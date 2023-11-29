Головний герой "Голодних ігор" Том Бліт: новий молодий секс-символ Голлівуду, про якого всі говорять

Том Бліт – нова суперзірка кіно. Він головний актор у найбільшому блокбастері сезону – "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій". Саме від його гри і залежало, чи стане приквел однієї з найуспішніших франшиз минулого десятиліття вдалим. Але видатний режисер Френсіс Лоуренс зробив правильний вибір, тому що гра молодого актора була одностайно визнана вдалою з боку глядачів та критиків.

Всі впевнені, що на Тома Бліта чекає успішна кар'єра з перспективами стати новою суперзіркою, але ще до успіху в "Голодних іграх" він встиг багато чого зробити та залишити свій образ на екранах. Розповідаємо найцікавіше про актора, який зробив жорстокого диктатора Панему Коріолану Сноу привабливим.

Том Бліт/Кадр із фільму

Становлення як актора: особиста трагедія та ранній успіх

Том Кейр Бліт народився 2 лютого 1995 року в місті Бірмінгем в англійському графстві Вест-Мідлендс, але його дитинство минуло у передмісті Ноттінгема у Вудторпі.

Том Бліт / Фото: Associated Press

Батько Тома, Гевін Бліт, був британським телевізійним продюсером та журналістом, який здобув широку популярність завдяки роботі над мильною оперою "Ферма Еммердейл". Він також взяв участь у розробці телесеріалу "Вулиця коронації" як редактор сюжету. Гевін помер від раку лімфоми, коли Тому було 15 років.

Том Бліт / Фото: Associated Press

Том грав на сцені Національного молодіжного театру, а пізніше продовжив навчання в Джульярдській школі в Нью-Йорку, де завжди і мріяв навчатися.

Том Бліт / Фото: Associated Press

Акторську кар'єру Бліт розпочав із невеликих другорядних ролей у фільмах "Робін Гуд" та "Кров пелікана". В основу "Робіна Гуда" лягла легенда про популярного героя середньовічних англійських народних балад, який був ватажком лісових розбійників та орудував у Шервудському лісі. Режисером картини став Рідлі Скотт, а головні ролі зіграли Рассел Кроу, Кейт Бланшетт, Марк Стронг та Вільям Герт. Стрічка "Кров пелікана" стала адаптацією однойменного роману Кріса Коула і Кріса Фредді.

Том Бліт / Фото: Associated Press

Молода зірка: успіх на ТБ і перша слава

2018 року Том відіграв провідну роль у драматичній комедії "Скотт і Сід", а після закінчення Джульярдської школи отримав роль Глена Байама Шоу у біографічній драмі Теренса Девіса "Благословення". Драма була натхненна біографією британського поета та ветерана бойових дій Зігфріда Сассуна, якого відправили до психіатричної установи за свою антивоєнну позицію під час Першої світової війни. Фільм показали на кінофестивалі у Сан-Себастьяні, де отримав приз журі за найкращий сценарій.

Том Бліт / Фото: Associated Press

2022 року актора запросили до американської багатосерійної історичної драми "Позолочене століття", події якої відбуваються у Нью-Йорку у 1880-ті роки. У центрі сюжету опинилася осиротіла донька покійного генерала-жителі півдня Маріан Брук, яка переїжджає до Нью-Йорка до своїх тітоньок.

Цього ж року актор отримав головну роль у драматичному серіалі у жанрі вестерну "Біллі Кід", творцем якого став Майкл Герст, відомий як шоураннер серіалів "Тюдори" та "Вікінги". Серіал є епічною пригодою, заснованою на житті Вільяма Генрі Маккарті, також відомого під ім'ям Біллі Кід, який був американським ганфайтером і вбив кілька людей, після чого сам загинув у віці 21 року. Наразі вийшло два сезона серіалу, який люблять, як глядачі, так і критики. Нині планується третій сезон, який може вийти вже 2024 року.

Том Бліт / Фото: Associated Press

"Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій": роль, після якої прокинувся знаменитим на весь світ

2023-го Том отримав головну роль у науково-фантастичному бойовику Френсіса Лоуренса "Голодні ігри: Балада про співочих птахів та зміїв", який став приквелом антиутопічних фільмів "Голодні ігри", заснованих на однойменній серії книжок Сьюзен Коллінз. У картині актор зіграв роль юного Коріолана Сноу, який пізніше став президентом Панема. Дія розгортається у тому ж всесвіті, що й "Голодні ігри", але за 64 роки до подій, що відбулися з Кітніс Евердін.

Том Бліт/Кадр із фільму

Стрічка стала хітом та очолила бокс-офіси по всьому світу, а гра Бліта була визнана однією з головних позитивних моментів фільму. Ось що про зіркового красеня пишуть провідні світові ЗМІ:

"Хорошою новиною є те, що Бліт чудовий, зігравши зіркову роль Коріолана", – LA Times.

Том Бліт і Рейчел Зеглер/Кадр із фільму

"З того моменту, як Том Бліт з'явився без сорочки на екрані у фільмі "Голодні ігри: Балада про співочих птахів та зміїв", я знала, що він стане наступним крашем в Інтернеті. Його персонаж – головний кандидат для фанатських роликів у TikTok", – Dicider.

Том Бліт/Кадр із фільму

"У ролі Коріолана Бліту вдається показати затяту і розумну гру з дивовижною ясністю, поєднуючи зміни у своєму внутрішньому діалозі", – Hindustan Times.

Побачити фільм "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" і Тома Бліта без сорочки можна у кінотеатрах України.

Читайте також: