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Грейс Келлі: 10 цікавих фактів про принцесу Монако

Грейс Келлі: 10 цікавих фактів про принцесу Монако

Грейс Келлі / Фото: Associated Press

18 квітня 2024 року виповнюється 68 років від дня весілля Грейс Келлі з князем Монако Реньє III.

Перш ніж стати монакською принцесою, Келлі була улюбленицею режисера Альфреда Гічкока та володаркою премії "Оскар". Сьогодні згадуємо найцікавіші факти про кінозірку і княгиню Монако.

Грейс Келлі / ©
Грейс Келлі

1. Грейс Патрісія Келлі народилася 12 листопада 1929 року в університетській лікарні Ганемана у Філадельфії. Її батько був олімпійським чемпіоном, який виграв три золоті медалі з веслування, а мати викладала фізкультуру в Пенсільванському університеті та була першою жінкою, яка тренувала жіночу команду з легкої атлетики. Її сім'я була багатою і дуже впливовою. А зростала дівчинка в невеликій згуртованій католицькій громаді.

2. Дядько Грейс Келлі був драматургом та отримав Пулітцерівську премію, а інший дядько був зіркою водевілю і знімав фільми для Metro-Goldwyn-Mayer та Paramount Pictures. Юна Грейс пішла їхніми стопами і стала театральною акторкою.

3. Театром дівчинка захопилася зі шкільної лави, коли навчалася в католицькій школі. Вже тоді вона грала в дитячих спектаклях і зрозуміла, що їй дуже до вподоби ця робота.

4. Її батьки були не в захваті від прагнень Грейс стати акторкою. Особливо проти був батько, який говорив, що акторська майстерність і проституція – це одне й те ж саме. Але через низькі оцінки з математики дівчина не змогла вступити до Беннінгтон-коледжу в липні 1947 року і незабаром підписала контракт з модельним агентством Волтера Торнтона. Згодом вона вступила до Американської академії драматичного мистецтва в Нью-Йорку (не без допомоги зіркового дядька Джорджа Келлі). Її дядько продовжував давати поради та наставляти Келлі протягом усієї її акторської кар'єри.

5. Хто б міг подумати, але в дитинстві Грейс не вважали гарною. А її друзі були здивовані, побачивши її на обкладинках журналів та на кіноекрані. Вже на зорі своєї кар'єри Грейс Келлі була однією з найкрасивіших жінок у світі.

6. Перш ніж отримати роботу в Голлівуді, Грейс Келлі довелося позбутися філадельфійського акценту, а для цього дівчина брала уроки. Зрештою Грейс вдалося наблизити свій акцент до британського.

Грейс Келлі та Марлон Брандо на церемонії вручення премії
Грейс Келлі та Марлон Брандо на церемонії вручення премії "Оскар", де Келлі отримала нагороду в номінації "Найкраща акторка року" за роль у фільмі "Сільська дівчина", 30 березня 1955 року / Фото: Associated Press

7. Їй дісталися головні ролі в найкращих фільмах 1950-х років. Грейс отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль у фільмі "Сільська дівчина". Вона знялася у трьох фільмах знаменитого Альфреда Гічкока, два з яких – "У разі вбивства набирайте "М"" (1954) та "Вікно у двір" (1954) – серед кращих робіт режисера.

Грейс Келлі та режисер Альфред Гічкок перед переглядом голлівудської прем'єри фільму
Грейс Келлі та режисер Альфред Гічкок перед переглядом голлівудської прем'єри фільму "Вікно у двір" у Голлівуді, Каліфорнія, 18 серпня 1954 року / Фото: Associated Press

8. Американський інститут кіномистецтва помістив Грейс Келлі на 13-те місце у списку "100 найвизначніших зірок кіно". Але кінокар'єра Келлі тривала лише чотири роки – від 1952-го до 1956 року.

9. Грейс хотіла пов'язати своє життя з модельєром Олегом Кассіні, але його вік і численні розлучення не сприяли тому, щоб батьки Грейс підтримали це бажання доньки.

10. Зі своїм майбутнім чоловіком – князем Монако Реньє III – Грейс Келлі познайомилася під час Каннського кінофестивалю 1955 року. Їхня перша зустріч завершилася прогулянкою, далі було таємне листування, а вже на Різдво 1955-го Реньє освідчився Келлі.

Грейс Келлі та принц Монако Реньє III в оточенні батьків акторки в Філадельфії, штат Пенсільванія, після оголошення про їхні заручини. Ліворуч – місіс Маргарет Келлі, праворуч – містер Джон Б. Келлі, 5 січня 1956 року / © Associated Press
Грейс Келлі та принц Монако Реньє III в оточенні батьків акторки в Філадельфії, штат Пенсільванія, після оголошення про їхні заручини. Ліворуч – місіс Маргарет Келлі, праворуч – містер Джон Б. Келлі, 5 січня 1956 року / Фото: Associated Press
Грейс Келлі та принц Монако Реньє III під час зустрічі з пресою у Філадельфії, штат Пенсільванія, після оголошення про їхні заручини, 5 січня 1956 року / © Associated Press
Грейс Келлі та принц Монако Реньє III під час зустрічі з пресою у Філадельфії, штат Пенсільванія, після оголошення про їхні заручини, 5 січня 1956 року / Фото: Associated Press

Вони одружилися під час цивільної церемонії 18 квітня 1956 року і повінчалися під час церковної церемонії 19 квітня того ж року.

Принц Реньє та Грейс Келлі під час цивільної церемонії укладання шлюбу в палаці Монако, 18 квітня 1956 року / © Associated Press
Принц Реньє та Грейс Келлі під час цивільної церемонії укладання шлюбу в палаці Монако, 18 квітня 1956 року / Фото: Associated Press

Після весілля з вінценосним чоловіком Грейс стала княгинею Монако, залишила свою кінокар'єру та народила князеві трьох спадкоємців – сина і двох доньок. Її син Альбер ІІ нині є князем Монако.

Принцеса Грейс Келлі з принцом Реньє III після їхнього вінчання в соборі Монако, південь Франції, 19 квітня 1956 року / © Associated Press
Принцеса Грейс Келлі з принцом Реньє III після їхнього вінчання в соборі Монако, південь Франції, 19 квітня 1956 року / Фото: Associated Press
Грейс Келлі та князь Реньє III з дітьми / © Associated Press
Грейс Келлі та князь Реньє III з дітьми / Фото: Associated Press

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