Головна пісня Девіда Бові: про що космічна балада Space Oddity та як її створили

Кожен музикант мріє написати хіт, який співатимуть десятиліттями й асоціюватимуть саме з його ім'ям, але не кожному це вдається. Звичайно ж, мріяв про це і 22 річний британський музикант Девід Бові, який писав пісні, але ніяк не міг пробитися у світі музики, де на той момент панували The Beatles і The Rolling Stones. Звукозаписні компанії вкладали в нього сотні тисяч фунтів, але жодна з його пісень не ставала хітом.

Тому молодий і сповнений творчого ентузіазму Бові перепробував все, що міг: театр, образотворче мистецтво й експериментував з музикою. Але 1969 рік став для нього переломним — у цей період відбувся реліз його пісні Space Oddity (Дивний випадок в космосі), яка прославила його і в кінцевому підсумку стала визнаною класикою. Хоч сталося це й не одразу.

Девід Бові / Фото: Getty Images

Написав він цю композицію 1968 року, надихнувшись фантастичним фільмом Стенлі Кубрика "Космічна одіссея 2001 року", який неодноразово переглядав у лондонському кінотеатрі Cinerama. Якось, дивлячись картину втретє, неабияк накурений музикант вирішив написати пісню про космонавта.

У Space Oddity Бові розповів сумну історію про вигаданого астронавта на ім'я майор Том. Його виліт і початок операції відбуваються успішно, але потім майор втрачає контакт із центром управління і залишається загубленим у відкритому космосі. Перебуваючи в безмежному вакуумі, він дрейфує у своїй "жерстяній банці високо над світом", благаючи наземну службу управління сказати його дружині, що він її дуже любить, адже розуміє, що більше ніколи не побачить.

"Tell my wife I love her very much, she knows".

Сам того не підозрюючи, музикант написав гімн освоєння космосу. Хоча спочатку цього не планував. Але звукозаписна компанія, з якою тоді він співпрацював, дивилася далеко вперед, бо вирішила випустити пісню в маси через рік, за кілька днів до запуску косічного корабля "Аполлон-11", який на чолі з Нілом Армстронгом вперше в історії здійснив посадку на Місяці. І їхній план спрацював — пісня отримала дикий успіх, хоч і не одразу. Самому Бові така комерціалізація його пісні була не дуже до душі.

В результаті пісню встигли помітити співробітники BBC, які вирішили озвучувати нею репортажі про "Аполлона 11", попри лякаючий і абсолютно непозитивний текст цієї пісні та меланхолійну мелодію. Сам музикант навіть якось говорив, що, напевно, працівники каналу і не слухали її особливо перед тим, як запустити в ефір.

"Це було знято британським телебаченням і використовувалося в якості фонової музики для самої посадки. Я впевнений, що вони дійсно взагалі не слухали текст", — сказав він. "Звичайно, я був дуже радий, що вони це зробили. Очевидно, якийсь офіційний представник BBC сказав:" Добре, космічна пісня, майор Том, бла-бла-бла, буде здорово". Але ніхто не наважився сказати цьому продюсеру: "Гм, але він застряг в космосі, сер", — сміявся в одному з інтерв'ю музикант, згадуючи той час.

В результаті такої реклами на телебаченні Space Oddity стала першим синглом Бові, що потрапив у чарти Великої Британії. А 1970 року вона отримала спеціальну премію Ivor Novello за оригінальність.

Однак сам Бові героя своєї пісні не романтизував, хоч він, звісно ж, і поклав початок його новаторській музиці й відкрив світові.

Також Space Oddity залишається однією з тих композицій, на які дуже часто створюють кавери. Найпопулярнішим з усіх численних виконань став кавер канадського астронавта Кріса Хедфілда, який 2013 року виконав Space Oddity на борту Міжнародної космічної станції і зняв кліп. Таким чином пісня Бові є першою композицією, на яку зняли кліп у космосі.

Далі було не менш цікаво, адже 2018 року Space Oddity та ще одна пісня Бові Life on Mars? звучали під час запуску ракети-носія Falcon Heavy компанії SpaceX. Як корисний вантаж ракети було використано особистий електромобіль власника компанії, Ілона Маска, червоний Tesla Roadster, за кермом якого сидів манекен на ім'я Starman — своє він отримав на честь ще однієї пісні музиканта.

Цього року Space Oddity виповнився 51 рік і вона продовжує бути улюбленою піснею багатьох. І навіть після смерті автора 2016 року від раку, Space Oddity залишається найпродаванішим його синглом і фірмовою піснею.

Девід Бові / Фото: Getty Images

