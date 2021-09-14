Голлівудська діва і княгиня Монако: історія життя і кохання Грейс Келлі

Історія Грейс Келлі схожа на казку, але з трагічним завершенням.

Вона про те, як дівчинка з простої сім'ї, яку батьки вважали ледь не "гидким каченям", змогла стати голлівудською зіркою, а після відмовилася від успішної кар'єри в кіно, про яку завжди мріяла, заради стосунків з князем Монако Реньє III, ставши його дружиною і новою княгинею Монако. Сьогодні, в день смерті Грейс Келлі, згадуємо її історію життя і кохання.

Грейс Келлі / Associated Press

Дитинство і юність

Грейс Келлі народилася у Філадельфії, штат Пенсильванія, в США в багатій і впливовій сім'ї і стала третьою, але не найулюбленішою дитиною своїх батьків Джека Келлі (в минулому олімпійського чемпіона з академічного веслування) і Маргарет Маєр (колишньої фотомоделі і домогосподарки). У Грейс була старша сестра Пеггі і брат Джон, а також молодша — Лізанна. Особливо батьки опікали спортсменку Пеггі і сина Джона, який пішов стопами батька і захопився веслуванням. Грейс же зовсім не захоплював спорт, з юних років вона проявляла інтерес до акторства. Грейс отримала сувору католицьку освіту і вперше вийшла на сцену в шестирічному віці в театралізованій різдвяній виставі, зігравши роль Діви Марії. В 12 років дівчинка зіграла головну роль у п'єсі "Не годуйте тварин". Під час навчання в приватній школі Стівенса Келлі брала участь в різних драматичних і танцювальних постановках. Батьки не поділяли захоплення доньки від акторства і не підтримували її. І, можливо, доля Грейс склалася б інакше, але після закінчення школи дівчина не вступила до Коледжу Беннінгтона і ухвалила рішення їхати до Нью-Йорка, щоб втілити свою мрію в життя. Батьки були незадоволені її рішенням, а тато казав, що Грейс поводиться "нітрохи не краще за вуличну повію".

Нью-Йорк і початок зіркового шляху

Грейс Келлі / Associated Press

Був 1949 рік, коли Грейс Келлі пройшла прослуховування в Американську академію драматичних мистецтв у Нью-Йорку. На прослуховуванні Грейс показувала сцену з "Факелоносців" свого дядька Джорджа Келлі, завдяки його впливу, 19-річну Грейс зарахували на навчання, незважаючи на те, що академія вже завершила приймання студентів. Під час навчання Грейс пробувалася на величезну кількість ролей, але їй пропонували лише зніматися в рекламі. Вона трохи грала на Бродвеї в п'єсі Стріндберга "Батько". 1951 року її запросили на епізодичну роль у фільм "14 годин", 1952-го вона знялася у вестерні "Рівно опівдні" з популярним в ті роки Гері Купером, який був її партнером на майданчику. 1953 року Келлі зіграла в "Могамбо" і за цю роботу була висунута на премію "Оскар" як найкраща акторка другого плану. Нагороду вона не здобула, але фільм був успішний, мав хороші касові збори, а сама акторка отримала "Золотого глобуса". Свій "Оскар" Грейс отримала 1954 року за головну роль у фільмі "Сільська дівчина".

Про неї почали говорити критики, її стали помічати режисери. Одним із них був Альфред Гічкок, згодом Келлі знялася в трьох його фільмах і здобула славу найкрасивішої і найбільш касової акторки свого часу. Два фільми Гічкока "У разі вбивства набирайте "М"" (1954) і "Вікно у двір" (1954) — називають його найкращими роботами. А під час знімань його фільму "Спіймати злодія", які саме відбувалися на французькій Рив'єрі, Грейс Келлі вперше зустрілася зі своїм майбутнім чоловіком — князем Монако Реньє III.

Невипадкова зустріч

Грейс Келлі і князь Реньє III / Associated Press

Їхня зустріч була запланована, адже тоді 1955 року Грейс Келлі якраз очолювала американську делегацію на Каннському кінофестивалі. Уже тоді ім'я Грейс Келлі знали всі, акторка якраз отримала "Оскар", не дивно, що познайомитися із зіркою в Каннах хотіли всі, серед них був і князь Реньє III.Того дня в розкладі Грейс Келлі значилася зустріч з князем Монако, але акторка, скажемо прямо, не дуже то й хотіла на неї йти. Разом їх повинні були фотографувати для журналу Paris Match. Як би Грейс не хотіла викреслити цю зустріч зі свого розкладу, їй довелося їхати до палацу.

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Кажуть, Реньє III був зачарований, побачивши, як акторка в кімнаті репетирувала перед дзеркалом реверанс для нього. Йому було 32, він був неодружений і підшукував підхожу пасію для шлюбу. Грейс Келлі, як ніхто інший, ідеально підходила на роль майбутньої княгині Монако. Можна сказати, що їхній шлюб якоюсь мірою був "за розрахунком", а не тільки "через кохання". Ні, симпатія між ними, безумовно, була, але Реньє III давно шукав жінку, яка б допомогла йому залучити до Монако інвестиції і могла б стати його обличчям. Друг князя, суднобудівний магнат Аристотель Онассіс, першим запропонував ідею одружитися з голлівудською зіркою, і на цю роль розглядали іншу блондинку Мерилін Монро. Але потім Реньє зустрів Грейс Келлі.

Грейс Келлі і князь Реньє III з батьками актриси в день заручин / Associated Press

Період залицянь тривав недовго, на різдво 1955 року Реньє III освідчився. У січні 1956-го пара вирушила до США до батьків Грейс, юна акторка дуже дослухалася до думки свого батька Джека Келлі. До Реньє III їй вже освідчувалися чоловіки, але всіх кандидатів "забраковував" батько дівчини. Князь Монако це "випробування на міцність" пройшов, і Джек Келлі дав свою згоду на шлюб.

Перша каблучка Грейс Келлі / Associated Press

Реньє III подарував майбутній дружині дві каблучки: першу — трохи старомодну, з дрібними діамантами та рубінами, що пасували під колір прапора Монако. А через кілька тижнів подарував другу — розкішну від Cartier з діамантом смарагдового огранювання вагою 10,47 карата. Грейс була вражена, не знімала каблучку навіть на зніманнях свого останнього фільму "Вище товариство". Згодом за життя Келлі часто отримувала прикраси від Cartier, це був її улюблений ювелірний бренд. Пізніше багато хто буде говорити, що Грейс Келлі пожертвувала заради Реньє III кар'єрою акторки, що було абсолютною істиною, адже князь поставив їй умову, вступаючи в цей союз, вона не зможе більше зніматися в кіно. Але тоді на початку квітня 1956 року голлівудська суперзірка приїхала до Монако щаслива і сповнена надій ...

Грейс Келлі і князь Реньє III / Associated Press

Весілля і діти

18 квітня 1956 року відбулася цивільна церемонія одруження Грейс і Реньє, а 19 квітня вони обвінчалися в Свято-Миколаївському соборі. Реньє був одягнений у військову форму власного дизайну, а Грейс йшла до вівтаря в мереживній сукні, авторкою якої стала Гелен Роуз — художниця з костюмів кінокомпанії Metro Goldwyn Mayer. Саме вона створювала костюми для героїнь Келлі в кіно, тому акторка прийняла це вбрання як весільний подарунок із задоволенням. На створення весільної сукні пішло 18 метрів шовку, 23 метри шовкової тафти, 90 метрів шовкового тюлю і понад 270 метрів валансьєнського мережива. Вбрання складалося з трьох спідниць, а спереду застібалося на 30 ґудзиків. Голову нареченої прикрашала "джульєтка" — головний убір, пошитий з мережива, до неї кріпилася фата, розшита квітами і птахами, що символізують закоханих. Весільні туфлі створив Девід Евінс, а весільний букет нареченої був з улюблених нею конвалій.

Грейс Келлі і князь Реньє III в день весілля / Associated Press

Близько 50 мільйонів доларів було витрачено на це, як тоді говорили "весілля століття". Велику частину витрат покрила кіностудія MGM, яка співпрацювала з Грейс, саме вона отримала право транслювати церемонію в обмін на розрив контракту з Келлі. Весілля дивилися понад 30 мільйонів людей у всьому світі. Після урочистості молодята вирушили в подорож Середземним морем на власній яхті.

Весільна сукня Грейс Келлі / Associated Press

Грейс — зразкова, але нещасна принцеса

У шлюбі у Грейс і Реньє III народилося троє дітей. Через кілька років виявилося, що чоловік і жінка занадто різні, і багатьом стало очевидно, що їхній шлюб тримався аж ніяк не на коханні, а на взаємній повазі до статусів, в яких кожен із них перебував. Княгиня Грейс була ідеальною принцесою: завжди мала бездоганний вигляд, відвідувала всі протокольні заходи, займалася благодійністю і виховувала дітей — сина Альбера (відомого нині князя Альбера II) і двох дочок — принцесу Кароліну і принцесу Стефанію.

Грейс Келлі з дітьми / Associated Press

Дуже скоро Келлі зрозуміла, що життя в Монако схоже на життя в золотій клітці, де немає місця особистому щастю. Подейкували, що у Келлі було багато коханців на стороні і все менше спільних інтересів з власним чоловіком. Однак про розлучення ніколи не йшлося. Ніхто не знає, як би тривало їхнє життя далі, якби не трагічна аварія.

Загибель княгині Грейс

13 вересня 1982 року Грейс Келлі потрапила в автокатастрофу, не впоравшись з керуванням автомобіля, за кермом якого перебувала. Її машина зірвалася з крутого повороту і впала на схил гори.

Грейс Келлі / Associated Press

У цей момент в автомобілі разом із Келлі перебувала її молодша дочка Стефанія, яка дивом залишилася живою. Як і у випадку з принцесою Діаною, княгиню Монако витягували з автомобіля ще живою. Вона померла наступного дня в госпіталі, так і не прийшовши до тями. Через три роки госпіталь перейменували в Лікарняний центр княгині Грейс. За версією професора Жана Шателана, головного хірурга госпіталю Монако, де померла Грейс Келлі, перед аварією вона перенесла інсульт.

Поховали Грейс Келлі 18 вересня 1982 року в сімейному склепі Грімальді після реквієму в Соборі Святого Миколая в Монако. Похорон Келлі дивилися на телебаченні 100 мільйонів глядачів у всьому світі. Її чоловік князь Реньє III до самої своєї смерті залишився вдівцем, він помер 2005 року після тривалої хвороби.

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Княгиня Монако Грейс Келлі (15 фото)

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