла, щоб дівчатка-квіткарки на її весіллі були без колгот, а Кейт стверджувала протилежне. Скандал дійшов до того, що жінки розплакалися.

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