Герцогиня Единбурзька Софі: десять фактів про улюблену невістку королеви Єлизавети II

Герцогиня Единбурзька Софі святкує сьогодні свій 60-річний ювілей. Вже понад 25 років Софі є членом британської королівської родини. Розповідаємо сьогодні цікаві факти із її біографії.

1. Софі народилася 20 січня 1965 року в Оксфорді. Її батько Крістофер управляв імпортно-експортним бізнесом, який продавав автомобільні шини до Угорщини, а її мати Мері працювала менеджеркою в банку.

Герцогиня Софі / Фото: Associated Press

2. Софі закінчила коледж West Kent, деякий час підробляла в барі, пізніше влаштувалася прессекретаркою на Capital Radio (лондонська популярна музична станція) і була консьєржем на зимовому спортивному курорті в Швейцарії, де познайомилася з австралійським інструктором з лиж і поїхала за ним до Австралії.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Associated Press

3. Коли ці стосунки закінчилися, Ріс-Джонс повернулася до Лондона і почала працювати в компанії зі зв'язків із громадськістю Maclaurin Communication and Media. 1996 року разом з діловим партнером Мюрреєм Гаркіним вона заснувала компанію зі зв'язків з громадськістю RJ H. Під час заручин із принцом Едуардом Ріс-Джонс ясно дала зрозуміти, що має намір продовжити свою кар'єру після заміжжя.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Associated Press

4. 1987 року, коли Софі ще працювала на Capital Radio, вона вперше зустрілася з принцом Едвардом. На той час принц перебував у стосунках із подругою Софі. Їхня наступна зустріч відбулася за шість років і стала доленосною.

5. 1993 року, коли Софі очолювала рекламну кампанію благодійного заходу Prince Edward Summer Challenge, вони з принцом зустрілися знову і більше не розлучалися. І незабаром після цього Софі і Едвард мали перше побачення в Букінгемському палаці.

Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард / Фото: Associated Press

6. Вони зустрічалися шість років, перш ніж принц Едвард освідчився Софі. Це сталося у грудні 1998 року під час відпочинку пари на Багамах. Офіційно про заручини було оголошено палацом 1999 року.

Софі та принц Едвард у день свого весілля — 19 червня 1999 року у Віндзорі / Фото: Getty Images

7. Весілля Софі та принца Едварда відбулося 19 червня 1999 року. Хоча пара наполягала на тому, що це була виключно сімейна подія, на весіллі у каплиці Святого Георгія у Віндзорі була присутня вся королівська родина і воно транслювалося по телевізору (подивилося його 200 мільйонів глядачів у всьому світі). У шлюбі у пари народилася дочка – леді Луїза та син Джеймс.

Герцогиня Единбурзька Софі з чоловіком Едвардом та дітьми Луїзою та Джеймсом / Фото: Associated Press

8. Весільну сукню Софі було розроблено Самантою Кесвік, вона складалася з шовкової органзи, прикрашеної 325 000 кристалів та перлів. Її голову вінчала тіара Anthemion і була надана нареченій королевою Єлизаветою II.

9. У день їхнього весілля принц Едвард отримав титул графа Уессекського з додатковим титулом віконта Северна (тепер належить його синові), а Софі стала графинею Вессекською. Ці титули пара носила до 2023 року до того моменту, як король Чарльз III не надав братові титул герцога Единбурзького (за бажанням їхнього покійного батька принца Філіпа, який раніше мав цей титул).

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Associated Press

10. Герцогиня Софі була улюбленою невісткою покійної королеви Єлизавети II. Вважалося, що королева бачила в Софі швидше за дочку, ніж невістку, вони часто зустрічалися на чаюваннях і любили проводити недільні вечори у Віндзорському замку. Обидві мали схожі інтереси – любов до військових фільмів та історичних документалок.

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