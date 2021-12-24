Головні поради на 2022 рік від українських зірок

Головні поради на 2022 рік від українських зірок

Кінець року — час підбивати підсумки та будувати плани на наступні 365 днів. Незважаючи на всі складнощі у 2021 році, цей час приніс нові уроки та важливий для кожного з нас досвід.

Алла Клименко, психологиня, тренерка і співзасновниця проєкту Upgrade поставила своїм зірковим друзям одне важливе запитання — "використовуючи весь досвід 2021 року, які поради хочеться дати собі наступного року?" Інсайтами поділилися знаменитості та сама Алла Клименко.

Маша Єфросиніна, телеведуча, Почесний Посол ООН з питань народонаселення

Маша Єфросиніна / Instagram Маші Єфросиніної

Взагалі не хвилюйся, що хто подумає. Вони ж не паряться, що ти можеш подумати про них. Просто роби своє як вважаєш за потрібне.

Цінуй підтримку близьких. Тільки їхня любов створює запас міцності для досягнення великих результатів.

Побачивши лицемірство від тих, хто поруч, не витрачай час на переконування, що тобі здалося. Не здалося!

Tayanna, співачка

Tayanna / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Легкість у всьому.

Плануй перед тим як робити.

Люби на повну.

Юлія Саніна, солістка гурту The Hardkiss

Юлія Саніна / Instagram Юлії Саніної

Все тимчасово — невдачі, падіння та криза обов'язково закінчаться. Світанок завжди приходить, як і захід сонця, тому цінуй кожну радісну мить.

Не засмучуйся сильно та не гнівайся на людей — у кожного свої «об'єктивні» причини.

Бережи тих, хто з тобою в одному човні.

Мрій і нічого не бійся. "Олімпійський" підкорить найсміливіший.

Діма Каднай, фронтмен гурту Kadnay

Діма Каднай/Instagram Діми Кадна

Не втрачай жодної хвилини, живи життя тут і зараз!

Не сумнівайся в собі, ти надихаєш інших, сам того не знаючи.

Ти це можеш і зробиш. І навіть більше. Вперед.

Піклуйся про близьких. Будь вдячний собі та людям. Кохай!

Катя Сільченко, дизайнер, засновниця бренду the COAT by Katya Silchenko

Катя Сільченко/Instagram Каті Сільченко

Ти все робиш правильно, Катю, не сумнівайся.

Дозволь собі трохи більше відпочивати.

Проводь більше часу з Саті, вона так швидко росте.

Алла Клименко, психолог, тренер та співзасновниця проекту Upgrade

Алла Клименко/Instagram Алли Клименко

Бути на першому місці — це не егоїзм. Це — життєва необхідність.

Чим чіткіше твоє бачення майбутнього, чим зрозуміліші твої цілі, тим менше в тебе часу на тривогу та марне обмірковування минулого.

Урок повторюватиметься доти, доки не буде вивчений. Більше довіряй собі, приймай рішення та нічого не бійся.

Спробуйте й ви відповісти на це запитання: переосмислити минулий рік і дати поради на наступний. Головне — будьте чесні з собою, не бійтеся визнавати невдачі, не забувайте дякувати собі за досягнення та мріяти без обмежень.

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