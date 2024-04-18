Грейс Келлі: 10 цікавих фактів про принцесу Монако

18 квітня 2024 року виповнюється 68 років від дня весілля Грейс Келлі з князем Монако Реньє III.

Перш ніж стати монакською принцесою, Келлі була улюбленицею режисера Альфреда Гічкока та володаркою премії "Оскар". Сьогодні згадуємо найцікавіші факти про кінозірку і княгиню Монако.

Грейс Келлі

1. Грейс Патрісія Келлі народилася 12 листопада 1929 року в університетській лікарні Ганемана у Філадельфії. Її батько був олімпійським чемпіоном, який виграв три золоті медалі з веслування, а мати викладала фізкультуру в Пенсільванському університеті та була першою жінкою, яка тренувала жіночу команду з легкої атлетики. Її сім'я була багатою і дуже впливовою. А зростала дівчинка в невеликій згуртованій католицькій громаді.

2. Дядько Грейс Келлі був драматургом та отримав Пулітцерівську премію, а інший дядько був зіркою водевілю і знімав фільми для Metro-Goldwyn-Mayer та Paramount Pictures. Юна Грейс пішла їхніми стопами і стала театральною акторкою.

3. Театром дівчинка захопилася зі шкільної лави, коли навчалася в католицькій школі. Вже тоді вона грала в дитячих спектаклях і зрозуміла, що їй дуже до вподоби ця робота.

4. Її батьки були не в захваті від прагнень Грейс стати акторкою. Особливо проти був батько, який говорив, що акторська майстерність і проституція – це одне й те ж саме. Але через низькі оцінки з математики дівчина не змогла вступити до Беннінгтон-коледжу в липні 1947 року і незабаром підписала контракт з модельним агентством Волтера Торнтона. Згодом вона вступила до Американської академії драматичного мистецтва в Нью-Йорку (не без допомоги зіркового дядька Джорджа Келлі). Її дядько продовжував давати поради та наставляти Келлі протягом усієї її акторської кар'єри.

5. Хто б міг подумати, але в дитинстві Грейс не вважали гарною. А її друзі були здивовані, побачивши її на обкладинках журналів та на кіноекрані. Вже на зорі своєї кар'єри Грейс Келлі була однією з найкрасивіших жінок у світі.

6. Перш ніж отримати роботу в Голлівуді, Грейс Келлі довелося позбутися філадельфійського акценту, а для цього дівчина брала уроки. Зрештою Грейс вдалося наблизити свій акцент до британського.

Грейс Келлі та Марлон Брандо на церемонії вручення премії "Оскар", де Келлі отримала нагороду в номінації "Найкраща акторка року" за роль у фільмі "Сільська дівчина", 30 березня 1955 року / Фото: Associated Press

7. Їй дісталися головні ролі в найкращих фільмах 1950-х років. Грейс отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль у фільмі "Сільська дівчина". Вона знялася у трьох фільмах знаменитого Альфреда Гічкока, два з яких – "У разі вбивства набирайте "М"" (1954) та "Вікно у двір" (1954) – серед кращих робіт режисера.

Грейс Келлі та режисер Альфред Гічкок перед переглядом голлівудської прем'єри фільму "Вікно у двір" у Голлівуді, Каліфорнія, 18 серпня 1954 року / Фото: Associated Press

8. Американський інститут кіномистецтва помістив Грейс Келлі на 13-те місце у списку "100 найвизначніших зірок кіно". Але кінокар'єра Келлі тривала лише чотири роки – від 1952-го до 1956 року.

9. Грейс хотіла пов'язати своє життя з модельєром Олегом Кассіні, але його вік і численні розлучення не сприяли тому, щоб батьки Грейс підтримали це бажання доньки.

10. Зі своїм майбутнім чоловіком – князем Монако Реньє III – Грейс Келлі познайомилася під час Каннського кінофестивалю 1955 року. Їхня перша зустріч завершилася прогулянкою, далі було таємне листування, а вже на Різдво 1955-го Реньє освідчився Келлі.

Грейс Келлі та принц Монако Реньє III в оточенні батьків акторки в Філадельфії, штат Пенсільванія, після оголошення про їхні заручини. Ліворуч – місіс Маргарет Келлі, праворуч – містер Джон Б. Келлі, 5 січня 1956 року / Фото: Associated Press

Грейс Келлі та принц Монако Реньє III під час зустрічі з пресою у Філадельфії, штат Пенсільванія, після оголошення про їхні заручини, 5 січня 1956 року / Фото: Associated Press

Вони одружилися під час цивільної церемонії 18 квітня 1956 року і повінчалися під час церковної церемонії 19 квітня того ж року.

Принц Реньє та Грейс Келлі під час цивільної церемонії укладання шлюбу в палаці Монако, 18 квітня 1956 року / Фото: Associated Press

Після весілля з вінценосним чоловіком Грейс стала княгинею Монако, залишила свою кінокар'єру та народила князеві трьох спадкоємців – сина і двох доньок. Її син Альбер ІІ нині є князем Монако.

Принцеса Грейс Келлі з принцом Реньє III після їхнього вінчання в соборі Монако, південь Франції, 19 квітня 1956 року / Фото: Associated Press

Грейс Келлі та князь Реньє III з дітьми / Фото: Associated Press

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