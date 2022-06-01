Головні чоловіки в житті Мерілін Монро

Про цю жінку мріяли всі чоловіки світу, але говорити, що вона була щаслива в особистому житті, було б необачно: з чоловіками їй категорично не щастило. Ось вже дійсно, не народись красивою.

Сьогодні, 1 червня, день народження у однієї з найкрасивіших найбажаніших жінок всіх часів - Мерілін Монро.

Джим Догерті

Мерилін Монро і Джим Догерті / Фото: Getty Images

Джим Догерті – перший чоловік Мерилін, тоді ще – Норми Джин Бейкер. Заміж за працівника авіабудівного заводу вона вийшла незабаром після свого шістнадцятиріччя: реєстрація шлюбу відбулася 19 червня 1942 року. Швидше за все, Монро не кохала Джима, але заміжжя давало їй можливість не повертатися в притулок для сиріт, в якому вона опинилася після того, як її кинули названі батьки. "У своєму першому шлюбі я не страждала, – згадувала згодом Мерілін, – але і щасливою не була. Ми з чоловіком могли довго не розмовляти. І не тому, що посварилися, просто нам нічого було сказати одне одному. Чесно кажучи, з ним я вмирала від нудьги". Що до самого Догерті, то він стверджував, що у них з Монро було справжнє кохання, але їхні взаємини зруйнували мрії його дружини про славу: тільки-но Мерилін почала працювати моделлю, вони з Джимом розлучилися.

Говард Г'юз

Говард Г'юз / Фото: Getty Images

Велелюбний мільярдер побачив Мерилін на обкладинці журналу Life і захотів дістати зірку в свою колекцію, в якій на той час вже були Ава Гарднер, Кетрін Гепберн, Джейн Рассел, Лана Тернер, Бетт Девіс, Рита Гейворт, Джанет Лі і багато інших, менш відомих красунь. Можливо, це збіг, але саме після побачення Мерилін з Г'юзом, яке минуло в його особняку в Палм-Спрінгс, їй запропонували перший контракт в кіно і вона початку свого сходження вгору кар'єрними сходами.

Джо Ді Маджіо

Мерилін Монро і Джо Ді Маджіо / Фото: Getty Images

Біографи Монро стверджують, що відомого бейсболіста Джо Ді Маджіо вибрали актрисі як чоловіка боси кіностудії, на якій вона знімалася. Саме вони вирішили, що прославлений спортсмен зможе стати для Мерилін ідеальним партнером, а їхній союз приверне до себе увагу глядачів. Так і сталося – Монро і Ді Маджіо стали найпопулярнішою в США сімейною парою, але другий чоловік любив Мерилін не показним, а справжнім коханням – по суті справи, це був єдиний у житті актриси чоловік, який залишався вірним їй навіть після розлучення. Більш того, він був єдиним чоловіком Монро, який не тільки приїхав на її похорон, але і взяв на себе організацію – решта цю сумну подію проігнорували.

Артур Міллер

Мерилін Монро і Артур Міллер / Фото: Getty Images

Монро та її третього чоловіка, драматурга Артура Міллера, пов'язували як пристрасне кохання, так і банальний розрахунок. З одного боку, вони не могли жити одне без одного, з іншого – кожен хотів отримати від цих взаємин те, що найбільше потребував. Мерилін, обтяжена роллю дурної блондинки, яку грала і на екрані, і в житті, сподівалася, що інтелектуал Міллер стане її наставником і вчителем, він же своєю чергою хотів з допомогою красивої, сексуальної і знаменитої дружини піднестися в очах оточення, яке не любило його за дріб'язковість, скупість і жадібність. На жаль, Монро дуже швидко почала дратувати свого чоловіка, він став до неї байдужим і холодним – про його істинну про неї думку актриса дізналася зі щоденника Артура, в якому він писав, що такій розумній і талановитій людині, як він, важко перебувати поруч з таким невігласом і викривлякою, як вона. Ставлення чоловіка довело Мерилін до нервового зриву, наслідки якого їй довелося лікувати в психіатричній клініці.

Ів Монтан

Мерилін Монро і Ів Монтан / Фото: Getty Images

Роман із французьким актором і співаком Івом Монтаном розпочався у Мерилін під час знімань фільму "Займемося коханням", в якому вони обидва грали. Монтан приїхав до США зі своєю дружиною, акторкою Симоною Синьйоре, яка не приховувала свого презирливого ставлення до Монро і в цьому питанні знайшла спільну мову з Артуром Міллером, який у той час ще був чоловіком актриси. Мерилін і Іву нічого не залишалося, як створити власний альянс. Пізніше Монтан згадував, що Монро буквально зґвалтувала його, увірвавшись в його готельний номер в норковій шубі, надягнутій на голе тіло – вона часто користувалася цим безпрограшним прийомом, перед яким не міг встояти жоден чоловік.

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Міллер дізнався про роман своєї дружини з Монтаном, коли несподівано повернувся за забутою трубкою. Швидше за все, він навіть зрадів приводу завершити обридлі йому стосунки, а ось Синьйоре не збиралася так просто здавати свої позиції – вона боролася за чоловіка-зрадника до кінця. Втім, Монтан зрадив і Монро, яка навіть після закінчення знімань не відпускала його від себе – стежила за ним, не даючи Монтану переїхати до іншого номеру в готелі, і кілька разів перехоплювала його в аеропорту перед вильотом до Парижа. Зрештою Ів знайшов у собі сили для серйозної розмови, в якій пояснив: він ніколи не кине дружину. Після цього Монтан полетів додому, а Монро знову залишилася сама.

Джон Кеннеді

Джон Кеннеді / Фото: Getty Images

Стосунки Монро з Джоном Кеннеді тривали сім років. Вони почалися, коли Кеннеді був сенатором від штату Массачусетс, а Монро – дружиною Ді Маджіо. Майбутні коханці познайомилися на вечірці, на якій, за словами Мерилін, Джон не зводив з неї очей. "Все було настільки явно, – згадував згодом Монро, – що в якийсь момент мені навіть стало ніяково".

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Роман з Кеннеді припав на найважчий період у житті Монро – на той час вона вже зловживала алкоголем та антидепресантами, тому часто поводилася неадекватно – телефонувала своєму коханцеві в будь-який час дня і ночі, влаштовувала істерики і погрожувала, що зробить подробиці їхніх стосунків надбанням громадськості. Мерилін щиро вірила, що зможе "посунути" Жаклін Кеннеді і посісти місце першої леді Америки, і це стало її головною помилкою. У серпні 1962 року Монро збиралася оприлюднити свій щоденник, в якому детально розповідалося про її роман з президентом. За день до оголошеної заздалегідь пресконференції її не стало, за офіційною версією, актриса померла від передозування снодійного.

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