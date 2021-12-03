Герцогиня Меган Сасекська: 7 стильних виходів року, що минає

Рік видався дуже насиченим на події для подружжя Сассекських, але публічних виходів Меган Маркл було насправді не так багато.

Найяскравішим був вихід у червоній сукні від Carolina Herrera, з відвертим декольте та шлейфом. Герцогиня Сассекська приєдналася до свого чоловіка принца Гаррі на галаконцерті та церемонії Salute to Freedom у середу, 10 листопада, у Нью-Йорку. Саме тоді вона з'явилася на публіці в цьому вбранні, про яке потім ще довго говорили. Переважно обговорювали, що сукню Меган підібрала на розмір менше, а виріз на декольте був аж занадто для заходу, де шанували військових.

Меган Маркл та принц Гаррі / Associated Press

Цього року Меган і принц Гаррі здійснили першу спільну офіційну поїздку до Нью-Йорка, яку у ЗМІ назвали "не королівським туром пари". Там у Сассексів було кілька ділових зустрічей, і вони відвідали фестиваль Global Citizen Live в Центральному парку.

Пара відвідала штаб-квартиру ООН у Нью-Йорку. На цю зустріч герцогиня Сассекська прибула у кавовій блузці та штанях з високою талією поверх яких одягла пальто Max Mara. Волосся Меган зібрала в низький пучок, одягла захисну маску чорного кольору та зробила макіяж. Було видно, що після народження доньки в свою ідеальну вагу Меган ще не прийшла, але гардероб підбирає такий, щоб не робити акцент на зайвих кілограмах.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Associated Press

Також читайте Герцогиня Сассекська показала нове фото сина Арчі

Також Меган сама відвідала тоді початкову школу у Гарлемі, де прочитала другокласникам свою книжку "Лавка". Для виходу герцогиня підібрала монохромне вбрання кольору марсала від бренду Loro Piana та туфлі-човники Manolo Blahnik. Зокрема її лук складалася з оверсайз кардигану, широких штанів та кофти. За цей лук Маркл теж дісталося, її критикували, що в школу, де навчаються діти з не дуже забезпечених сімей, вона приїхала в дуже дорогому вбранні. А ще писали, що Меган повторила образ Мішель Обами з інавгурації президента Джо Байдена.

Герцог та герцогиня Сассекські / Getty Images

На сцені під час концерту (цього року фестиваль був присвячений вакцинації від COVID-19,) герцогиня з'явилася у молочно-білій мінісукні з квітковою аплікацією та короткими рукавами від Valentino. Варіант міні був обраний явно не випадково, Меган хотіла підкреслити свої стрункі ноги.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Associated Press

А до сукні підібрала темне пальто та сумку Lady Dior, одну з улюблених моделей принцеси Діани, названу на її честь.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Getty Images

У цій же поїздці, яка стала найбільш насиченою за цей рік для пари, Меган сяяла у чорній сукні-міді та пальті кольору камел. Стриманий лук герцогиня доповнила бежевою сумкою та чорними туфлями-човниками, і одягла сонцезахисні окуляри, які захищали швидше від спалахів папараці. Переїхавши до США Меган і Гаррі хотіли приватності, але їхня популярність неймовірно злетіла. І там, де в Лондоні папараці занадто дратували Меган, у Нью-Йорку вона цілком комфортно почувалася перед їхніми об'єктивами.

Герцог та герцогиня Сассекські / Getty Images

А ще нам запам'ятався її Total black look теж із цієї ж поїздки.

Герцог та герцогиня Сассекські / Getty Images

Також читайте Герцогиня Сассекська показала нове фото сина Арчі

І, звичайно, найголовніша поява пари на публіці цьогоріч була під час знімань інтерв'ю в Опри Вінфрі. Наговорили вони там багато, але крім усього іншого, і вбрання Меган обговорювали не один день. Меган приїхала на знімання у шовковій чорній сукні з білим візерунком та V-подібним декольте від Giorgio Armani та туфлях від Aquazzura. Замість класичного макіяжу в приглушених відтінках вона навмисне підкреслила очі, зробивши насичений смокі-айс, а чорне волосся зібрала в пучок, залишивши кілька локонів спереду. У Мережі відразу ж порівняли цей образ герцогині Сассекської з образом Волліс Сімпсон (дружини короля Едуарда VIII, який зрікся трону) на портреті, датованому 1936 роком, де дружина короля також зображена в чорній сукні з білим принтом і схожою зачіскою. Збіг? Не думаємо.

Меган і Гаррі у Опри Вінфрі / Getty Images

Читайте також: